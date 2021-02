Brandenburg

Eine Kontaktperson hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ich könnte mich angesteckt haben. Das Gesundheitsamt stuft mich als Erstkontakt ein. Bin ich nun dazu verpflichtet, mich testen zu lassen? Schließlich steckt man sich nicht bei jedem engen Kontakt auch wirklich an. Und das greift doch in meine Selbstbestimmung ein. Oder etwa nicht?

Zunächst kann das Gesundheitsamt nach dem Infektionsschutzgesetz eine Quarantäne verhängen. Diese ist verpflichtend. Verstöße können mit einem hohen Bußgeld geahndet werden. Ein Corona-Test wird vom Gesundheitsamt in der Regel erst bei Symptomen veranlasst, ist in gewissen Fällen aber auch schon vorher möglich. Welche Fälle das sind, entscheidet jedes Gesundheitsamt selbst – je nach Kapazität. Auch solche Tests sind dann Pflicht.

Testpflicht bei Reisen und Besuchen

Hinzu kommen weitere Bereiche, in denen ein Corona-Test unumgänglich ist. Für Einreisende nach Deutschland, die sich in den letzten zehn Tagen in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, besteht eine Testpflicht. Spätestens 48 Stunden nach Einreise muss man nachweisen können, dass man sich nicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

In einigen Regionen mit besonders hohem Infektionsrisiko gilt eine noch striktere Testpflicht. Ein Nachweis kann je nach Land auch schon vor der Einreise notwendig sein. Hinzu kommen Besuche von nahen Verwandten in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäuser. Auch hier besteht in der Regel vor dem Betreten der Gebäude eine Testpflicht auf das Coronavirus.

