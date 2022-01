Corona-Proteste: Warum der Brandenburger Verfassungsschutz vor Radikalisierung warnt

Potsdam

Bernau (Märkisch-Oderland), Wittenberge (Prignitz) und Falkensee (Havelland). Fast täglich gehen Menschen in Brandenburg gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Der Brandenburger Verfassungsschutz warnt nun vor einer Radikalisierung und beobachtet die Übernahme einzelner Proteste durch rechtsextremistische Akteure.

Extremisten in der Unterzahl

„Die Extremisten sind in der Unterzahl. Zu beobachten ist aber eine Radikalisierung der Sprache im Netz“, sagte Jörg Müller, Leiter des brandenburgischen Verfassungsschutzes, am Mittwoch. Neben der AfD würden auch die neonazistische Partei „Der III. Weg“, der durch den Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Verein „Zukunft Heimat“ aus Cottbus sowie das rechtsextreme „Compact-Magazin“ zu Protesten und nicht angemeldeten Demonstrationen aufrufen. „Diese Akteure versuchen, die Sorgen der Menschen zu instrumentalisieren und rechtsextreme Positionen anschlussfähig zu machen.“

Mit Blick auf das Versammlungsgeschehen sprach Staatssekretär Uwe Schüler von einer gleichbleibenden Teilnehmerzahl seit Ende November. So wurden zwischen dem 17. und dem 23. Dezember 94 Versammlungen mit rund 32.000 Teilnehmern registriert. Im Januar waren es bisher 95 Versammlungen mit etwa 24.000 Teilnehmern. Ein weiteres Anwachsen der Proteste sei künftig nicht zu erwarten, sagte Schüler. Bis auf einzelne Ausnahmen seien die Versammlungen weitestgehend friedlich abgelaufen.

Rechte Akteure versuchen Proteste zu instrumentalisieren

Markus Klein, Geschäftsführer des Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung, sagte gegenüber der MAZ, die Corona-Protestbewegung sei schwer zu fassen. „Wer da auf die Straße geht, ist je nach Ort unterschiedlich.“ Generell sei aber erkennbar, dass landesweit rechte Akteure und Strömungen versuchen würden, von dem Unmut über die Corona-Maßnahmen zu profitieren. Teilweise würden auch Proteste übernommen oder organisiert. „Dort wird versucht, rechte Ideologie zu verbreiten und Stimmung gegen das politische System zu machen.“

Klein warnte davor, alle Demonstranten in die rechte Ecke zu schieben. „Die Motivlage ist sehr unterschiedlich“. Es sei wichtig, dies anzuerkennen. Auch um weitere Radikalisierungen zu verhindern.

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mobilisiert ein AfD-Mann

Als ein Beispiel für rechte Akteure nannte die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige am Mittwoch die Stadt Neuruppin und den dortigen Organisator der Corona-Proteste Klaus Baumdick, AfD-Mann und früherer Bürgermeisterkandidat.

Nach der jüngsten Demonstration an diesem Montag ermittelt der Staatsschutz gegen Baumdick. Wegen Verdacht auf Volksverhetzung. Während eines Redebeitrags verglich Baumdick die Diskussion über das Impfen mit dem Holocaust. Auch Gewaltanwendung schloss der AfD-Mann nicht aus: „Ich rufe nicht zu gewalttätigen Protesten auf, aber ich sehe es einfach realistisch: Irgendwann schlägt es um.“

Sie sei entsetzt über diesen Aufruf zur Gewalt, sagte Johlige. „Hätte mir das vor einem halben Jahr nicht vorstellen können, dass ein Versammlungsanmelder zur Gewalt aufruft.“

Wittenberge (Prignitz): Der III. Weg ruft zum Protest auf

Auch in Wittenberge haben rechtsextreme den Protest übernommen. Am 23. Dezember rief die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ zu einem Protestzug durch Wittenberge auf. Rund 300 Menschen folgten dem Aufruf. Versammlungsleiter Mario Schulz ist kein Unbekannter. So war er zwischen 2003 und 2004 Landesvorsitzender der NPD, später gründete er den „Schutzbund Deutschland“, der programmatisch an die NSDAP anknüpfte und 2006 vom Brandenburger Innenministerium verboten wurde.

Auch der Parteivorsitzende Matthias Fischer mobilisiert für den Protest in Neuruppin. Fischer war bayerischer Landesvorsitzender der Jungen Nationaldemokraten (JN), der Jugendorganisation der NPD. Seit 2014 lebt er in Brandenburg und arbeitet am Aufbau der Partei in den östlichen Bundesländern. In Wittstock rief die Partei vergangene Woche ebenfalls zu Protest-Aktionen auf.

Cottbus: AfD, Identitäre Bewegung und Co

Die Proteste in Cottbus erhielten landesweit den größten Zulauf. Teilweise protestierten hier bis zu 3.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Wiederholt zu den Protesten aufgerufen hatte der Chef der Cottbuser AfD-Chef, Jean-Pascal Hohm.

In der Vergangenheit war Hohm immer wieder durch seine Nähe zur rechtsextremen Szene aufgefallen. Laut dem Brandenburger Verfassungsschutz sind neben der AfD aber auch die rechtsextreme Initiative „Ein Prozent“ sowie die Jugendorganisation der NPD an der Mobilisierung für die Proteste in Cottbus beteiligt.

Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark): Neonazi unterstützt

Mehrfach lief hier der Rechtsextremist Maik Eminger mit. Der Verfassungsschutz Brandenburg bezeichnet Eminger als „langjährig aktiven und über die Landesgrenzen hinaus gut vernetzten und einflussreichen Neonationalsozialisten.“ Er ist ehemaliges Mitglied der Partei „Der III. Weg“ und Bruder des verurteilten NSU-Unterstützers André Eminger. Auf Telegram wirbt er immer wieder für die Proteste in Treuenbrietzen und Umgebung und teilt Videos der Aufmärsche. Dass er einer der Organisatoren der Proteste ist, bestreitet Eminger.

Auf Telegram wirbt Maik Eminger für den Corona-Protest. Quelle: Gesa Steeger

Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald): Starke AfD

Einer der Organisatoren der Proteste ist der Königs Wusterhausener AfD-Fraktionschef Jan Schenk. Vor Weihnachten veranstaltete die Gruppe „Christen in der AfD“ vor Beginn der Demo ein Weihnachtssingen auf dem Kirchplatz. Wiederholt nahm auch Andreas Kalbitz, ehemaliger AfD Landeschef, an den Aufzügen in Königs Wusterhausen teil. Auf Telegram rief er zudem zur Teilnahme an Protesten in der Stadt auf.

Auf Telegram ruft Kalbitz zum Protest auf. Quelle: Gesa Steeger

Aktuell sind in Brandenburg Demonstrationen unter freiem Himmel mit bis zu 1.000 gleichzeitig Teilnehmenden erlaubt. Veranstalter müssen Zutritt und Aufenthalt steuern, die Einhaltung des Abstandsgebots und das Tragen einer medizinischen Maske sicherstellen sowie in geschlossenen Räumen regelmäßig Raumluft durch Frischluft austauschen. Personen, die bei einer Demonstration gegen die Maskenpflicht verstoßen, droht ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro.

Von Gesa Steeger