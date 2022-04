Potsdam

In Brandenburg treten ab Sonntag, 3. April massive Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft – auch in der Gastronomie.

Was bis einschließlich 2. April in der Gastronomie gilt:

Gaststätten und vergleichbare Einrichtungen sind für Geimpfte und Genesene als auch für Personen mit einem tagesaktuellen Test (3G) zugänglich. In den Gaststätten gilt Maskenpflicht – außer am eigenen Platz.

Was ab 3. April in Brandenburgs Restaurants, Cafés und Kneipen gilt:

Die Corona-Regeln für gastronomische Betriebe sind aufgehoben, das bedeutet: Grundsätzlich dürfen auch Menschen ohne Corona-Impfung und ohne tagesaktuelle Tests wieder in die Kneipe und ins Restaurant. Auch die Maskenpflicht ist aufgehoben. Allerdings haben die Wirte Hausrecht und können selbst strengere Regeln für ihre Lokalität aufstellen.

Von MAZonline