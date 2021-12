Corona-Proteste in Brandenburg: Weihnachtslieder und rechte Parolen

Potsdam

Falkensee, Treuenbrietzen, Oranienburg, Jüterbog, Cottbus: Überall im Land gingen in den letzten Tagen Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren – oder, wie die Teilnehmer es formulieren, um sich für einen „Spaziergang“ zu verabreden. Mal sind es 50 Leute, mal 200, mal 500.

Rund 1000 Menschen trafen sich am Dienstagabend vor dem Bahnhof von Bernau (Barnim). Junge Familien mit Kindern, Senioren, die Kerzen in den Händen halten, vermummte Männer, die später von der Polizei als angereiste Rechtsextreme aus Berlin identifiziert werden. Deutschlandflaggen wehen neben Transparenten, auf denen Politiker als „Volksverräter“ verunglimpft werden. Flyer der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ machen die Runde. Auch die Jugendorganisation der NPD ist gekommen.

Um 18 Uhr schallen die ersten Reden über den Platz. Es geht um „Massenpsychose“, angebliche Todesfälle durch Impfungen und ein „krankes“ politisches System, das durch Angst regiere. Jemand hat eine Trommel dabei. Immer wieder schallt der Ruf „Widerstand“ über den Platz.

Experten sprechen von „neuer Dynamik“

Es ist nicht der erste Protest gegen die Corona-Politik in Bernau. Schon früh haben sich die Unzufriedenen, die Impfgegner, die Verunsicherten und auch die rechten Trittbrettfahrer zum Spaziergang verabredet. Rund 200 waren es im November, Anfang Dezember kamen schon 1300. „Wir beobachten ein hohes Mobilisierungsniveau“, sagt Christoph Schulze, Rechtsextremismus-Experte am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam. „Das ist eine neue Dynamik.“ Alleine am vergangenen Montag seien rund 8.000 Menschen in Brandenburg gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Zwar seien die Demonstranten in der Minderheit, betont Schulze, trotzdem müsse man die Entwicklung sehr ernst nehmen. „Wir beobachten eine zunehmende Radikalisierung und ein hohes Gewaltpotenzial.“

Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnt vor einer Radikalisierung. „Es ist legitim, Kritik an staatlichen Maßnahmen zu äußern“, sagte er am Montag im Landtag, als das Parlament die epidemische Notlage für Brandenburg feststellte. Es werde aber eine Grenze überschritten, wenn Gemeindevertreter, Stadtverordnete, Bürgermeister, Landräte und Landespolitiker persönlich bedroht würden.

Der Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet die aktuellen Entwicklungen ebenfalls mit Sorge. „Wir registrieren in den vergangenen Wochen eine steigende Zahl von Teilnehmern bei Coronademonstrationen“, sagt Verfassungsschutzchef Jörg Müller auf MAZ-Anfrage. „Es gibt darüber hinaus Hinweise, dass bekannte Einzelpersonen, Rechtsextremisten und Gruppen versuchen, in ihrem Gebiet die normale Bevölkerung unter Ausnutzung des Themas Corona zu radikalisieren.“ Berechtigte Sorgen, Ängste und Nöte würden angesprochen, um diese mit extremistischen Einstellungen zusammenzuführen.

Auch in Bernau ist das zu beobachten. Während Senioren friedlich Weihnachtslieder singen, vergleicht ein Redner unwidersprochen die Situation von Ungeimpften mit dem Holocaust. Später am Abend eskaliert die Situation zwischen Demonstranten und der Polizei, als trotz Verbots ein Teil der Versammelten durch Bernau zieht, obwohl nur eine stationäre Kundgebung erlaubt war. Es kommt zu Gerangel mit der Polizei. Mit dabei sind Anhänger rechtsextremer Gruppierungen.

Bei einer Demonstration am Montag in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) wurde der Rechtsextremist Maik Eminger gesichtet. Früheres Mitglied der Partei „Der III. Weg“ und Bruder des verurteilten NSU-Unterstützers André Eminger. Doch nicht nur Einzelpersonen versuchen, die Proteste zu vereinnahmen. Auch die AfD spielt dabei eine große Rolle.

Eine der bisher größten Kundgebungen wurde von einem Parteimitglied angemeldet. Zu der Demonstration in Cottbus kamen rund 3000 Menschen. „Die AfD gestaltet die Proteste aktiv mit und dient der Bewegung als parlamentarischer Arm“, sagt Rechtsextremismus-Experte Schulze. Die Partei habe die Debatte um die Impfpflicht als anschlussfähiges Thema für sich entdeckt.

Organisation läuft über Telegram

Häufig organisieren sich die Spaziergänger über den Dienst Telegram, einer Mischung aus Messenger und sozialem Netzwerk. „Freiheitsboten“ nennen sich dort die Gruppen, oder „Freie Brandenburger“ – eine Anlehnung an die Gruppierung „Freie Sachsen“, die mittlerweile wöchentlich in mehr als 70 sächsischen Gemeinden zu oft illegalen Demonstrationen aufruft.

Populär wurde Telegram unter Querdenkern nicht zuletzt durch Attila Hildmann, der dort teilweise im Minutentakt seine antijüdischen Hetztiraden und Corona-Mythen funkte, nicht ohne seine vegane Produktpalette zu bewerben. Nicht ganz so extrem, aber mitunter ähnlich geschäftstüchtig geht es auf den Kanälen der vermeintlichen Verteidiger der Freiheit in Brandenburg zu. Hier werben Anwälte Geld ein zur Unterstützung angeblicher Sammelklagen gegen den Staat, da werden Geräte zur Herstellung von Wunderwassern feilgeboten. In einem vielfach geteilten Video kommen sächsische Homöopathen zu der Diagnose, dass Blut von Geimpften verklumpt und sauerstoffarm sei. Gerne geteilt werden dort auch die besten Strategien, um die von der Polizei auferlegten Maßnahmen für die Kundgebungen zu umgehen.

Innenminister Stübgen warnt vor Verharmlosung

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) warnt davor, die Plattform zu verharmlosen. „Die russische Propagandaplattform Telegram hat sich zu einem gefährlichen Treiber der Radikalisierung entwickelt. Die Bundesregierung muss jetzt klare Grenzen ziehen“, fordert er.

Seit Mittwoch gilt in Brandenburg eine neue Obergrenze für Demonstrationen, sie liegt bei 1000 Teilnehmern. Bisher seien die Demonstrationen im Land überwiegend friedlich verlaufen, sagt Stübgen. Wer aber Gewalt ausübe, werde die unmittelbare Reaktion des Rechtsstaates zu spüren bekommen. In einem Interview mit dem RBB machte Stübgen aber auch auf die Probleme aufmerksam, vor denen die Polizei bei solchen Spaziergängen häufig stehe: Die Polizei dürfe unangemeldete Demonstrationen nicht einfach auflösen, dies sei nur erlaubt, wenn eine konkrete Gefahr davon ausgehe. In den Protest-Kanälen auf Telegram wurde diese Äußerung aufmerksam zur Kenntnis genommen.

