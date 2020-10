Potsdam

Der Verdi-Landesverband Brandenburg kritisiert, dass die Beschäftigten nur in zwei von 22 kommunalen Krankenhäusern im Land von der am Wochenende verabredeten Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst profitieren werden. „Diese Verbesserungen kommen nur beim Städtischen Klinikum Brandenburg und beim Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann an“, sagte die für Gesundheit zuständige Gewerkschaftssekretärin Meike Jäger.

„Von der nun tariflich vereinbarten Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und der Verkürzung der Arbeitszeit sowie der Verbesserung von Zulagen und Zuschlägen werden die Mehrheit aller Krankenhausbeschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege oder im Rettungsdienst, also jene, die in den letzten Monaten beklatscht und gefeiert wurden, leider nichts haben“, kritisierte Jäger.

Die anderen 20 kommunalen Krankenhäuser haben nach Verdi-Angaben schon vor Jahren die Vollmitgliedschaft im Kommunalen Arbeitsgeberverband KAV aufgekündigt, „mit Zustimmung der Landräte, Oberbürgermeister beziehungsweise der Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen“. Der KAV bietet, wie die Arbeitgeberverbände anderer Branchen auch, eine sogenannte OT-Mitgliedschaft. Das „OT“ steht für „ohne Tarifbindung“.

Ähnlich sehe die Situation für die Beschäftigten in der Altenpflege aus. „Kein einziges kommunales Pflegeheim ist an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes gebunden.“ Bei den Rettungsdiensten sei die Situation ein wenig besser – die Berufsfeuerwehren der vier kreisfreien Städte ( Potsdam, Cottbus, Frankfurt und Brandenburg/H.) und die Rettungsdienste von vier Landkreisen seien über die Vollmitgliedschaft im KAV an den Tarifabschluss gebunden.

Von Thorsten Keller