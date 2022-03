Potsdam

Schon vor einigen Wochen stellte die Brandenburger Landesregierung einen weitreichende Lockerungs-Plan bis zum 20. März vor. Doch aufgrund der anhaltend hohen Infektions- und Hospitalisierungszahlen drückt das Land jetzt auf die Bremse – und lockert vorsichtiger als angedacht.

Die aktuellen Corona-Regeln für Brandenburg im Überblick:

Brandenburg: Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Ungeimpfte

Geimpfte und Genesene dürfen sich zu privaten Zussammenkünften im privaten und öffentlichen Raum mit so vielen anderen Personen treffen, wie sie möchten – darauf einigte sich die Brandenburger Landesregierung am 22. Februar.

Seit dem 18. März 2022 gibt es auch für Ungeimpfte keine Kontaktbeschränkungen mehr.

Bald keine Regeln mehr im Einzelhandel?

Die 2G-Regel für den Einzelhandel ist abgeschafft. Stattdessen müssen Kunden beim Einkauf verpflichtend eine FFP2-Maske tragen.

Allerdings könnte auch in Brandenburg die Maskenpflicht im Einzelhandel ab 3. April fallen – das geht aus einem Beschlussentwurf der Landesregierung hervor, der der MAZ vorliegt. Am 29. April wird das Kabinett darüber entscheiden.

3G in der Brandenburger Gastronomie

Gaststätten und vergleichbare Einrichtungen sind nun für Geimpfte und Genesene, als auch für Personen mit einem tagesaktuellen Test (3G) zugänglich. Inbegriffen sind auch Übernachtungsangebote.

Ab 3. April könnte die Maskenpflicht in der Gastronomie auch in Brandenburg fallen – das geht aus einem Beschlussentwurf der Landesregierung hervor, der der MAZ vorliegt. Am 29. April wird das Kabinett darüber entscheiden.

Corona-Maßnahmen: FFP2-Maskenpflicht an Flughäfen und Bahnhöfen

In Brandenburg gilt in vielen Bereichen grundsätzlich eine FFP2-Maskenpflicht. Das betrifft zum Beispiel Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, Verkaufsstellen des Einzelhandels, körpernahe Dienstleistungen, Gaststätten und Sport in geschlossenen Räumen (außerhalb der Sportausübung).

Die Maskenpflicht gilt bei Veranstaltungen nicht für Personen, die sich auf einem festen Sitzplatz aufhalten, sofern zwischen den Sitzplätzen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird. In Gaststätten gilt die Maskenpflicht nicht, wenn sich Personen auf ihrem festen Platz aufhalten. In Schwimmbädern, Spaß- und Freizeitbädern, Freibädern, Saunen, Thermen und Wellnesszentren gilt die Maskenpflicht ebenfalls nicht.

Nach dem Bundes-Infektionsschutzgesetz gilt ebenfalls die 3G-Regel und eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, in Zügen des Regional- und Fernverkehrs sowie im Luftverkehr. Mit der Änderung wurde in die Corona-Verordnung ein neuer Paragraf „Maskenpflicht in Bahnhöfen und Verkehrsflughäfen“ eingefügt. Damit gilt die Maskenpflicht auch in den für den Publikumsverkehr zugänglichen Gebäuden von Bahnhöfen und Verkehrsflughäfen sowie in den zugehörigen Bereichen (insbesondere Wartebereiche, Haltestellen, Bahnsteige und Bahnhofsvorplätze), die nicht unter freiem Himmel liegen.

Fällt die Maskenpflicht ab 3. April?

Allerdings soll, wie aus einem Beschlussentwurf der Landesregierung hervorgeht, ab Anfang April in vielen Bereichen, wie etwa Gastronomie und Einzelhandel sowie Schulen, die Maskenpflicht fallen. Die Maskenpflicht gilt ab 3. April demnach noch in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, also in Arztpraxen, Krankenhäusern, medizinische Versorgungszentren sowie Asyl- und Obdachlosenheime.

Besucher solcher Einrichtungen müssen eine FFP2-Maske tragen, die Beschäftigen beim Verrichten körpernaher Dienstleistungen. Menschen, die behandelt oder gepflegt werden, sollen während körpernaher Dienstleistungen eine OP-Maske tragen.

Die Maskenpflicht gilt auch weiter im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Kinder bis 14 Jahren reicht eine medizinische Maske oder eine andere Mund-Nasen-Bedeckung, wenn professionelle Masken zu groß sind und nicht gut passen. Kinder bis zu sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Fest steht bereits, dass die Maskenpflicht in Schulen zum 2. April aufgehoben wird, die Testpflicht in Schulen soll mit den Osterferien fallen.

Keine Obergrenze und Masken mehr bei Demos in Brandenburg

Bei Demonstrationen und Versammlungen gibt es keine Teilnehmer-Obergrenze mehr. Auch das Tragen von Masken ist nicht mehr verpflichtend. Dennoch wird um Anmeldung gebeten, und auch der Mindestabstand soll eingehalten werden.

Corona aktuell: 2G in Diskotheken und Clubs

Seit dem 18. März gelten in Brandenburger Diskotheken und Clubs, und auch auf Festivals neue Regeln: Hier muss ein Geimpft-oder Genesenen-Nachweis vorgezeigt werden – für Besucherinnen und Besucher gilt demnach 2G.

Corona: Keine Kapazitätsbeschränkungen bei Großveranstaltungen in Brandenburg

Es gelten auch neue Regelungen für Großveranstaltungen: Seit dem 18. März gibt es keine Personenobergrenzen und Kapazitätsbeschränkungen mehr.

Übernachtungen: Keine Nachweispflicht in Hotels und Pensionen

Seit dem 18. März sind auch hier die Regeln lockerer. Für Beherbergungsstätten gilt dann keine Nachweispflicht (also auch kein 2 bzw. 3G) mehr. Hier bekommt demnach jeder Zutritt.

Auch bei Busreisen und Schiffsausflügen in Brandenburg: Keine Nachweispflicht mehr

Gleiches gilt für die Teilnahme an Schiffs-oder Busreisen. Seit dem 18. März ist eine FFP2-Maske ausreichend.

Corona-Maßnahmen an Brandenburger Schulen: Tests und Maskenpflicht

Schüler müssen dreimal wöchentlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Dazu gilt eine Maskenpflicht.

Schüler, die geimpft oder genesen sind, benötigen keine Testnachweise mehr. Masken müssen auch sie weiterhin tragen.

Seit dem 7. März gilt wieder eine Präsenzpflicht in allen Jahrgangsstufen.

Eine Testpflicht gilt seit dem 7. Februar zudem für Kita- und Krippen-Kinder. Hier lesen Sie alle Einzelheiten dazu.

Maskenpflicht im Hort: In den Innenbereichen von Horteinrichtungen besteht für alle Personen ab dem vollendeten fünften Lebensjahr die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske außerhalb der Betreuungs- und Bildungsangebote, die in Gruppen-, Bewegungs- oder sonstigen pädagogischen Räumen stattfinden. Für Besucherinnen und Besucher gilt die Maskenpflicht auch in den Außenbereichen von Horteinrichtungen.

Ab 3. April soll jedoch auch in Schulen die Maskenpflicht fallen – darauf will sich die Landesregierung am 29. April in einer Kabinettssitzung einigen.

Keine Nachweispflicht für körpernahe Dienstleistungen in Brandenburg

Für körpernahe Dienstleistungen werden die Corona-Maßnahmen lockerer: Seit dem 18. März können körpernahe Dienstleistungen auch ohne Test in Anspruch genommen werden. Hier entfällt also die 3G-Regel.

Für sexuelle Dienstleistungen gilt ab dem 18. März die 3G-Regel.

Nur noch 3G auf Sportanlagen in Brandenburg

Seit dem 4. März gilt 3G für Sportanlagen in Brandenburg. Das Tragen einer medizinischen Maske bleibt weiterhin Pflicht.

Pflege: Impfpflicht für Beschäftigte

Auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern gelten verschärfte Regeln: Besucher und Pflegekräfte müssen ein negatives Testergebnis vorlegen, unabhängig davon, ob sie geimpft bzw. genesen sind oder nicht. Pflegekräfte müssen drei tagesaktuelle Tests pro Woche vorweisen, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in der jeweiligen Kommune über 100, muss an jedem Werktag getestet werden.

Ferner dürfen Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen höchstens von zwei Personen täglich besucht werden (entweder zeitlich getrennt von jeweils einer Person, oder von zwei Personen gleichzeitig).

Ferner haben die Länder Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflege- und Behindertenheimen sowie bei mobilen Pflegediensten zur Corona-Impfung verpflichtet, und zwar „einrichtungsbezogen“ und bei Kontakt mit besonders gefährdeten Personen.

3G in Schwimmbädern und im Kino, Theater und Konzertsaal

Die neue Eindämmungsverordnung, die seit dem 23. Februar gilt, sieht vor, dass Thermen, Wellnesszentren, Schwimmbäder und weitere Einrichtungen des Kulturbetriebs (Kinos, Theater, Konzerte) von Ungeimpften mit einem Test besucht werden können. Die Regelung besteht seit dem 4. März.

