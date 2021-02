Corona-Maßnahmen in Brandenburg: Woidke skizziert erstmals Plan für Lockerungen

Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen erstmals schrittweise Lockerungen in Aussicht gestellt – frühestens Anfang März. In einem von ihm skizzierten Plan vor den Bund-Länder-Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch wird den Grundschulen grundsätzlich Vorrang eingeräumt, die wieder Präsenzunterricht anbieten sollen. Ein nächster Schritt könnte dann die Öffnung von Frisörladen sein, sagte Woidke der MAZ.

Zunächst aber sollen die bestehenden Einschränkungen „im Grundsatz“ zwei weitere Wochen bis Ende Februar verlängert werden, betonte er. Die Infektionszahlen würden zwar sinken. „Aber es reicht noch nicht, wir müssen weiter vorsichtig sein.“ Es sollten dabei nicht nur die Infektionszahlen betrachtet werden, sondern auch die Belastung der Krankenhäuser und der Impffortschritt. Der derzeitige Lockdown gilt zunächst bis 14. Februar.

Woidke: Voraussetzung sind klare Hygienekonzepte

Wenn über Lockerungen geredet wird, dann kann das nach Auffassung von Woidke nur umgekehrt zu den im Herbst verfügten Schließungen laufen. „Was zuletzt eingeschränkt wurde soll wieder zuerst aufmachen.“ Deshalb hätten die Grundschulen für ihn Vorrang. „Die nächsten Schritte könnten einzelne körpernahe Dienstleistungen wie das Friseurhandwerk sein.“ Voraussetzung seien klare Hygienekonzepte.

In Brandenburg sind seit Mitte Dezember die meisten Schulen geschlossen. Für Abschlussklassen gibt es Ausnahmen.

Von Igor Göldner