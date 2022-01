Potsdam

Eine Corona-Prämie ist im Prinzip eine gute Sache: Wer unter erschwerten Bedingungen unbeirrt seine Pflichten erfüllt hat, soll belohnt werden. Wenn es an die Verteilung des Geldes geht, werden jedoch die Tücken sichtbar.

1300 Euro für alle Beamten – das ist nicht selbstverständlich

Hat wirklich jeder Beamte „draußen an der Corona-Front“ geschuftet? Im Polizei-Streifendienst war das sicher so, engagierte Lehrer haben sich ebenfalls Risiken und Mehrarbeit ausgesetzt. Aber in vielen Amtsstuben herrschte keineswegs Ausnahmezustand. Mancherorts war sogar weniger los als sonst. Und: Staatsdiener sind – anders als Gastronomen und Ladenbetreiber – nicht von Insolvenz bedroht. Dass nun alle Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes 1300 Euro steuerfrei überwiesen bekommen, ist daher keineswegs selbstverständlich. Es wird gleichwohl so kommen, weil niemand auseinanderklamüsern kann, wer wirklich wie viel geleistet hat.

Prämie darf nicht als Ersatz für höhere Bezüge herhalten

Wenn Pensionäre nun ebenfalls Corona-Prämie kassieren wollen, ist das gegenüber den Steuerzahlern kaum zu rechtfertigen. Weshalb sollten ausgerechnet Staatsdiener im Ruhestand, die ihre Tage zu Hause verbringen, eine Sonderzahlung überwiesen bekommen? Pensionären sei eine Anhebung ihrer Ruhestandsbezüge gegönnt – die Corona-Prämie ist aber der falsche Weg. Die ist nicht als Verrechnungstrick gedacht.

Von Ulrich Wangemann