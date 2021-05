Das Brandenburger Kabinett hat neue Lockerungen für das Land beschlossen, in den Gebieten, in denen die Bundes-Notbremse nicht greift. Mittlerweile darf etwa die Außengastronomie wieder öffnen, auch die Schulen wechseln wieder in den Präsenzunterricht. Und es gibt weitere Pläne für den Juni.