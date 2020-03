In Brandenburg und Berlin gibt es mittlerweile mehr als 1400 bestätigte Infektionen, und inzwischen drei Tote. Ein Potsdamer, der sich wegen der neuen Corona-Verordnung in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlt, musste vor Gericht eine Niederlage hinnehmen. Alle Infos zur Corona-Lage lesen Sie in unserem Liveblog.