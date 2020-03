Die Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg ist am Wochenende weiter angestiegen. Bei der Investitionsbank sind bereits rund 45.000 Anträge auf Corona-Soforthilfe eingegangen und die erste größere Lieferung mit Schutzausrüstung kam in Brandenburg an. Auch am Montag versorgen wir Sie in unserem Liveblog über alle Updates zur Corona-Krise.