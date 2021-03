Brandenburg

Die Aussagekraft der Sieben-Tage-Inzidenz in der Gesamtbevölkerung ist begrenzt, denn die Zahl sagt nur bedingt etwas über die zu erwartenden schweren Verläufe und Patientenzahlen in den Krankenhäusern. Entscheidender ist, wie viele ältere Menschen in der Hauptrisikogruppe sich anstecken. Sinnvoller erscheint daher eine Betrachtung der altersspezifischen Inzidenzen. Unter anderem der Virologe Christian Drosten hat bereits 2020 darauf hingewiesen.

Tatsächlich weist das RKI die Inzidenz in den höheren Altersgruppen inzwischen gesondert aus. Die politischen Maßnahmen – Stichwort: Corona-Notbremse - richten sich aber trotzdem weiterhin an der Inzidenz in der Gesamtbevölkerung aus. Und die liegt sowohl in Brandenburg als auch in Berlin inzwischen über 90.

Laut aktuellem RKI Lagebericht liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptrisikogruppe derzeit deutlich niedriger als in der Gesamtbevölkerung. Bei den 60- bis 79-Jährigen gab es in den letzten sieben Tagen 52 Fälle pro 100.000 Einwohner, bei den über 80-Jährigen 54 Fälle. Das hängt auch damit zusammen, dass die Älteren vorrangig geimpft werden.

Deutlich höhere Inzidenzen bei jungen Menschen

Inzidenzen über 100 wurden lediglich bei den 15- bis 44-Jährigen beobachtet. Ansteckungen in dieser Altersgruppe führen aber vergleichsweise selten zu schweren Verläufen. Sollten Neuinfektionen weiterhin vor allem bei Jüngeren auftreten, bliebe die Lage auf den Intensivstationen wahrscheinlich beherrschbar.

Ähnlich hatten zuletzt auch die Berliner Amtsärzte in einem Schreiben an die Senatsverwaltung argumentiert: Die allgemeinen Inzidenzen bildeten „nicht das wirkliche Infektionsgeschehen ab“. Diese seien auch von Testkapazitäten und dem Testwillen der Menschen abhängig. Dadurch komme es zu Schwankungen, die nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen abbildeten.

