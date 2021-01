Potsdam

Die verschärften Corona-Regeln in Brandenburg gelten weiter. Der Gesundheitsausschuss des Landtags hat am Montag in einer Sondersitzung grünes Licht für den verlängerten Lockdown gegeben. Die Mehrheit von acht Abgeordneten der Kenia-Koalition stimmte für die neue Verordnung.

Von der AfD und der Linke kamen sechs Gegenstimmen, BVB/Freie Wähler waren im Ausschuss nicht vertreten. Der Linke-Abgeordnete Ronny Kretschmer begründete die Ablehnung seiner Fraktion im Wesentlichen damit, dass Brandenburg im Widerspruch zum Bund-Länder-Beschluss die Kitas grundsätzlich offen halte.

Kitas bleiben geöffnet

Das Kabinett hatte am vergangenen Donnerstag beschlossen, dass der Lockdown für die Gastronomie, den größten Teil des Einzelhandels sowie in Freizeit- und Kultureinrichtungen verlängert wird. Zudem müssen sogenannte medizinische Gesichtsmasken im Nahverkehr, in Geschäften und Büros getragen werden. Mehr Menschen sollen zu Hause arbeiten.

Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen, außer für Abschlussklassen und Förderschulen. Kitas werden zwar grundsätzlich offen gehalten, müssen aber schließen, wenn Infektionszahlen regional besonders hoch sind. Es gilt weiterhin ein Appell an alle Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

Von RND/dpa