Potsdam

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Drogentoten in Brandenburg regelrecht in die Höhe geschnellt. 2020 starben 48 Menschen in Verbindung mit Rauschgift – mehr als doppelt so viele wie noch im Vorjahr. Davon nahmen sich 19 Menschen das Leben. Das teilte Andrea Hardeling, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen, am Montag mit.

2020 erfassten die Behörden insgesamt 1.581 Fälle. In Brandenburg seien die Zahlen vor der Corona-Krise rückläufig gewesen. Mit dem Anstieg auf 48 Drogentote habe Brandenburg den Höchstwert unter den neuen Bundesländern erreicht.

Nur die Spitze des Eisbergs

„Die aktuellen Zahlen der infolge ihres Drogenkonsums verstorbenen Menschen in Brandenburg sind ein ernstzunehmendes Warnzeichen“, sagte Hardeling. „Dabei sind hier nicht einmal die Todesfälle berücksichtigt, die auf legale Drogen zurückzuführen sind.“

Tausende Menschen in Brandenburg würden jährlich an den Folgen ihrer Alkohol- oder Tabaksbhängigkeit sterben. Die Verstorbenen seien aber nur die Spitze des Eisbergs, so Hardeling. Unter der Oberfläche verberge sich die viel größere Menge suchterkrankter und während der Pandemie besonders suchtgefährdeter Menschen.

Hardeling verwies auf das neue Projekt „Suchtprävention für vulnerable Zielgruppen“. Dabei werden etwa Beschäftigte aus Kita und Jugendämtern geschult, um sie für den Umgang mit Kindern aus suchtbelasteten Familien zu sensibilisieren.

Am 21. Juli (Mittwoch) findet der Nationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige statt.

Von MAZOnline