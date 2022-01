Potsdam

Die hochgradig ansteckende Omikron-Welle hat Brandenburg überrollt und sorgt in vielen Bereichen für Personalnot. Vor allem in den Kitas sind derzeit viele Erzieherinnen und Erzieher krankgeschrieben oder befinden sich in Quarantäne. Das stellt die Einrichtungen vielerorts vor organisatorische Probleme – und es stellt Eltern vor die Frage, wie sie die Betreuung ihres Kindes organisieren sollen.

Die Brandenburger Landesregierung plant nun eine Notbetreuung, wie es sie zu Beginn der Pandemie und vor einem Jahr schon einmal gegeben hatte. Demnach sollen Eltern oder Alleinerziehende, die in einem Beruf der kritischen Infrastruktur arbeiten, bei der Betreuung bevorzugt werden. Das geht aus einem Entwurf zur neuen Corona-Verordnung hervor, der der MAZ vorliegt. Die Verordnung soll um eine entsprechende Notbetreuungs-Regelung ergänzt werden. Das Kabinett soll sich damit am 1. Februar (Dienstag) beschäftigen.

Sollte in einer Kita die Betreuung aller Kinder nicht mehr möglich sein, weil zu viel Personal fehlt, dann müssen die Kommunen als Träger der Kitas eine „vorrangige Weiterbetreuung der nicht in Quarantäne befindlichen Kinder in der betreffenden oder in einer anderen Kindertagesstätte“ gewährleisten, heißt es in dem Entwurf. „Diese Notbetreuung hat Vorrang vor allen anderen Ansprüchen auf Kindertagesbetreuung.“

Kita: Wer hat Anspruch auf Notbetreuung?

Anspruch auf eine Kita-Notbetreuung haben demnach Kinder, wenn mindestens ein Elternteil in oder außerhalb Brandenburgs in der kritischen Infrastruktur arbeitet und eine private Betreuung nicht organisiert werden kann. Das gilt „in begründeten Einzelfällen“, wie es heißt, auch für Alleinerziehende.

Kita-Notbetreuung: Diese Berufsgruppen haben Anspruch

Zur kritischen Infrastruktur werden eine ganze Reihe von Berufsgruppen und Beschäftigten gezählt: Dazu gehört der Gesundheitsbereich, Apotheken, Einrichtungen der Erziehungshilfe, Internate und weitere Einrichtungen nach Paragraph 45 des Achten Sozialgesetzbuches, sowie ambulante Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe sowie Einrichtungen zur Versorgung psychisch erkrankter Menschen einschließlich der Einrichtungen für Menschen mit Suchterkrankungen sowie ambulante oder stationäre Einrichtungen der medizinischen Versorgung.

Auch Kitas selbst gehören zur kritischen Infrastruktur ebenso wie Schulen, wonach also sowohl Erzieher als auch Lehrer Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben.

Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr: Wer gehört zur kritischen Infrastruktur?

Zur kritischen Infrastruktur gehören die Bereiche, die zur „Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen in der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung“ nötig sind, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr und Bundeswehr sowie die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr.

Dazu zählt auch der Bereich Rechtspflege und Steuerrechtspflege, der Vollzugsdienst sowie die Bereiche Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, Informationstechnologie und Telekommunikation, die Sozialämter, die Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, der Lebensmitteleinzelhandel und die Versorgungswirtschaft, die Logistikbranche (einschließlich Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer) für die Grundversorgung.

Freiwillige Feuerwehren und in anderen Hilfsorganisationen ehrenamtlich Tätige, Mitarbeiter von Medien, Veterinärmedizin, Banken, Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen Infrastrukturen tätig sind sowie Transport- und Patientenbegleitdienste sowie Blutspendedienste.

Von Torsten Gellner