Sie heißen offiziell „November-Hilfen“ und sollen Betroffene der vierwöchigen Corona-Schließungen unterstützen. Die Details der „außergewöhnlichen Wirtschaftshilfe des Bundes“ sind kompliziert. Die Verhandlungen mit den Ländern laufen noch, weshalb ein offizieller Starttermin für die Beantragung der Förderung noch aussteht. Die Eckdaten aber stehen fest.

Wer darf die Hilfen beantragen?

Alle Unternehmen, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind. Grundlage sind die Beschlüsse von Bund und Ländern vom 28. Oktober. Versprochen wurde, dass die Hilfen schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden.

Wie viel Geld gibt es?

Die Hilfen haben ein Volumen von rund 10 Milliarden Euro. Die Zuschüsse betragen 75 Prozent des durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019. Sie werden in Form einer einmaligen Kostenpauschale ausbezahlt. Die Obergrenze beträgt eine Million Euro.

Erhalten auch indirekt Betroffene Unterstützung?

Auch indirekt Betroffene erhalten Hilfe, wie etwa Lieferanten für Kneipen. Grundsätzlich stehen die Hilfen allen Unternehmen offen. Sie müssen aber „nachweislich und regelmäßig“ 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den Schließungen betroffenen Unternehmen erzielen.

Welche Branchen im einzelnen erhalten Zuschüsse?

Das sind neben Hotels vor allem Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, wie Theater, Kinos, Opern, Konzerthäuser, Messen, Freizeitparks, Schwimmhallen, Spaßbäder, Saunen, Therme, Fitnessstudios, Spielhallen, Spielbanken und Bordelle. Es sind weiterhin Vereine, die Freizeit- und Amateursport betreiben.

Hilfen können auch Gastronomiebetriebe, Bars, Kneipen, Clubs, Diskotheken sowie Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios beantragen.

Was ist, wenn ich im November 2019 keine Einkünfte hatte?

Soloselbstständige und Ein-Mann-Betriebe ohne Angestellte wie Künstler können als Vergleich auch den durchschnittlichen Umsatz im Jahr 2019 zugrunde legen. Damit wird beispielsweise Musikern oder Schauspielern entgegengekommen, die im November 2019 gar keine Umsätze hatten. Eine Sonderregel gilt für junge Firmen, die nach dem 31. Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben. Sie können als Vergleich auch den Oktober 2020 nehmen oder einen Durchschnittsumsatz seit der Gründung.

Ich liefere Essen aus oder biete Außerhausverkauf an. Was ist mit mir?

Für diese Restaurants gibt es eine Extra-Regelung. Die Erstattung ist auf Umsätze mit vollem Mehrwertsteuersatz begrenzt. Das bedeutet: Verkaufte Speisen im Außer-Haus-Geschäft werden aus der Gesamtrechnung herausgenommen, damit Restaurants dieses Krisengeschäft ausweiten.

Ein Beispiel: Eine Pizzeria hatte im November 2019 einen Umsatz von 8000 Euro im Restaurant und einen von 2000 Euro durch das Take-away-Geschäft. Sie erhält nun eine Novemberhilfe von 6000 Euro - 75 Prozent des Umsatzes innerhalb des Restaurants. Das ist zwar weniger als andere Branchen, weil die Vergleichszahl nicht der Gesamtumsatz ist. Dafür soll die Pizzeria im November 2020 deutlich mehr als die in diesem Einzelfall allgemein zulässigen 2500 Euro an Umsatz mit Lieferdiensten erzielen können, ohne dass die Förderung gekürzt wird.

Wird das Kurzarbeitergeld auf die Novemberhilfe angerechnet?

Ja. Andere staatliche Leistungen, die Firmen im November bekommen, werden angerechnet. Das gilt vor allem für Leistungen wie die laufenden Überbrückungshilfen oder das Kurzarbeitergeld.

Ein Beispiel, das kürzlich Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) in einem Brief an die SPD-Bundestagsabgeordneten nannte:

Eine Gaststätte hatte im November 2019 Umsätze in Höhe von 100.000 Euro und muss nun im November 2020 schließen. Der Erstattungsbetrag liegt also bei rund 75.000 Euro (75 Prozent des Umsatzes), abzüglich sonstiger Hilfen. Wenn die Beschäftigten während der Zeit der Schließung in Kurzarbeit sind und das Unternehmen durch das Kurzarbeitergeld in Höhe von 25.000 Euro für den Monat unterstützt wird, würde dieser Betrag verrechnet und es würden dementsprechend 50.000 Euro außerordentliche Wirtschaftshilfe ausbezahlt.

Wie kann ich die Hilfe beantragen?

Anträge können über eine bundeseinheitliche IT-Plattform gestellt werden. Wie bei den Überbrückungshilfen sollen die Anträge von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gestellt werden, um Missbrauch vorzubeugen. Die Auszahlung selbst erfolgt durch die Länder, im Fall Brandenburg über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Muss ein Ein-Betrieb auch einen Steuerberater einschalten?

Nein. Für Soloselbstständige, die nicht mehr als 5000 Euro Förderung beantragen, gibt es eine Ausnahme. Sie sollen die Anträge direkt stellen können.

Von Igor Göldner