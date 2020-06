Potsdam

Potsdamer Forscher sind einem Wirkstoff zur Therapie von Corona-Patienten auf der Spur. Der Einjährige Beifuß (Artemisia annua) ist mit seinem Wirkstoff Artemisinin und zahlreichen anderen Komponenten womöglich eine wirksame Medizin gegen die komplexe und manchmal tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Er könnte vielleicht sogar die Wirkstoffe Remdesivir und Dexamethasone übertreffen, auf denen die bisherigen Hoffnungen ruhen. Forscher in Potsdam-Golm, Berlin und in Lexington ( Kentucky; USA) untersuchen derzeit, ob mit dem schlichten Heilkraut das Rennen gegen die Krankheit zu gewinnen ist, die seit Beginn dieses Jahres die Welt in Atem hält.

Ein internationales Forschungsprojekt

Beteiligt an einem internationalen Forschungsprojekt rund um die Pflanze sind neben dem Leiter der Abteilung Biomolekulare Systeme am Golmer Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Peter H. Seeberger, und dessen Mitarbeiter Kerry Gilmore auch Klaus Osterrieder vom Institut für Virologie am Fachbereich Veterinärmedizin an der Freien Universität ( FU) Berlin und die Professorin für Pharmazie an der Universität von Kentucky, Jill Kolesar. Die Ergebnisse ihrer bisherigen Forschung stellten die Wissenschaftler nun vor.

Max-Planck-Forscher Peter Seeberger arbeitet schon lange mit dem Wirkstoff Artesiminin. Quelle: Friedrich Bungert

Dass der auch aus der traditionellen chinesischen Medizin bekannte Wirkstoff Artemisinin gegen Malaria wirksam ist, ist schon lange bekannt. Die chinesische Pharmakologin Yu Youyou bekam 2015 sogar den Nobelpreis, weil ihr die Isolierung des Wirkstoffs aus der Pflanze gelang. In Golm gewinnen Seeberger und Gilmore mit ihrem Start-up „Artemiflow“ den Wirkstoff künstlich aus Pflanzenabfällen, um ihn für die Malaria-Bekämpfung einzusetzen. Aber erst in diesem Jahr wurde in Madagaskar ein Kräutertrunk entwickelt, der auch gegen Covid-19 wirken soll. Dass dies höchstwahrscheinlich nicht nur Aberglaube ist, möchte der schon lange mit dem Wirkstoff arbeitende Biochemiker Seeberger nun systematisch beweisen.

„Es gibt eine Vielzahl von Artikeln die eine Aktivität von Artemisia annua gegen verschiedene Viren beschreiben“, sagte Seeberger der MAZ. Ein Beitrag chinesischer Wissenschaftler aus dem Jahr 2005, deutete schon vor den Versuchen in Madagskar darauf hin, dass vielleicht auch Sars-CoV-2 zu den Angriffszielen des Einjährigen Beifuß’ zählen könnten. Die Chinesen berichten von einer Aktivität der Extrakte gegen die mit dem neuartigen Coronavirus verwandten SARS-CoV-1-Viren. „Wir dachten daher das es lohnend wäre diese Pflanzenextrakte zu testen“, sagt Seeberger. Tatsächlich sind erste Ergebnisse sehr vielversprechend.

Mit Kaffee verstärkt wirkt es besonders gut

Der Veterinärmediziner Osterrieder konnte an der FU an lebenden Zellkulturen beweisen, dass die Gabe von Extrakten aus dem einjährigen Beifuß bei infizierten Lungenzellen die Aktivität von Sars-CoV-2-Viren schon nach kurzer Zeit wirksam eindämmt, wobei ein Komponentengemisch sich als wirksamer erwies als das reine Artemisin. Zum Erstaunen der Wissenschaftler wirkte der Naturstoff besonders gut, wenn er mit Kaffee verstärkt wurde. Osterrieder selbst spricht von einer „sehr guten“ Wirkung gegen das gefährliche Virus. Es sei kein totaler „Killereffekt“ gegen das Virus, „aber es ist ein Effekt“.

Artesiminin wird schon jetzt erfolgreich gegen Infektionskrankheiten eingesetzt. Quelle: Montage: Laines Rumpff

Die vielversprechenden Laborergebnisse möchte die amerikanische Parmazeutin Jill Kolesar nun in zwei Phasen an Menschen probieren. Optimistisch stimmt sie, dass die von Osterrieder verwendeten Konzentrationen für Menschen nicht schädlich sind. In einer ersten Phase sollen zunächst nur sechs erkrankte Menschen Tees und Kaffee mit hochwirksamen Beifuß-Blättern bekommen, um deren Wirksamkeit zu testen. Wenn alles sicher ist, kommen in einer zweiten Phase 54 weitere von Covid-19 befallene Patienten hinzu, um eine gute Datenbasis zu tun.

Dass diese Experimente in Kentucky stattfinden habe etwas mit der Geschichte des Staates zu tun. Dort hat der Tabakanbau Tradition. Beifuss wächst unter ganz ähnlichen Bedingungen, wird genauso geerntet und in den gleichen Schuppen getrocknet. Damit bietet der Staat optimale Bedingungen. Nicht zuletzt gibt es in den Vereinigten Staaten derzeit einfach noch mehr akut Erkrankte als etwa in Deutschland.

Großflächiger Anbau wäre möglich

Seeberger ist optimistisch, was eine großflächige pharmazeutische Anwendung eines möglichen Produkts anbelangt. Verschiedene Arten des einjährigen Beifuß können in ganz unterschiedlichen Regionen kultiviert werden, in Deutschland ebenso wie auch in der südlichen Hemisphäre. Die Forscher können sich sogar vorstellen, dass die Extrakte aus der Pflanze sogar präventiv gegen eine Covid-19 Erkrankung eingesetzt werden könnten. Jill Kolesar etwa spielt mit dem Gedanken, in weiterführenden Experimenten zu testen, ob mit dem Extrakt behandelte Menschen gesund bleiben, wenn sie einem Umfeld mit einer starken Konzentration von Sars-CoV-2-Viren ausgesetzt werden.

Würden sie die Versuche der Pharmazeutin Kolesar an Kranken in Kentucky als erfolgreich erweisen, könnten entsprechende Präparate schon zugelassen werden. „Also vier bis acht Wochen nach Studienbeginn ist es klar“, sagt Seeberger. Schon jetzt steigt zum Beispiel in Südafrika die Nachfrage nach Beifuß-Gewächsen, weil man sich von den Extrakten Rettung vor der Krankheit erhofft. Seeberger warnt allerdings vor zu großen Hoffnungen und Experimenten, bevor die Wirksamkeit klinische Anwendung nicht bewiesen ist.

Am Donnerstag hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA eine Empfehlung herausgegeben, nach der bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit dem Medikament Remdesivir behandelt werden dürfen. Der Wirkstoff war im Rahmen der Ebola-Epidemie entwickelt worden. Mit dieser Empfehlung gibt es erstmals in der EU grünes Licht für einen Wirkstoff zur Corona-Therapie.

Rüdiger Braun