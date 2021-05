Potsdam

In Brandenburg treten ab dem 12. Mai schrittweise Lockerungen inkraft. Die Landesregierung hat bei ihrer Kabinettssitzung am 11. Mai 2021 auf einen Stufen-Lockerungsplan geeinigt, der unter anderem beinhaltet, dass ab Pfingsten in den Regionen mit stabiler Inzidenz unter 100 die Außengastronomie wieder öffnen darf, touristische Übernachtungen teilweise möglich sind – und auch Open-Air-Konzerte stattfinden dürfen. Doch auch vor und nach dem Pfingstwochenende wird dort gelockert, wo die Bundes-Notbremse nicht greift.

Diese Regeln gelten jetzt in Brandenburg

Seit dem 8. März 2021 ist in Brandenburg die siebte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung in Kraft. Die darin enthaltenen Vorschriften gelten bis zum 16. Mai. Am 11. Mai einigte sich das Brandenburger Kabinett auf eine Änderung der Eindämmungsverordnung, die ab dem 12. Mai inkrafttreten soll.

Am 23. April wurde die Verordnung mit den Regelungen zur Bundes-Notbremse ergänzt. Diese greifen in Brandenburg seit dem 24. April. Demnach müssen in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt schärfere Maßnahmen getroffen werden, wenn dort die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter 100, treten diese schärferen Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Gleichstellung von Genesenen, Geimpften und Getesteten: Seit dem 9. Mai gilt, dass immer dann, wenn ein negativer Corona-Test erforderlich ist, Geimpfte und Genesene negativ Getesteten gleichgestellt sind. Damit müssen sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen, um etwa zum Friseur, in Geschäfte oder in den Zoo zu gehen. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gelten nicht für Geimpfte und Genesene. Auch die Beschränkungen bei kontaktlosem Individualsport sowie die Quarantäne-Pflichten nach Einreisen aus dem Ausland (ausgenommen Virusvariantengebiete) gelten nicht für Genesene und Geimpfte.

Kontaktbeschränkungen: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nach der aktuell geltenden Eindämmungsverordnung nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts erlaubt – insgesamt aber mit höchstens fünf Personen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Ab dem 21. Mai sind Zusammenkünfte von Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Die bisherige Obergrenze von maximal fünf Personen ist dann nicht mehr bindend. Dies gilt für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten oder Bekannten, außerdem sowohl im öffentlichen als auch privaten Raum. Vollständig Genesene oder Geimpfte können sich bereits seit dem 9. Mai in beliebig großer Zahl treffen. Bei privaten Zusammenkünften werden sie nicht mitgezählt – genau wie Kinder bis 14 Jahren.

In den Regionen, in denen die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, tritt die strengere „Bundes-Notbremse“ inkraft. Dann sind nur Treffen mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer haushaltsfremden Person erlaubt – auch hier werden jedoch Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt.

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Es ist jedoch erlaubt, sich alleine zwischen 22.00 und 24.00 Uhr draußen zu bewegen, zum Beispiel beim Joggen oder Spazierengehen.

Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten nicht für Geimpfte und Genesene.

Gaststätten: Der Betrieb von Gastronomiebetrieben und öffentlichen Kantinen ist bis zum 21. Mai untersagt. Es gibt aber Ausnahmen etwa für Speisesäle in Rehazentren oder Pflegeheimen, die Versorgung Obdachloser oder von Fernfahrern. Die Abholung von Speisen und Getränken zum Mitnehmen bleibt erlaubt, ebenso die Auslieferung.

Ab dem 21. Mai dürfen Gaststätten ihre Außenbereiche öffnen, und zwar in den Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Bundes-Notbremse nicht greift, sprich mit stabiler Inzidenz unter 100. Gäste haben nur mit einem gebuchten Termin Zutritt, dürfen keine Corona-Symptome haben und müssen einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen. Die Personendaten aller Gäste müssen erfasst werden, an einem Tisch dürfen nur Angehörige aus höchstens zwei Haushalten sitzen. Zwischen den Tischen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Einzelhandel: Liegt die Inzidenz stabil unter 100, dürfen Kunden mit vorher vereinbarten Termin in Geschäften einkaufen gehen. Wie viele Kunden gleichzeitig in das Geschäft dürfen, ist abhängig von der Größe des Ladens. Die Kontaktdaten der Kunden müssen erfasst werden.

Ab dem 21. Mai dürfen in Regionen, die eine stabile Inzidenz unter 100 aufweisen, deutlich mehr Kunden gleichzeitig das Geschäft betreten. Die vorherige Terminvereinbarung bleibt jedoch bestehen.

Das Einkaufen im Einzelhandel ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150 nur mit negativem Corona-Test und Terminbuchung („Click & Meet“) erlaubt. Das gilt aufgrund der Bundesregelung auch für Baumärkte, die zuvor normal öffnen durften. Ausgenommen sind Verkaufsstellen des täglichen Bedarfs.

Dazu gehören unter anderem: Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Apotheken, Sanitätshäusern, Drogerien und Reformhäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker, Tierbedarfshandel, Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte, Banken und Sparkassen, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Poststellen, Tankstellen sowie Werkstätten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge, Abhol- und Lieferdienste.

Liegt die Inzidenz in der jeweiligen Region über 150, müssen Geschäfte, die nicht Verkaufsstellen des täglichen Bedarfs sind, schließen.

Körpernahe Dienstleistungen: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 sind körpernahe Dienstleistungen untersagt. Ausgenommen sind medizinische, therapeutische, pflegerische und seelsorgerische Dienstleistungen. Auch Friseure und Fußpflege-Salons dürfen öffnen, sofern Kunden einen negativen Corona-Test mitbringen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Auch eine medizinische Atemschutzmaske muss getragen werden.

Sport: Die Sportausübung auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist bei einer Inzidenz von drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt. Indoor-Sportstätten bleiben weiter geschossen. Ausnahmen gibt es für den Berufs- und Leistungssport sowie für Kinder bis 14 Jahre, wenn sie im Freien kontaktlose Sportarten in Gruppen von maximal fünf Kindern ausüben.

Auf weitläufigen Außensportanlagen, etwa Golf-, Reit- und Modellflugsportplätzen, dürfen sich mehrere Personengruppen aufhalten, sofern der Betreiber gewährleistet, dass den einzelnen Personengruppen eine Mindestfläche von 800 Quadratmetern zur alleinigen Nutzung haben.

Ab dem 12. Mai gilt: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit stabiler Inzidenz unter 100 dürfen Rettungsschwimmer, wie auch Berufs- und Leistungssportler, Sportanlagen zum Training, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung nutzen.

Kinder bis 14 Jahren dürfen die Umkleiden an Sportanlagen wieder nutzen, Jugendliche über 14 Jahre und Erwachsene nicht. Allerdings dürfen die Sanitärräume auf Sportanlagen von allen Personen wieder genutzt werden.

Ab dem 21. Mai gilt: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit stabilter Inzidenz unter 100 is kontaktfreier Individualsport (wie etwa Leichtathletik, Schwimmen, Tennis) auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist ohne Personen-Begrenzung erlaubt. Die Abstandsgebote müssen eingehalten werden, mit Corona-Symptomen ist kein Training erlaubt. Nur Kinder und Jugendliche unter 14 dürfen die Umkleidekabinen nutzen.

Kontaktsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist mit bis zu zehn Personen erlaubt. Bedingungen: keine Symptome, negativer Test (Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht befreit). Auch hier gilt: Nur Kinder und Jugendliche unter 14 dürfen die Umkleidekabinen nutzen.

Ab dem 1. Juni gilt: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit stabiler Inzidenz unter 100 dürfen Fitnessstudios, Turn- und Sporthallen, Tanzstudios und Tanzschulen wieder öffnen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen:

Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Es gibt jedoch Ausnahmen: Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive, öffentliche Bibliotheken, Tierparks, Wildgehege, Zoologische und Botanische Gärten dürfen bei stabilen Inzidenzen unter 100 unter der Auflage öffnen, ein geeignetes Hygienekonzept zu haben. Hierbei müssen unter anderem Abstände zwischen Besuchern eingehalten, der Zutritt gesteuert, Termine vergeben und Kontaktdaten erfasst werden. Auch das Tragen medizinischer Masken und regelmäßiges Lüften gehören zu den Auflagen.

Liegt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, müssen jedoch auch diese Einrichtungen schließen.

Ab 21. Mai dürfen, bei stabiler Inzidenz unter 100, jedoch auch Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos und ähnliche Kultureinrichtungen unter freiem Himmel besucht werden, allerdings nur für maximal 100 zeitgleich anwesende Besucher. Ein Testnachweis ist erforderlich.

Schulen und Kitas: Grundschulen bleiben weiter im Wechselunterricht – allerdings nur bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 (zuvor galt der Schwellenwert 200). Grundschülerinnen und Schüler in Kreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von 165 und mehr wechseln in den Distanzunterricht. Ausgenommen sind Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“. Auch Kitas müssen bei einer Inzidenz über 165 wieder schließen.

Der Fall tritt ein, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz für drei Tage ununterbrochen über 165 liegt. Dann wird für die Dauer von mindestens 14 Tagen der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 untersagt und eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch darauf haben Kinder der Klassen 1 bis 4, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Alleinerziehende haben grundsätzlich einen Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder.

Homeoffice-Pflicht: Arbeitgeber müssen Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anbieten, diese Tätigkeiten Zuhause auszuführen - sofern keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Beschäftigte sind außerdem rechtlich verpflichtet, in ihrer Wohnung zu arbeiten, wenn ihr Arbeitgeber ihnen das anbietet und dies räumlich und technisch möglich ist.

Versammlungen (Demonstrationen): Versammlungen sind auch bei hohen Inzidenzen nicht eingeschränkt. In Brandenburg gilt jedoch weiterhin, dass Versammlungen unter freiem Himmel ausschließlich ortsfest und mit höchstens 500 Teilnehmenden zulässig sind (Abstandsgebot, Steuerung und Beschränkung des Zutritts und Aufenthalts, Maskenpflicht). Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region für drei Tage ununterbrochen über 100, sind Versammlungen nur noch mit höchstens 100 Teilnehmenden zulässig. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 sind Demonstrationen in Brandenburg grundsätzlich untersagt. Nur im Einzelfall können Ausnahmen erteilt werden, sofern dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

Pflegeheime: Wer in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens untergebracht ist, darf täglich von zwei Personen besucht werden. Die Personengrenze gilt nicht für die Begleitung von schwer erkrankten Kindern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen. Zu den Einrichtungen zählen unter anderem Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeheime und besondere Wohnformen.

Weiterhin verschärfte Maskenpflicht in Brandenburg

Soweit die Verordnung das Tragen von medizinischen Masken vorschreibt, genügen selbstgenähte und andere Stoffmasken an vielen Orten im Alltag nicht. Zulässig sind seit dem 23. Januar oft nur noch medizinische Masken (die oft weiß-hellblauen mit den elastischen Bändern) oder solche des Typs FFP2 beziehungsweise N95, P2, DS2 oder eine Corona-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA), insbesondere KN95. Masken mit Außenventil sind nicht erlaubt. Daran hält die siebte Eindämmungsverordnung fest.

Arbeitgeber müssen wöchentliche Corona-Tests sicherstellen

Das Brandenburger Kabinett hatte sich am 30. März darauf geeinigt, dass Arbeitgeber auf Grundlage eines individuellen Testkonzepts sicherstellen müssen, dass alle Beschäftigten mindestens an einem Tag pro Woche einen Corona-Test (Schnell- oder Selbsttest) absolvieren können.

Touristische Übernachtungen ab 21. Mai teilweise möglich

Hotels und Pensionen dürfen keine Gäste zu touristischen Zwecken aufnehmen. Übernachtungen sind jedoch ab dem 12. Mai nicht nur bei geschäftlichen oder dienstlichen Zwecken erlaubt, sondern – wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt – bei Inanspruchnahme von zwingend erforderlichen medizinischen, therapeutischen oder pflegerischer Leistungen, zur Wahrnehmung eines Sorge- oder eines gesezlich oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts sowie zum Zwecke des Besuchs von schwer erkrankten Kindern oder Eltern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.

Ab dem 12. Mai ist auch Dauercamping in Brandenburg wieder erlaubt, sofern ein langfristiger Miet- oder Pachtvertrag mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr vorliegt.

Ab Pfingsten (21. Mai) sind auch wieder Übernachtungen in Ferienhäusern, Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätze sowie auf Charterbooten mit Übernachtungsmöglichkeit gestattet – wiederum gilt die Testpflicht. Außerdem dürfen in der jeweiligen Unterkunft nur Angehörige aus zwei Haushalten gemeinsam beherbergt werden. Ebenso muss die Unterkunft über eine eigene Sanitärausstattung verfügen. Gemeinschaftliche Sanitäranlagen auf Campingplätzen bleiben geschlossen.

Auch Freizeitparks dürfen öffnen

Öffnen dürfen auch wieder Freizeitparks, Tierparks, Wildgehege, zoologische Gärten und botanische Gärten. Der Zutritt wird zahlenmäßig beschränkt und erfolgt über Terminbuchung. Alle Besucher müssen medizinische Maske tragen.

Für Urlauber im Ausland gilt seit dem 30. März eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug.Reiserückkehrer aus Risikogebieten können frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Corona-Test die eigentlich zehntägige Quarantäne beenden. Verschärfungen gelten seit dem 8. März für Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten. Diese müssen eine strikte 14-tägige Quarantäne einhalten.

