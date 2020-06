Corona-Regeln: Das ändert sich ab Montag in Brandenburg

Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat am Freitagmittag in Potsdam seine neue Corona-Verordnung vorgestellt. Aus der bisherigen „Eindämmungsverordnung“ wird nun eine „Umgangsverordnung“. „Wir bereiten uns darauf vor, mit dem Virus auch mittel- und langfristig umzugehen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD).

Wie die MAZ bereits am Mittwoch berichtete, werden die Beschränkungen weiter gelockert. So dürfen bereits ab Montag auch Kneipen wieder öffnen. Bislang durften nur Gaststätten, die zubereitete Speisen anbieten, Gäste empfangen. Auch die Sperrstunde, die bislang bei 22 Uhr lag, fällt weg. Kontaktdaten müssen aber weiter aufgenommen werden, um im Fall einer Infektion die entsprechenden Gäste kontaktieren zu können.

Kontaktbeschränkungen entfallen

Weiterhin gilt eine Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Auch die Abstandsregel gilt weiterhin – allerdings ab Montag nicht mehr in Kitas und ab den Sommerferien nicht mehr in den Schulen. Die Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit entfallen. Brandenburger können in der Öffentlichkeit also wieder auch in größeren Gruppen unterwegs sein.

Bei Großveranstaltungen gilt die Obergrenze von 1.000 Teilnehmern bis Ende August. Dann soll auch sie fallen. Bei Demonstrationen dagegen entfällt sie schon jetzt. In Krankenhäusern und Pflegeheimen dürfen Patienten nun zwei statt wie bislang eine Person pro Tag empfangen. Ab dem 15. Juli soll diese Beschränkung dann ganz entfallen.

Teststrategie soll Kita- und Schulöffnung begleiten

Wie angekündigt soll die Öffnung von Kitas und der Schulen mit einer Teststrategie begleitet werden. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) legte hier einen Plan für die kommenden drei Monate vor, der vom Land finanziert werden soll. Die Tests sind wohl nach Ende der Sommerferien verfügbar.

Woidke nannte die Lockerung „einen großen Schritt“. Es sei aber ein Schritt, „der dringend erwartet wird, gerade wenn ich an die Schulen und Kitas denke“, sagte der Ministerpräsident. Die Verordnung tritt am Montag, den 15. Juni in Kraft und soll bis zum 16. August gelten.

