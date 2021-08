Potsdam

Juli Zeh lebt im Havelland. Ihr jüngster Roman „Über Menschen“ handelt von einem Dorf in der Prignitz, in das eine junge Frau während der Corona-Pandemie flieht.

Frau Zeh, mit „Über Menschen“ haben Sie im Frühjahr nach „Unterleuten“ Ihren zweiten Brandenburg-Roman vorgelegt. Warum noch mal Brandenburg?

Juli Zeh: Ganz einfach, weil ich hier lebe. Meine Literatur speist sich immer aus dem, was mich umgibt. Ich wusste schon, als „Unterleuten“ fertig war, dass ich zumindest versuchen möchte, nochmal eine Dorfgeschichte zu schreiben.

„Unterleuten“ war über weite Strecken hinweg eine Ost-West-Geschichte. „Über Menschen“ dreht sich dagegen um die Themen Rechtsextremismus, Populismus und Corona.

„Unterleuten“ war vor allem eine Stadt-Land-Geschichte. Ich habe den Roman 2007 angefangen zu schreiben. Seitdem ist viel passiert. Ich habe versucht, auf den veränderten Zeitgeist zu reagieren, auf das Lebensgefühl, den Sound, der in der Luft liegt. Es ist einfach eine erneute Annäherung an heute, mit dem Blick auf ein Dorf, das natürlich auch ein Stück weit für das große Ganze stehen soll.

Sie wohnen im Havelland. Wie viel von Ihrer Lebenswelt steckt in dem Roman?

Sehr viel. Aber ich will den Menschen, die ich hier kenne, selbstverständlich nicht zu nahe treten. Das wäre übergriffig. Ich versuche die echten Vorbilder möglichst so zu verarbeiten, dass man sie nicht wiedererkennt. Aber das ist die Luft, die ich atme, und ich versuche, eine Darstellungsform zu finden, die möglichst nah an mein Lebensgefühl rankommt.

Es sind also konstruierte Geschichten?

Genau, aber man lebt ja jeden Tag mit den Menschen, die einen umgeben. Man redet, man hört, man riecht, man ist dabei. Ich möchte Romane schreiben, die eine Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt einfangen. Das Dorf ist dafür so etwas wie ein kleiner Stellvertreter, ein Mikrokosmos, an dem ich die Dinge zeigen möchte.

„Über Menschen“ ist die Geschichte der Werbetexterin Dora, die Berlin überhat und aufs Land flieht. Die Stadt kommt ziemlich schlecht weg. Die Menschen sind irgendwie uneigentlich, drehen sich um sich selbst, während das Land irgendwie liebevoll beschrieben wird. Haben sie da nicht ein wenig idealisiert?

Ich weiß nicht, ob das wirklich so idealisierend ist. Was ich wahrnehme, ist, dass viele Menschen eine Überforderung, diese Uneigentlichkeit empfinden und im Grunde gar nicht mehr wissen, worauf es ankommt. Was ist eigentlich Glück? Was will ich im Leben? Wie soll man miteinander umgehen? Dieses Phänomen ist eher in Städten anzutreffen, als bei der Dorfbevölkerung. Mir ging es darum, dieses Lebensgefühl von Menschen darzustellen, die sich in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohlfühlen und eigentlich gar nicht mehr richtig wissen, was los ist.

Aber am Ende ist sogar der Dorf-Nazi irgendwie sympathisch, obwohl er in den 90ern ein Asylbewerberheim angegriffen hat. Ist das nicht ein bisschen viel der Zuneigung?

Man muss zwischen moralischen Kategorien, die selbstverständlich ihre Berechtigung haben, und die ich auch in keiner Weise ablehne oder infrage stelle, und dem, was im unmittelbar persönlichen Bereich passiert, unterscheiden. Die Ansicht, dass Menschen, die man politisch ablehnt, grundsätzlich Idioten sind, hat etwas Kindliches. Es ist der Wunsch, Menschen nach Gut und Böse zu sortieren. Diese Neigung ist aber ziemlich ungesund, denn es ist der Versuch, aus der Ambivalenz der Realität zu fliehen. Jemanden furchtbar und gleichzeitig nett zu finden, ist ein innerer Konflikt, den man aushalten muss. Davor auszuweichen führt zu Entfremdung, nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch mit sich selbst.

Und zu den Blasenbildungen, wie wir sie vor allem im digitalen Bereich erleben?

Ich glaube, es fällt schwer, sich mit anderen Positionen auseinanderzusetzen, wenn man glaubt, immer alles in Ordnung bringen zu müssen. Wenn ich sozusagen dafür zuständig bin, jeden meiner Gesprächspartner zum reinen Glauben zu bekehren und wenn er etwas sagt, was mir nicht passt, ich mich sofort in der Pflicht fühle, dafür zu sorgen, dass er seine Meinung ändert. Und wenn er das nicht tut, klebe ich ihm irgendein Etikett an.

Ihre Heldin Dora tut das nicht.

Aber ihr geht es genau so, als sie den Nazi kennenlernt. Oh Gott, der hat etwas gesagt, was ich nicht gut finde. Widersprechen? Streiten? Weggehen? Sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Aber so eine Haltung entsteht auch durch das Selbstbild, die Anforderung an einen selbst, alles in Ordnung bringen zu müssen. Da steckt auch eine Portion Narzissmus dahinter. Warum nicht erstmal einen Schritt zurücktreten, nicht gleich alles zum Guten kehren wollen, sondern aushalten, etwas erfahren, was nicht in der eigenen Blase vorkommt. Das muss nicht nur schmerzhaft sein, das kann auch weiterführend sein.

„Über Menschen“ hat neben Populismus und Rechtsradikalismus ein weiteres zentrales Thema: Corona. Doras Freund in Berlin, der ihr mächtig auf den Senkel geht, schürt Panik und achtet pedantisch auf die Corona-Regeln. Das bekommt teilweise totalitäre Züge. Sie haben sich an anderer Stelle gegen einen Teil der Corona-Maßnahmen als freiheitsberaubend ausgesprochen. Steckt in Dora in Wirklichkeit die Person Juli Zeh?

Ursprünglich kam Corona in dem Roman gar nicht vor. Das Buch war so gut wie fertig, als die Pandemie begann. Die Geschichte hat ohne Corona wunderbar funktioniert.

Und warum haben Sie das Thema dann eingebaut?

Ich stand in der selbstauferlegten Pflicht, die Geschichte tagesaktuell anzupassen. Dora flieht aber nicht nur wegen Corona aus Berlin. Aber Corona eignet sich sehr gut, um bestimmte Probleme zu thematisieren, die schon vorher da waren. Also gesellschaftliche Konflikte, die wir hatten und Fragen wie: Wie wollen wir eigentlich leben? Wie viel Risiko können wir ertragen? Was ist Sicherheit? Was ist Freiheit? Wer darf seine Meinung wann äußern? Wie viel Meinungsabweichung können wir aushalten? Was nun die Frage betrifft, in wie weit das autobiografisch ist: Was ich Dora an Druck und innerer Klaustrophobie andichte, ist nichts, was ich selbst erfahren musste. Ich glaube aber nach Erzählungen von Freunden, dass es vielleicht recht nah an das Erleben rankommt, das Leute in dieser Zeit hatten, die mit weniger Beinfreiheit ausgestattet waren als wir hier draußen auf dem Land.

Sie selbst haben den Corona-Lockdown wegen seiner angeblichen Alternativlosigkeit kritisiert. Warum sollten wir, wenn es um Menschenleben geht, in so einer Situation nicht auf den Rat der Virologen hören?

Wenn es nur eine virologische Meinung gäbe und alle Fakten bekannt wären, dann gäbe es vermutlich nur einen richtigen Weg im Kampf gegen die Pandemie. So wurde es von der Politik zum Teil auch verkündet. Aber so ist es ja nicht. Es gibt nie nur eine Antwort, sondern immer sehr viele, erstens weil Wissenschaft auch in sich uneins ist, und zweitens, weil Wissenschaft nicht dasselbe ist wie Politik. Die Politik muss einen gesellschaftlichen Ausgleich finden und die Wissenschaften einbauen. Aber die Politik darf sich mit ihren Entscheidungen nicht hinter den Experten verstecken. Das ist zu wenig für demokratische Politik.

Am 30. Januar 2019 wurde Juli Zeh (l.) im Brandenburger Landtag von Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD, r.) als ehrenamtliche Verfassungsrichterin für das Land Brandenburg vereidigt. Quelle: dpa/Bernd Settnik

Lassen Sie uns das etwas grundsätzlicher diskutieren. Die individuelle Freiheit ist aber auf ein gewisses Maß an Sicherheit angewiesen. Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, stößt die Freiheit doch an Grenzen, oder?

Sicher. Aber das ist eine Grundsatzfrage, die nicht nur bei Corona relevant ist, sondern schon bei viel kleineren, harmlosere Alltagsfragen. Das muss immer abgewogen werden und so gut wie immer ist eine extreme Antwort nicht richtig. Weder Freiheit allein, also jeder muss machen dürfen, was er will, darf absolut gesetzt werden, noch ein Sicherheitsanspruch, der darauf abzielt, möglichst jedes Risiko auszuschließen. Und um zu entscheiden, was ein vernünftiger Ausgleich zwischen diesen beiden Extremen wäre, dazu benötigen wir die Demokratie. Das kann niemand allein entscheiden. Diese Abwägung muss die Gesellschaft leisten, in einem offenen Prozess, in dem es nicht darum geht Recht zu haben und seine Meinung radikal durchzusetzen, sondern eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen.

Gerade wenn Ansteckungen drohen, hat der einzelne doch große Verantwortung gegenüber anderen. Es gibt also gute Gründe, meine individuelle Freiheit vorübergehend einzuschränken. Was machen wir, wenn das nicht alle einsehen?

Das Schöne an Regeln ist ja, dass man die auch befolgen muss, wenn man sie nicht einsieht. Darin besteht ja auch ein Stück unserer Freiheit, dass wir sagen können, ich finde das furchtbar, ich gehe demonstrieren, ich habe eine völlig andere Auffassung, ich glaube sogar 2 + 2 = 5. Damit aber insgesamt alles funktioniert, und solche extremen Ränder nicht das Gesamte sprengen, haben wir Regeln, auf die wir uns gemeinsam einigen. Dass da mal jemand dagegen verstößt oder eine Gruppe nicht einverstanden ist, das ist nichts, was unsere Demokratie gefährdet. Ich finde es viel gefährlicher, zu glauben, es gäbe so etwas wie einen moralischen Imperativ, der sagt: Ihr müsst etwas anderes denken! Man kann eine Meinung falsch finden. Man kann sagen, das ist totaler Bockmist und ihr seid Idioten, aber zu sagen, ihre seid moralisch dazu verpflichtet eure Meinung zu ändern, das sehe ich nicht.

Aber es sind doch nicht alle Meinungen gleich zu bewerten. Sagen kann ich selbstverständlich alles. Aber wenn es darum geht, was stimmt, was relevant ist oder angemessen, muss man dann nicht darauf insistieren, dass es eben einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Meinen, Glauben und Wissen gibt?

Sicher, aber auch das Wissen ist immer im Fluss. Es ist ein Prozess und bisweilen in sich auch widersprüchlich. Wichtig ist doch, was daraus für eine politische Entscheidung folgt. Die lässt sich nämlich nicht einfach aus etwas Gewusstem ableiten. Wenn wir zum Beispiel wissen, die Impfung schützt und wir wissen, Geimpfte haben nur noch so und so viel Prozent Infektionslast, nehmen wir das mal als gesetzte Fakten an, dann bleibt trotzdem die Frage: Was heißt das denn jetzt? Heißt das, dass wir eine Impfpflicht brauchen? Was heißt das für die Grundrechte? Was heißt das für die Frage, ob ich ins Restaurant gehen darf? Das folgt nicht aus dem Wissen. Da sind Verständigungsprozesse notwendig. Da geht es nicht um Glauben oder Meinen, sondern um die Frage, was wir wollen. Wie wir unser Zusammenleben organisieren wollen. Und dafür ist das Parlament zuständig.

Brauchen wir denn, Ihrer Meinung nach, eine Impfpflicht?

Das wäre eine massive Einschränkung der individuellen Freiheit. Um dies wirklich zu begründen, müssten wir in einer Situation sein, in der die Gefahr für die Gesellschaft durch Nicht-Impfen so hoch ist, dass es keinen anderen Weg mehr gibt. Das sehe ich momentan nicht. Aber man muss natürlich auch zwischen einer staatlichen Impfpflicht per Gesetz und der Betriebsfreiheit unterscheiden. Etwa von einem Arbeitgeber, der sagt, ich mache das für meine Angestellten, denn ich will verhindern, dass mein Betrieb wieder in Lockdown muss. In diesem Fall stehen zwei Freiheiten gegeneinander. Und sollte das so kommen, dann werden die Gerichte mit Klagen überschwemmt werden. Die Politik wäre also gut beraten, wenn sich, Wahlkampf hin oder her, die Parlamente mit solchen Fragen schon mal befassen würden. Denn wenn das eine Restaurant für sich entscheidet, nur noch Geimpfte zu bedienen, und ein anderes, weil der Wirt vielleicht ein Querdenker ist, verkündet, alle reinzulassen, dann entsteht das totale Chaos und alle werden zu den Gerichten laufen, die dann etwas auffangen müssen, was die Politik versäumt hat zu regulieren.

Sollten Geimpfte bestimmte Privilegien bekommen, also ihre Grundrechte schneller zurückerhalten als Nicht-Geimpfte?

Ein Grundrecht ist kein Privileg. Die Ausübung eines Grundrechtes ist der Normalfall. Die Freiheit dieses einzelnen darf nur beschränkt werden, wenn es einen wirklich schwerwiegenden Grund dafür gibt. Und wenn der wegfällt, aufgrund von Impfungen zum Beispiel, dann ist zunächst völlig klar, dass es dafür keine Rechtfertigung mehr gibt.

Also kein Problem?

Doch, denn das Problem ist, was daraus politisch und gesellschaftlich resultiert. Wenn dadurch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht, in der Leute, die sich aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen, auf einmal in einer anderen Rechtslage leben als die anderen, dann muss das in den Parlamenten vorher ausgehandelt werden. So etwas kann man nicht per Dekret oder durch irgendeine Verordnung entscheiden. Man muss sich dieser Fragen annehmen und überlegen, wie man damit umgehen möchte. Denn die Aggression in der Bevölkerung wächst sonst auf beiden Seiten, bei Impfgegnern wie -befürwortern.

Von Mathias Richter