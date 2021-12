Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat eine neue Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen, die am 24. November in Kraft getreten ist. Die Regeln gelten zunächst bis zum 15. Dezember. Nach der MPK vom 2. Dezember wird es aber eine weitere Verschärfung geben, die das Kabinett in Potsdam voraussichtlich am kommenden Dienstag, 7. Dezember, verabschieden wird. Spätestens bei einer Sieben-Inzidenz über 350 müssten Bars und Clubs dann schließen – was derzeit auf 17 der 18 Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg zutrifft. Bis zur neuen Eindämmungsverordnung gelten noch diese Regeln:

Brandenburg: 2G+-Regel für Discos, Clubs und Festivals

In Brandenburgs Discos und Clubs sowie auf Festivals dürfen nur noch diejenigen feiern, die geimpft oder genesen sind und zudem einen negativen Testnachweis vorlegen können – es gilt also die 2G+-Regel. Allen anderen bleibt der Zugang verwehrt.

In Hotspot-Regionen müssen Discos und Clubs schließen

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes enthält neben der generellen 2G+-Regel in Clubs und Discos eine weitere Verschärfung für diesen Bereich: In sogenannten Hotspot-Regionen müssen Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen für den Publikumsverkehr schließen.

Eine Region gilt als Hotspot, wenn die Inzidenz im Kreis oder der kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 750 liegt und der Anteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land mindestens zehn Prozent der tatsächlich verfügbaren Intensivbetten beträgt.

Diese Schwelle ist seit längerem überschritten – aktuell sind mehr als 20 Prozent der Intensivbetten in Brandenburg mit Covid-Patienten belegt.

