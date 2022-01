Potsdam

„Everything is well“ steht in großen schwarzen Buchstaben auf ihrem weißen Shirt – alles ist gut. Charlotte Baden* hat es an diesem Tag angezogen, um sich Mut zu machen. Am Morgen hat Facebook sie daran erinnert, was sie vor genau einem Jahr gepostet hatte: Corona-Ausbruch auf der Arbeit. Die Erinnerungen seien hochgekommen, sagt sie. Bilder von Menschen, die nach Luft ringen, von den Händen der Sterbenden, die sie festhält, von weißen Kastenwagen, in die die Toten geladen werden. Was die 51-Jährige im Dezember 2020 als Mitarbeiterin eines Pflegeheims in Brandenburg erlebte, endete wenige Wochen später mit ihrem psychischen Zusammenbruch.

Mehr als zehn Jahre lang war Baden, die ursprünglich Gärtnerin gelernt hat, Betreuerin für Demenzkranke. Bis zu jenem Corona-Ausbruch, der sie aus der Bahn warf. Mit den rapide gestiegenen Inzidenzzahlen dieser Tage kämen die Erinnerungen wieder hoch, sagt Baden. An die Ereignisse in ihrem Pflegeheim, dessen Name nicht in der Zeitung erscheinen darf, weil Baden in ihrem Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat.

Panikattacke an der Fleischtheke

Der Tag, an dem plötzlich nichts mehr geht, ist ein Dienstag Mitte Januar. Charlotte Baden sitzt morgens am Küchentisch, als ihr der Körper ein Stopp-Zeichen sendet. „Ich habe gezittert wie Espenlaub und hatte Herzrasen“, sagt sie. Statt ins Pflegeheim zu fahren, geht sie zum Arzt. Der schreibt sie für längere Zeit krank. Baden kann sich zuhause ausruhen, doch es wird nicht besser. Im Gegenteil. Als sie Ende Januar beim Metzger steht, ist wieder dieses Zittern da. Im Geschäft bekommt sie Angst, hat schwitzige Hände, kann nicht sprechen. Die Leute sehen ihr sofort an, dass etwas nicht stimmt. „Das war meine erste Panikattacke“, sagt Baden.

Diese Attacken kommen danach immer wieder. Beim Einkaufen, beim Arzt, beim Gassigehen mit ihren zwei Hunden. „Ich habe mich nur noch in Begleitung meines Mannes rausgetraut.“ Aber auch das habe kaum geholfen.

„Ich habe Rotz und Wasser geheult“

Im Februar geht Baden das erste Mal zu einem Psychotherapeuten, beginnt eine Gesprächstherapie. Ein Kardiologe diagnostiziert Bluthochdruck und verschreibt ihr Tabletten. Ihr Therapeut bittet Baden, ihre Erlebnisse aus dem Dezember 2020 aufzuschreiben und ihm vorzulesen. Das fällt ihr schwer. „Ich habe Rotz und Wasser geheult“, sagt Baden.

Was waren das für Erlebnisse, die sie so mitgenommen haben? Das Virus wütet bereits, als Charlotte Baden nach mehrwöchiger Krankschreibung Anfang Dezember in den Dienst zurückkommt. Mehrere der Bewohner sind positiv getestet worden, auch in ihrem Wohnbereich, wo sie 22 Menschen betreut. Bei einigen verschlechtert sich der Zustand, bis sie nichts mehr essen und trinken können und kaum noch ansprechbar sind. An einem Donnerstag, eine Woche vor Heiligabend, ist Baden zum ersten Mal dabei, als ein Bewohner stirbt.

Nach dem Corona-Ausbruch vor einem Jahr erlitt Charlotte Baden einen psychischen Zusammenbruch und kündigte ein halbes Jahr später. Quelle: Sebastian Höhn

Kein Ärztin sieht nach den Kranken

Und dann kommt jener Freitag, der schlimmste von allen. Einige Kolleginnen sind in Quarantäne, andere haben selbst Corona und fehlen deswegen. Frühstück zubereiten, die Hilfsbedürftigen beim Essen unterstützen, Geschirrspüler ausräumen, Wäsche verteilen und obendrein Aufgaben des Pflegepersonals übernehmen – Baden weiß nicht, wo ihr der Kopf steht.

Sechs Menschen liegen an diesem Tag gleichzeitig im Sterben. Sie geht abwechselnd zu ihnen in die Zimmer, damit sie nicht allein sind. Als sie zwei Tage später wieder im Dienst ist, sind die Betten dieser sechs Bewohner bereits leer. Nicht ein einziges Mal sei sie in dieser Zeit einer Ärztin begegnet, die nach den Kranken sieht.

„Wir waren immer die Netten“

Die Betreuerinnen haben eine enge, manchmal langjährige Beziehung zu vielen der Bewohnerinnen. Während die Pflegekräfte vor allem für Aufgaben zuständig sind, die die alten Menschen als unangenehm, manchmal auch schmerzhaft empfinden, werden die Betreuer eher mit der „quality time“ verbunden: Bingo spielen, vorlesen, Biografiearbeit. „Wir waren immer die Netten“, sagt Baden. Besonders schön sei es gewesen, wenn sie ihre Hunde mitgebracht habe. Viele der Bewohner seien beim Kontakt mit den Tieren aufgeblüht.

Den Bewohnern las sie gerne aus ihrem Schutzengelbuch vor. Quelle: Sebastian Höhn

32 von insgesamt etwa 130 Bewohnern sterben laut Baden in diesen Wochen. Ob in allen Fällen eine Coronainfektion die Ursache war, kann sie aber nicht mit Sicherheit sagen. Die meisten der Sterbenden hätten aber typische Covid-Symptome gehabt.

Warum wurde das Personal so allein gelassen?

Obwohl es so viele Todesfälle gibt und auch Pflegekräfte erkranken, ist die Leitung des Hauses beim Testen sehr zurückhaltend. Es ist die Zeit, in der es noch keine Selbsttests gibt. Die Bewohner werden laut Baden deutlich häufiger getestet als das Personal. „Ich habe mich wie ein Mensch zweiter Klasse gefühlt“, sagt sie. Dass sie das Virus mit nach Hause bringen könnte, sei ihre größte Angst gewesen. Was Baden bis heute nicht versteht: warum das Personal von der Pflegedienstleitung in diesen harten Wochen so allein gelassen worden ist. „Eigentlich hätte immer ein Psychologe zur emotionalen Unterstützung vor Ort sein müssen“, ist sie überzeugt. Bei Polizei und Feuerwehr sei das doch ebenfalls üblich.

Am 1. Juli tritt Baden ihren neuen Job an, in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen. Sie arbeitet als Hauswirtschafterin in einer Wohngruppe. Und ist glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben. „Ich erlebe große Wertschätzung, respektvollen Umgang, ein sehr soziales Miteinander“, sagt sie – das Gegenteil von dem, was sie in dem Pflegeheim erlebt habe.

Es geht Charlotte Baden mittlerweile wieder besser. Was würde sie Kolleginnen in ähnlichen Krisensituationen raten? „Unbedingt Hilfe suchen. Professionelle Hilfe“, sagt sie. „Und das sofort.“

* Name von der Redaktion geändert

Von Sebastian Höhn