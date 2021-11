Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat am Dienstag (23. November) eine Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen und eine neue Corona-Verordnung auf den Weg gebracht. In der Folge wird es vor allem für erwachsenen Brandenburger, die nicht geimpft oder genesen sind, noch ungemütlicher – auch im Bereich Handel.

Die neue Verordnung tritt am Mittwoch (24. November) in Kraft und gilt zunächst bis 15. Dezember. Für den Bereich Handel ist folgendes geplant:

2G-Regel auch im Einzelhandel

Die 2G-Regel (Zutritt nur für Genesene und Geimpfte) wird massiv ausgeweitet und gilt nicht mehr nur in der Gastronomie und in Kultureinrichtungen, sondern auch im Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren.

Ausnahmen für Geschäfte des täglichen Bedarfs

Davon ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs:

Lebensmittelgeschäfte

Getränkemärkte

landwirtschaftliche Direktvermarkter von Lebensmitteln

Großhandel

Verkaufsstände auf Wochenmärkten

Drogerien

Apotheken

Sanitätshäuser

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Optiker und Hörgeräteakustiker

Reinigungen und Waschsalons

Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte

Floristikgeschäfte

Baumärkte

Gärtnereien und Blumengeschäfte

Weihnachtsbaumverkaufsstellen

Buchhandel

Zeitungs- und Zeitschriftenhandel

Poststellen

Tabakwarenhandel

Tankstellen sowie Kfz- und Fahrrad-Werkstätten

Abhol- und Lieferdienste

Banken und Sparkassen

öffentliche Bibliotheken

Betreiberinnen und Betreiber dieser Geschäfte müssen weiterhin grundlegende Corona-Regeln beachten, dazu gehören Beschränkung des Zutritts, Maskenpflicht (medizinische Masken), Abstandsgebot usw.

Diese Ausnahmen zur 2G-Regel sind vorgesehen

Von der 2G-Regel ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, außerdem nicht volljährige Jugendliche sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen aber, ebenso wie die Jugendlichen, einen aktuellen Negativtest vorlegen und eine FFP2-Maske ohne Außenventil tragen. Der Test darf maximal 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) beziehungsweise 48 Stunden (PCR-Test) alt sein.

