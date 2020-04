Corona-Krise: Zahl der Genesenen in Brandenburg steigt deutlich

Potsdam

In Berlin und Brandenburg sind inzwischen mehr als 8200 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. In Brandenburg gibt es laut Gesundheitsministerium 2738 bestätigte Fälle (Stand: Samstag 10 Uhr). Aktuell sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 196 Menschen in stationärer Behandlung, davon müssen 23 maschinell beatmet werden. Etwa 1820 Personen gelten in Brandenburg als geheilt. Das sind 330 Menschen mehr im Vergleich zum Vortag.

In Berlin sind es 5607 Fälle. Bislang starben 125 Menschen in Brandenburg und 123 in Berlin an den Folgen der Lungenkrankheit.

Hinweis zur Methodik: Die Erkrankungen müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg geben diese Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) weiter, von dort gehen sie an das Robert Koch-Institut. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Corona-Liveblog für Brandenburg



Zahl der Genesenen in Brandenburg steigt deutlich

Immer mehr Corona-Patienten in Brandenburg gelten als genesen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag in Potsdam, dass derzeit rund 1820 Menschen als genesen gelten, das seien 330 mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen stieg in den vergangenen 24 Stunden um 91 auf 2738 bestätigte Fälle (Stand 10.00 Uhr).



Derzeit werden 196 Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon werden 23 maschinell beatmet. Bisher starben 125 Patienten, das ist zum Vortag ein Anstieg um zwölf Tote. Schwerpunkt der Infizierten und der Todesfälle ist weiter Potsdam, gefolgt von den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Barnim.



Die Verteilung der Infektionszahlen auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte Brandenburgs haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Zwei weitere Corona-Tote im Landkreis Dahme-Spreewald

Die Lungenkrankheit Covid-19 hat im Landkreis Dahme-Spreewald zwei weitere Todesopfer gefordert. Eine 88 Jahre alte Frau ist nach einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Das andere Todesopfer ist eine 84 Jahre alte Frau. Beide litten nach Angaben des Landkreises an Vorerkrankungen.

Mehr als 5600 Corona-Fälle in Berlin – zehn weitere Todesfälle

In Berlin haben sich bisher 5607 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – 75 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten, bei denen das Virus festgestellt wurde, stieg binnen 24 Stunden um zehn auf 123. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Samstagabend mit. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 524 Corona-Patienten, davon 156 intensivmedizinisch. Alle übrigen Betroffenen seien häuslich isoliert.Der bei weitem am stärksten betroffene Bezirk bleibt Mitte mit 826 Corona-Fällen, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (654) und Neukölln (612). Die meisten Infizierten wurden bisher mit 1204 in der Altersgruppe 30 bis 39 gezählt; an zweiter Stelle liegen hier die 50 bis 59-Jährigen (956).

Wie steht es derzeit um die Grundrechte?

Sechs Autorinnen und -Autoren sprechen sich in einem Gastbeitrag für einen Gegenentwurf zur aktuellen Strategie gegen die Ausbreitung des Coronavirus aus. Ihrer Meinung nach ist Covid-19 nicht gefährlicher als eine Grippe, sofern Ältere und Risikogruppen geschützt werden. Eine der Autorinnen dieses Gastbeitrages ist Juli Zeh. Sie ist Bestsellerautorin, wohnt im Havelland und als Juristin sowie ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg tätig. Sie sieht die aktuelle Strategie der Politik vor allem im Bezug auf die Grundrechte kritisch.

Potsdamerin Marie Weiß: „Freiheiten sind nicht selbstverständlich“

In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ berichten Potsdamer, wie sie die Corona-Pandemie erleben, welchen Einfluss sie auf ihren Alltag hat und was ihnen derzeit Kraft gibt. Dieses Mal spricht Busfahrerin Marie Weiß über gute und schlechte Momente in der Krise – und erzählt von ihrem unerschütterlichen Optimismus.





Premnitz: Stadt sagt vier Zusammenkünfte wegen Corona ab

Unter normalen Bedingungen hätte am 26. Mai in Premnitz die nächste Sitzungsrunde begonnen. Unter dem Druck der Corona-Krise hat die Stadt jetzt aber vier von sechs Tagungen abgesagt. Ausfallen werden der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung am 26. Mai, der Ausschuss für Soziales und Finanzen am 27. Mai, der Ortsbeirat Mögelin am 28. Mai und der Ortsbeirat Döberitz am 2. Juni. Tagen sollen nur der Hauptausschuss am 3. Juni und die Stadtverordeten am 18. Juni.

Die aktuelle Corona-Lage: 70. Todesfall in Potsdam

Täglich unterrichtet auch die Landeshauptstadt Potsdam die Öffentlichkeit über die aktuelle Lage in der Coronavirus-Krise. Die Zahl der Infizierten ist erneut leicht angestiegen. Erneut ist ein mit dem Virus infizierter Mensch gestorben.

Berlin: Fluggesellschaften lehnen vorzeitige Schließung von Tegel ab

Branchenverbände lehnen eine vorzeitige Schließung des Berliner Flughafens Tegel ab. Da sich nahezu sämtliche Mitarbeiter der Fluggesellschaften sowie der Abfertigungs- und Sicherheitsdienste in Kurzarbeit befänden, könnten diese Unternehmen einen Umzug von Tegel an einen anderen Flughafen derzeit nicht stemmen. Das schreiben der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften sowie die Interessengemeinschaft für ausländische Gesellschaften, Barig, in einem gemeinsamen Brief an den Aufsichtsratschef der Berliner Flughäfen, Rainer Bretschneider. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.



Angesichts des eingebrochenen Passagieraufkommens will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Standort Tegel vom Netz nehmen und den Verkehr ausschließlich über Schönefeld abwickeln.

Brandenburg an der Havel: ein weiterer Todesfall im Brandenburger Klinikum

Im Zusammenhang mit dem gefährlichen Coronavirus ist zwischen Freitag und Samstag ein weiterer Mensch aus dem Umland in Brandenburg/Havel gestorben. Neue Erkrankungsfälle meldet die Stadtverwaltung nicht.

Pritzwalks Bürgermeister denkt jetzt schon an die Finanzkrise

Noch sind alle mit der Bewältigung der Corona-Pandemie beschäftigt, doch irgendwann rücken die finanziellen Folgen in den Vordergrund. Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel hat das bereits jetzt im Blick. Die danach drohende Finanzkrise für die Kommunen sollte die Menschen schon jetzt beschäftigen, findet er.

Potsdamer Einkaufsstraße gut besucht - aber kein Ansturm auf Läden

Am ersten Wochenende nach der Öffnung kleiner Geschäfte in Brandenburg sind die Innenstädte wieder belebter. In Potsdam war die große Einkaufsstraße in der Innenstadt am Samstag gut besucht. In vielen Geschäften sahen sich Kunden um, es gab aber keinen regelrechten Ansturm. In den Läden galten Begrenzungen für den Eintritt - zum Beispiel nur mit Einkaufskorb oder mit dem Hinweis, dass nur eine begrenzte Zahl an Kunden im Laden sein soll.





Corona-Krise in Berlin: Rund 700 Polizisten am Samstag im Einsatz

Am Samstag ist die Berliner Polizei mit rund 700 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs. 180 der Berliner Polizisten seien für die Demonstration am Nachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte zuständig, sagte eine Sprecherin. Wie an den vergangenen Samstagen wollten dort zahlreiche Menschen, darunter auch Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker, gegen die massiven Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestieren – obwohl Kundgebungen mit mehr als 20 Teilnehmern derzeit verboten sind.

Rohrlacker Bio-Lieferservice Landkorb wächst in der Krise

Lieferservice sind derzeit mehr gefragt denn je. Seit Ausbruch der Coronakrise haben sich auch deutlich mehr Kunden beim Bio-Lieferservice Landkorb registrieren lassen. Der Rohrlacker Betrieb stellte 22 neue Mitarbeiter ein. Und er sucht weiter Personal.

Corona in Teltow-Fläming: Die wichtigsten Infos in Kürze

Die Ausbreitung des Coronavirus legt das Leben in Teltow-Fläming vielerorts lahm. Die wichtigsten Informationen und tagesaktuelle Fallzahlen finden Sie hier.

Pritzwalk: Ab Montag fast 150 Kitakinder in der Notbetreuung

Angesichts von sieben städtischen Kitas ist die Organisation der Notbetreuung in Pritzwalk eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber eine, der sich die Stadt gerne stellt, wie Bürgermeister Ronald Thiel betont. Man nehme gerne im Rahmen der Möglichkeiten auch mehr Kinder auf – ab Montag steht dies ohnehin an.





Von Ansgar Nehls, Stephanie Philipp, Maike Schultz, Thorsten Keller, Klara Niederbacher und Nadine Pensold