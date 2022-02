Potsdam

In der vergangenen Woche wurden sie bereits angekündigt: Weitreichende Lockerungen bis zum 20. März. Das Brandenburger Kabinett hat sich jetzt auf ein Drei-Stufen-Lockerungs-Modell geeinigt, bei dem die ersten Lockerungen bereits am 23. Februar in Kraft treten. Welche Beschränkungen aktuell noch gelten und wie es dann weitergeht, erfahren Sie hier.

Die aktuellen Corona-Regeln für Brandenburg im Überblick:

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, sind für Ungeimpfte nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig. Diese Regel wird vorerst nicht gelockert.

Der Bußgeldkatalog sieht vor: Jeder Person, die an einer Zusammenkunft im privaten oder öffentlichen Raum teilnimmt, bei denen gegen die vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen verstoßen wird, droht ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro.

Nicht mitgezählt werden dabei Geimpfte, Genesene, Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, außerdem nicht volljährige Jugendliche sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen aber, ebenso wie die Jugendlichen, einen aktuellen Negativtest vorlegen. Dieser darf maximal 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) beziehungsweise 48 Stunden (PCR-Test) alt sein.

Ehegatten, Lebenspartner und Partnerinnen bzw. Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene

Bei privaten Zusammenkünften sind Kontakte für Geimpfte und Genesene derzeit noch auf zehn Personen beschränkt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind aus der Regelung ausgenommen.

Lockerung der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene ab Mittwoch

Für Geimpfte und Genesene gilt ab 23. Februar keine Kontaktbeschränkung bei privaten Zusammenkünften mehr.

Für ungeimpfte Personen gelten weiterhin Beschränkungen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts.

2G-Regel im Einzelhandel bleibt abgeschafft

Die 2G-Regel für den Einzelhandel (außer für Waren des täglichen Bedarfs) ist abgeschafft. Stattdessen müssen Kunden beim Einkauf verpflichtend FFP2-Maske tragen.

2G plus in der Gastronomie – wenn Bedingungen erfüllt sind

In Gaststätten oder vergleichbaren Einrichtungen – auch Bars, wenn nicht getanzt wird – gilt seit dem 17. Januar die 2G-plus-Regel, allerdings nur, wenn die Hospitalisierungsinzidenz in Brandenburg über 6 liegt und/oder mehr als 10 Prozent der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Tritt dieser Fall ein, bedeutet das, wie bislang schon, ausschließlich Zutritt für Genesene und Geimpfte. Diese müssen jedoch zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen oder bereits eine Booster-Impfung bekommen haben. Kinder bis 14 Jahren sind von der Regel ausgenommen.

In Kantinen gilt für Betriebsangehörige kein 2G.

Für die Beschäftigten mit Kundenkontakt in 2G-Betrieben gilt: Sie selbst müssen geimpft oder genesen sein oder an jedem Tag, an dem sie zum Dienst eingeteilt sind, einen auf sie ausgestellten negativen Testnachweis vorlegen (3G) und durchgehend eine medizinische Maske tragen.

Ausnahmen bei 2G gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können (und das mit einem Attest nachweisen): Mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie bei 2G rein; die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber zusätzlich eine FFP2-Maske tragen.

Lockerungen der Corona-Regeln in der Gastronomie ab Mittwoch

Laut der neuen Eindämmungsverordnung der Landesregierung soll die 2Gplus-Testpflicht für nicht-geboosterte Gäste ab 23. Februar entfallen. Beim Betreten einer Gaststätte muss also nur noch ein Geimpft-oder Genesenen-Nachweis vorgezeigt werden.

3G in der Gastro ab 4. März

Ab 4. März sind Gaststätten und vergleichbare Einrichtungen für Geimpfte und Genesene als auch für Personen mit einem tagesaktuellen Test (3G) zugänglich. Inbegriffen sind auch Übernachtungsangebote.

FFP2-Maskenpflicht an Flughäfen und Bahnhöfen: Auch weiterhin

In Brandenburg gilt in vielen Bereichen grundsätzlich eine FFP2-Maskenpflicht. Das betrifft zum Beispiel Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, Verkaufsstellen des Einzelhandels, körpernahe Dienstleistungen, Gaststätten und Sport in geschlossenen Räumen (außerhalb der Sportausübung).

Die Maskenpflicht gilt bei Veranstaltungen nicht für Personen, die sich auf einem festen Sitzplatz aufhalten, sofern zwischen den Sitzplätzen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird. In Gaststätten gilt die Maskenpflicht nicht, wenn sich Personen auf ihrem festen Platz aufhalten. In Schwimmbädern, Spaß- und Freizeitbädern, Freibädern, Saunen, Thermen und Wellnesszentren gilt die Maskenpflicht ebenfalls nicht.

Nach dem Bundes-Infektionsschutzgesetz gilt ebenfalls die 3G-Regel und eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, in Zügen des Regional- und Fernverkehrs sowie im Luftverkehr. Mit der Änderung wurde in die Corona-Verordnung ein neuer Paragraf „Maskenpflicht in Bahnhöfen und Verkehrsflughäfen“ eingefügt. Damit gilt die Maskenpflicht auch in den für den Publikumsverkehr zugänglichen Gebäuden von Bahnhöfen und Verkehrsflughäfen sowie in den zugehörigen Bereichen (insbesondere Wartebereiche, Haltestellen, Bahnsteige und Bahnhofsvorplätze), die nicht unter freiem Himmel liegen.

Paragraf zu Versammlungen und Aufzügen

Bei Demonstrationen gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern. Das Abstandsgebot muss dabei eingehalten werden, es gilt die Maskenpflicht. Der Bußgeldkatalog wird erweitert: Personen, die bei einer Demonstration gegen die Maskenpflicht verstoßen, droht ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro.

Ab Mittwoch: Keine Obergrenze und Masken mehr bei Demos

Ab Mittwoch, 23. Februar, entfällt die Obergrenze bei Demonstrationen und Versammlungen . Auch das Tragen von Masken ist nicht mehr verpflichtend. Dennoch wird um Anmeldung gebeten, und auch der Mindestabstand soll eingehalten werden.

Der Entwurf muss noch vom Brandenburger Kabinett beschlossen werden.

Diskotheken und Clubs bleiben im Februar noch geschlossen

Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen, soweit in ihnen getanzt wird, bleiben zumindest im Februar geschlossen. Festivals sind untersagt.

Bars müssen nicht schließen, wenn dort nicht getanzt wird. Dann zählen sie zu Gaststätten und vergleichbaren Einrichtungen und können unter 2G-Bedingungen geöffnet bleiben. Auch Gaststätten dürfen zum Beispiel an Silvester keine Feiern mit Tanz veranstalten.

Wichtig: Gästen, die trotz des Verbotes in Diskotheken und Clubs tanzen, drohen Bußgelder in Höhe von 100 bis 1000 Euro. Betreiberinnen und Betreiber einer von der Schließungsanordnung betroffenen Einrichtung müssen bei Verstößen mit einem Bußgeld zwischen 1000 und 20.000 Euro rechnen.

2G-plus in Diskotheken und Clubs ab 4. März

Diskotheken und Clubs dürfen ab 4. März von Personen, die geimpft oder genesen und zusätzlich einen tagesaktuellen Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen können (2G-Plus), besucht werden.

2G-plus-Option bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen

Veranstalterinnen und Veranstalter von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter haben die Möglichkeit, sich für die 2G-Plus-Regel zu entscheiden. Dann müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Kulturbetrieben ist es gestattet, statt eines tagesaktuellen Tests auch den Nachweis einer Booster-Impfung zu akzeptieren.

3G für Freizeiteinrichtungen ab 4.März

Für Theater, Konzert-und Opernhäuser, Kinos und andere Einrichtungen gilt bis zum 4. März die 2G-Regel in geschlossenen Räumen. Die 3G-Regel gilt im Freien.

Ab dem 4. März gilt die 3G-Regel in Freizeiteinrichtungen.

Verbot von Großveranstaltungen

Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 zeitgleich anwesenden Gästen sind aktuell noch untersagt. Das betrifft insbesondere Sport- und Kulturveranstaltungen.

Dieses Verbot gilt nicht für Autokinos, Autotheater, Autokonzerte und vergleichbare Angebote.

Lockerungen für Großveranstaltungen ab Mittwoch

Ab Mittwoch gilt für Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen die 2G-Regelung. Die Saal-Kapazität darf in Innenräumen bis zu 30% der Höchstkapazität ausgelastet sein. Im Freien dürfen es 50% der Höchstkapazität sein. Besucherinnen und Besucher sind zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet.

Ab 4. März darf die Personenauslastung bei Großveranstaltungen 60% der jeweiligen Höchstkapazität in Innenräumen betragen. Im Freien dürfen es 75% sein.

Übernachtungen: 2G für Hotels und Pensionen – 3G bei Camping und Ferienwohnung

Beim Thema Beherbergung sieht die aktuell gültige Eindämmungsverordnung eine 2G-Regelung vor. Demnach dürften Hotels und Pensionen nur noch Geimpfte und Genesene Menschen beherbergen.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Ungeimpfte können Hotels nutzen, um zwingend erforderliche medizinische, therapeutische oder pflegerische Leistungen in Anspruch zu nehmen, um ihr Sorgerecht wahrzunehmen oder um schwer erkrankte Kinder, Eltern, Sterbende oder Menschen in akut lebensbedrohlichen Zuständen zu besuchen. Auch Dienst- oder Geschäftsreisende dürfen ungeimpft in Hotels übernachten. Allerdings ist die Vorlage eines tagesaktuellen Schnelltests verpflichtend.

Ausgenommen sind außerdem Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr.

Ausnahmen bei 2G gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können (Attestpflicht): mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie bei 2G rein; die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber zusätzlich eine FFP2-Maske tragen. Etwas anders sieht das in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen aus, dort gilt die 3G-Regelung. Der Test muss vor Beginn der Beherbergung vorliegen.

Ab 4. März: 3G für Beherbergungsstätten

Ab dem 4. März dürfen Personen nach der 3G-Regel beherbergt werden. Bis dahin gilt die 2G-Regel, jedoch mit den weiterhin greifenden Ausnahmen: Bei dringend erforderlichen medizinischen o.ä. Leistungen, sowie bei Dienst-oder Geschäftsreisen, dürfen ungeimpfte Personen in Hotels und ähnlichen Einrichtungen übernachten.

Ausflüge: Busreisen nur für Geimpfte und Genesene

Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare touristische Angebote sind aktuell nur mit der 2G-Regel möglich, also für Geimpfte und Genesene. Ausnahmen gibt es lediglich für unter Zwölfjährige. Zudem gelten Ausnahmen bei 2G für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können (Attestpflicht): mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie bei 2G rein; die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber zusätzlich eine FFP2-Maske tragen.

3G bei Busreisen und Schiffsausflügen ab Mittwoch

Ab Mittwoch ist die Teilnahme an Schiffs-oder Busreisen wieder nach der 3G-Regelung möglich. FFP2-Masken sind jedoch verpflichtend.

Schulen: Tests und Maskenpflicht für alle Schüler

Schüler müssen dreimal wöchentlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Dazu gilt eine Maskenpflicht.

Eine Testpflicht gilt seit dem 7. Februar zudem für Kita- und Krippen-Kinder. Hier lesen Sie alle Einzelheiten dazu.

Maskenpflicht im Hort: In den Innenbereichen von Horteinrichtungen besteht für alle Personen ab dem vollendeten fünften Lebensjahr die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske außerhalb der Betreuungs- und Bildungsangebote, die in Gruppen-, Bewegungs- oder sonstigen pädagogischen Räumen stattfinden. Für Besucherinnen und Besucher gilt die Maskenpflicht auch in den Außenbereichen von Horteinrichtungen.

Ab Mittwoch: Genesene und geimpfte Schüler brauchen keine Tests mehr

Ab Mittwoch, 23. Februar, benötigen jene Schüler, die einen Impf-oder Genesenen-Nachweis vorzeigen können, keine Tests mehr. Für die anderen gilt dreimal in der Woche weiterhin eine Testpflicht.

2G bei Friseur und Nagelstudio

Ungeimpfte Brandenburger müssen dem Friseursalon fernbleiben.

Das gleiche gilt für alle „körpernahen Dienstleistungen“, also auch in Nagel- oder Tattoostudios. Ausnahmen stellen medizinische bzw. pflegerische Behandlungen dar wie etwa die medizinische Fußpflege.

Ab Mittwoch: 3G bei körpernahen Dienstleistungen

Ab Mittwoch (23. Februar) wird auch Ungeimpften mit Test und Maske der Zugang zu körpernahen Dienstleistungen (Friseur und Kosmetik) gewährt. Für sexuelle Dienstleistungen gilt weiterhin 2G.

3G auf Sportanlagen im Freien – drinnen aktuell 2G

In Sportanlagen drinnen und Schwimmbädern gilt grundsätzlich 2G. Für Sportanlagen im Freien gilt 3G.

Allerdings gelten einige Ausnahmen: Etwa für Sportanlagen, soweit in diesen ausschließlich ärztlich verordneter Sport oder Sport zu sozialtherapeutischen Zwecken ausgeübt wird, für den Schulbetrieb und die Kindertagesbetreuung sowie für Lehrveranstaltungen in der Sportpraxis an Hochschulen, den Trainings- und Wettkampfbetrieb der Berufssportlerinnen und -sportler, der Bundesligateams sowie der Leistungssportlerinnen und -sportler der Bundes- und Landeskader, der im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzepts des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet, die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern.

Ab 4.März: Nur noch 3G

Bis zum Ablauf des 3. März gilt 2G für die Sportausübung in geschlossenen Räumen und 3G im Freien. Ab dem 4. März wird 3G auch für Innenräume gelten. Das Tragen einer medizinischen Maske bleibt Pflicht.

Pflege: Impfpflicht für Beschäftigte kommt

Auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern gelten verschärfte Regeln: Besucher und Pflegekräfte müssen ein negatives Testergebnis vorlegen, unabhängig davon, ob sie geimpft bzw. genesen sind oder nicht. Pflegekräfte müssen drei tagesaktuelle Tests pro Woche vorweisen, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in der jeweiligen Kommune über 100, muss an jedem Werktag getestet werden.

Ferner dürfen Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen höchstens von zwei Personen täglich besucht werden (entweder zeitlich getrennt von jeweils einer Person, oder von zwei Personen gleichzeitig).

Ferner wollen die Länder Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflege- und Behindertenheimen sowie bei mobilen Pflegediensten zur Corona-Impfung verpflichten, und zwar „einrichtungsbezogen“ und bei Kontakt mit besonders gefährdeten Personen.

Kino, Theater, Schwimmbad: Bis 22. Februar gilt 2G

Für Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen sieht die Eindämmungsverordnung die 2G-Regelung vor.

Auch Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Freibäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren sind für Geimpfte und Genesene zugänglich. Ausnahmen gibt es lediglich für unter Zwölfjährige, da diese sich noch nicht impfen lassen können, zudem gelten Ausnahmen bei 2G für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können (Attestpflicht): mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie bei 2G rein; die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber zusätzlich eine FFP2-Maske tragen.

3G in Schwimmbädern und im Kino, Theater und Konzertsaal ab 4. März

Die neue Eindämmungsverordnung, die ab dem 23. Februar gilt, sieht vor, dass Thermen, Wellnesszentren, Schwimmbäder und weitere Einrichtungen des Kulturbetriebs (Kinos, Theater, Konzerte) von Ungeimpften mit einem Test besucht werden können. Die Regelung soll ab 4. März greifen.

