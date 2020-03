Die Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg ist – Stand Montagnachmittag – auf 894 gestiegen. Die Landesregierung hat unterdessen die Kriterien für die Notfallbetreuung in den Kitas etwas gelockert. Auch am Dienstag versorgen wir Sie hier mit allen Neuigkeiten rund um die Corona-Krise in Brandenburg.