Nach den schrittweisen Öffnungen von Schulen, Geschäften und Museen sollen die Hochschulen ab dem Wintersemester im Oktober weitgehend in den normalen Präsenzbetrieb zurückkehren. Das stellte der Fraktionschef der SPD im Landtag, Erik Stohn, in Aussicht. „Ein viertes Digitalsemester darf es nicht geben“, sagte Stohn am Sonntag der MAZ.

Er kündigte an, dass sich die Koalition verstärkt dafür einsetzen wolle, dass mit dem Wintersemester „neues und sicheres Leben an die Unis“ zurückkehrt. „In Isolation kann man lernen, aber auf Dauer nicht kreativ und teamorientiert denken“, sagte Stohn. Am Mittwoch wird sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde mit der Situation der Hochschulen befassen und Bedingungen für eine Rückkehr zur Präsenz beraten.

Studium seit Frühjahr 2020 nur digital

Am Dienstag gibt es ein Treffen von Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) mit der Potsdamer Universitätsspitze, wie Stohn ankündigte. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät wollen sich die beiden Sozialdemokraten ein Bild von der Lage machen. Bislang spielte bei möglichen Lockerungen eine Rückkehr der Studierenden in die Präsenzlehre keine Rolle. Seit dem Frühjahr 2020 findet Studium nur digital statt.

In Brandenburg studieren rund 50.000 junge Erwachsene an den Hochschulen, davon 17 Prozent aus dem Ausland. „Wenn wir das Leben an den Hochschulen wiederbeleben, dann profitieren wir in Brandenburg davon“, meinte Stohn. „Wer einmal hier Fuß gefasst hat, der lässt sich gern nieder.“

Testkonzept für Lehrveranstaltungen fehlt

Die Hochschulen selbst haben klare Forderungen an die Politik. „Wir fiebern alle darauf, dass die Hochschulen zum neuen Semester wieder in Präsenz gehen können“, sagte die Vorsitzende der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz, die Professorin Eva Schmitt-Rodermund, der MAZ. „Aber uns ist klar: Wir können nicht einfach den Schalter umlegen und wieder aufmachen.“

Ungeklärt sei beispielsweise, wie das tagesaktuelle Testen vor den Lehrveranstaltungen laufen solle. Die Hochschulen gingen bislang ganz unterschiedliche Wege. In Potsdam beispielsweise gebe es die Möglichkeit, mit einer lokalen Apotheke zusammenzuarbeiten. Um ein eigenes Testzentrum einzurichten, seien geschultes Personal, eine Fläche und ein Budget nötig. „Das bekommen wir nicht aus dem Stand hin“, sagte Schmitt-Rodermund. Entscheidend ist aus ihrer Sicht das Impfen der jungen Leute zwischen 20 und 30 Jahre. Das sei die Altersgruppe, „die die ganze Zeit beim Impfen warten musste, bis die Älteren geimpft sind.“ Für die Jüngeren müsse aber ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen. „Das sehe ich momentan nicht.“ Hinzu komme, dass bei Einhaltung der Abstandsregeln in die Räume und Hörsäle nur etwa ein Viertel der Studierenden passen würde.

Sorge vor hoher Abbrecher-Quote

Eine große Sorge ist, dass die Abbrecher-Quote bei den Erstsemestern hoch sein wird. „Die Neuimmatrikulierten der letzten drei Semester kennen ein normales Studium noch gar nicht“, sagte die Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz. „Manche von ihnen werden unter die Räder kommen oder sind es schon.“ Wie viele ihr Studium abbrechen werden, würde man aber erst wissen, wenn das normale Studium wieder losgeht.

Ohne einen flächendeckenden Impfschutz bei Studierenden und Lehrpersonal ist aus Sicht der Studierendenvertretung Brandenburg eine Rückkehr in den Präsenzunterricht fahrlässig, wie Sprecher Jonathan Wiegers sagte. Außerdem müsste es geeignete Teststrategien und Hygienekonzepte für alle Universitätsangehörigen und Studierenden geben. Sprecher Wiegers kritisierte, dass sich das Land zwar bemüht habe, die Lage der Studierenden in Brandenburg „erträglich“ zu machen. „Aber leider sind auch im Land Brandenburg keine substanziellen Finanzhilfen für Studierende entstanden.“

Kritik an Überbrückungshilfen: Bund habe Studierende vernachlässigt

Scharfe Kritik übte der Vertreter der Studierenden am Bund und sprach von einer „sträflichen Vernachlässigung“ der Studierenden durch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Die Überbrückungshilfen seien mit maximal 500 Euro an der Lebensrealität vieler Studierenden vorbei geplant und trage für viele gerade einmal die Miete.

Die Universität Potsdam ist die größte Hochschule des Landes. Dort waren im Wintersemester 2019/2020 mehr als 21.000 Studierende eingeschrieben. Rund ein Viertel davon waren Studienanfänger. Zweitgrößte Hochschule Brandenburgs ist die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg mit etwa 6800 Eingeschriebenen. Davon kommen 2300 aus dem Ausland – vor allem aus Asien. Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) zählte im vergangenen Wintersemester mehr als 5500 Studierende.

