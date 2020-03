In Brandenburg und Berlin sind bis Freitag mehr als 2500 bestätigte Covid-19-Fälle und zehn Tote gemeldet worden. Weltweit haben sich inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen infiziert. Über die aktuelle Coronavirus-Lage halten wir Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Corona-Liveblog: Die Lage in Potsdam und Brandenburg am Freitag

Covid-19-Ticker - Corona-Liveblog: Die Lage in Potsdam und Brandenburg am Freitag