Berlin

Mit einem Pilotprojekt für selbstgefilmte Corona-Tests hat die Innengastronomie in ausgewählten Restaurants in Berlin-Mitte für Gäste geöffnet. Acht Lokale wie das Borchardt in der Französischen Straße oder die Ständige Vertretung am Schifferbauerdamm beteiligen sich an der am Samstag gestarteten Aktion, wie eine Sprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) mitteilte. Damit soll demnach eine Perspektive für die flächendeckende Öffnung der Innengastronomie während der Pandemie entwickelt werden.

Berliner Pilotprojekt: Mit gefilmten Schnelltest ins Restaurant

Gäste müssen einen handelsüblichen Schnelltest kaufen und einen Tisch beim Restaurant ihrer Wahl reservieren. Von dort erhalten sie einen kostenlosen Registrierungscode für die Handy-App des Coronatest-Portals Homedx.de. Sie müssen ihren Personalausweis sowie den Ablauf des Tests filmen und hochladen. Involviert sind das Bezirksamt Mitte, das Diagnostiknetzwerk Berlin-Brandenburg, die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie IHK und Dehoga Berlin. Mitmachen könne jeder.

Qualifizierte Diagnostiker sollen anschließend die Identität und die ordnungsgemäße Durchführung des Tests prüfen. Fällt dieser negativ aus, wird ein fälschungssicheres Zertifikat auf das Handy geschickt - als Eintrittskarte ins Restaurant. Eine Umfrage bei beteiligten Restaurants am Samstagmittag ergab zunächst nur ein verhaltenes Interesse bei den Gästen.

Lesen Sie auch:

Ein virtuelles Schnelltestzentrum soll es auch bald in Brandenburg geben. Der Verein DiagnostikNet-BB mit Sitz in Hennigsdorf (Oberhavel) ist an der Entwicklung einer Anwendung beteiligt, mit der sich Menschen unter professioneller Aufsicht von zu Hause aus auf eine Corona-Infektion testen können.

Trotz niedriger Inzidenzwerte bleibt es aktuell in Brandenburg lediglich beim Betrieb der Außengastronomie. Seit dem 21. Mai ist es erlaubt, die Gäste in den Außenbereichen zu bewirten. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 100 liegt. Das ist in allen Landkreisen und Städten des Landes derzeit der Fall.

Brandenburg: Außengastronomie mit Schnelltest und Termin

Um einen Biergarten, ein Restaurant oder ein Café besuchen zu können, muss vorab oder vor Ort eine Reservierung vereinbart und eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorgezeigt werden. Die Tests können prinzipiell auch unter Bezeugung eines Mitarbeiters des Lokals vor Ort gemacht werden. Zweifach-Geimpfte und Genesene müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Die Brandenburger Landesregierung plant derzeit, ab 3. Juni auch die Innengastronomie wieder zuzulassen – mit Personen aus maximal zwei Haushalten an einem Tisch. Dies werde in der nächsten Kabinettssitzung am 1. Juni diskutiert und gegebenenfalls beschlossen.

Das Pilotprojekt in Berlin ist bis zum 18. Juni angelegt und soll danach wissenschaftlich ausgewertet werden. Bevor alle Innenräume geöffnet werden können, müsse geprüft werden, ob Online-Tests den Besuch einer „Test-to-go“-Station ersetzen können, sagte der Bezirksbürgermeister von Berlin Mitte, Stephan von Dassel (Grüne). Es sei auch zu prüfen, ob mit der Öffnung ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe.

Von MAZonline/dpa