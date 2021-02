Potsdam

Dass Viren ihr Erbgut verändern, also mutieren, ist normal. Nicht immer geht das mit Vorteilen für den Erreger einher. Derzeit stehen insbesondere Varianten des Coronavirus im Fokus, die zunächst in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) nachgewiesen wurden: Sie gelten als ansteckender im Vergleich zu früheren Formen. Auch für eine in Brasilien zirkulierende Variante wird das befürchtet. Hier gibt es Antworten auf wichtige Fragen.

Was sind Virus-Mutationen?

Als Mutation wird in der Biologie eine spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbgutes bezeichnet. Viren verändern ihr Erbgut ständig. Um sich zu vermehren, müssen sie nämlich ihr Erbgut in andere Zellen einschleusen. Hat der Wirt jedoch Antikörper – zum Beispiel durch Impfungen – entwickelt, um die Erreger abzuwehren, suchen sie sich neue Wege, um ihn zu befallen. Sie mutieren. Darüber hinaus kann es beim Vermehren auch zu Fehlern kommen. Auch hierbei entstehen Mutationen.

Die Bezeichnungen aus Buchstaben und Zahlen, wie B.1.1.7 für die zunächst in Großbritannien entdeckte Mutante, erlaubt es Fachleuten, die Verwandtschaftsverhältnisse in einer Art Corona-Stammbaum nachzuvollziehen. Auch wenn manchmal von „der britischen Variante“ die Rede ist: Die genaue Herkunft ist ungeklärt. Die Variante wurde dort dank der guten Überwachung gefunden.

Welche Coronavirus-Varianten gibt es?

Die Coronavirus-Mutationen werden umgangssprachlich nach den Ländern benannt, wo sie ursprünglich entdeckt worden sind. Zurzeit kursieren die südafrikanischen, brasilianischen und britischen Corona-Varianten. Es ist aber davon auszugehen, dass es noch viel mehr Mutationen des Coronavirus gibt.

Die erste entdeckte Coronavirus-Mutation stammt aus Großbritannien. Sie wird auch als B.1.1.7 bezeichnet. Im September 2020 haben Experten diese Variante des Coronavirus erstmals nachgewiesen. Die Datenlage zu dieser Form ist bisweilen sehr rar. Es ist aber davon auszugehen, dass sie ansteckender ist, als das ursprüngliche Coronavirus. Die Spanne reicht hier von 20 bis 70 Prozent. So genau weiß das noch niemand.

Im Dezember 2020 folgte die Coronavirus-Mutation aus Südafrika. Sie wird auch als B.1.351 bezeichnet. Wie diese verschiedenen Varianten entstehen, kann nur gemutmaßt werden. Es ist davon auszugehen, dass die gebildeten Antikörper des Menschen dabei eine Rolle spielen. Sind zu viele Menschen auf engem Raum geimpft oder waren bereits infiziert, sucht sich das Virus neue Wege, um sich immer weiter zu verbreiten.

Noch unbekannter ist die zuletzt nachgewiesene Coronavirus-Mutation aus Brasilien. Entdeckt wurde sie jedoch in Japan und trägt auch die Bezeichnung B.1.28P.1.

Wie hat sich das Coronavirus durch Mutation verändert?

Eine Mutation verändert das Erbgut des Coronavirus. Am häufigsten ist der Bereich des Spike-Proteins betroffen, mit dem das Virus an die Zelloberfläche von menschlichen Zellen andocken kann. Hierüber dringt das Virus in den Körper ein und hier erkennt der Körper auch, wie er sich zu verhalten hat. Sind ausreichend Antikörper vorhanden, wird ein Eindringen des Coronavirus verhindert. Verändert sich dieser Bereich durch eine Mutation, weiß der Körper nicht, wie er sich zu verhalten hat. Darüber hinaus können aber auch andere Bereiche von Mutationen betroffen sein – mit positivem, aber auch negativen Folgen für den Körper.

Warum sind Corona-Mutationen so gefährlich?

Die neuen Varianten des Coronavirus sind durch Zufall aufgefallen. Um Mutationen erkennen zu können, sind andere Verfahren notwendig, als bei einem normalen PCR-Test. Diese Mutationen können sich positiv, aber auch negativ auf den befallenen Körper auswirken. Sie müssen nicht zwingend tödlicher sein oder eine schwere Krankheit hervorrufen. Häufig sind sie aber noch ansteckender und aggressiver als die ursprüngliche Form.

Das hat auch damit zu tun, dass bislang aus wissenschaftlicher Sicht gemessen an der Weltbevölkerung nur wenige Menschen mit dem Coronavirus infiziert waren und dadurch nur wenige Menschen bereits Antikörper gebildet haben. Auch eine Zweitinfektion ist möglich, aber noch nicht ausreichend belegt. Flächendeckende Impfungen könnten helfen. Doch auch hier ist noch nicht eindeutig geklärt, ob sie gegen die Mutationen wirken werden. In der Folge wird die Eindämmung der Corona-Pandemie erschwert.

Wie verbreitet sind die Corona-Varianten in Deutschland?

Bislang sind in Deutschland nur vereinzelt Mutationen des Coronavirus aufgefallen, dafür aber flächendeckend im gesamten Bundesgebiet. Das hat aber auch damit zu tun, dass nur ein kleiner Teil der PCR-Tests auf abweichende Formen untersucht wird. Dazu ist nämlich eine Genomsequenzierung benötigt. Das will die Bundesregierung künftig mehr fördern und hat dazu eine Verordnung in Kraft gesetzt, die etwa Labore und Einrichtungen verpflichtet, entsprechende Daten an das Robert Koch-Institut zu übermitteln.

Von MAZonline