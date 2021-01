Forst

Der Mann aus Spree-Neiße, bei dem erstmals in Brandenburg die britische Virusvariante B.1.1.7 festgestellt wurde, befindet sich seit dem 26. Januar in Isolation. In Quarantäne sind laut Landkreis auch dessen Frau und Schwiegermutter. Auch ein Berufskollege sowie ein Bekannter, der Kontakt zu dem Hund des Ehepaares hatte, befinden sich in Quarantäne. Sie soll 14 Tage andauern.

Betroffenen geht es „den Umständen entsprechend“ gut

Den Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es. Die Kontakte werden ebenfalls auf die B.1.1.7-Variante getestet –einschließlich des Hundes. Er soll einem Tierarzt vorgestellt werden, der eine Probe von dem Tier nehmen soll.

Der Landkreis untersucht auch PCR-Abstriche aus Kitas und Schulen an dem Infektionsort.

Patient reiste nicht in letzter Zeit

"Nach dem ausführlichen Befragen aller Involvierten erhoffen wir uns bald Klarheit darüber, wo sich der Mann angesteckt haben könnte. Nach ersten Informationen ist er in letzter Zeit nicht gereist", sagte Landrat Harald Altekrüger.

