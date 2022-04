Potsdam

Schon in den vergangenen Wochen gab es weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Seit 3. April gelten neue Regeln. Wo die FFP2-Maskenpflicht weiterhin gilt, lesen Sie hier.

Ab sofort fällt die Maskenpflicht in Teilen Brandenburgs

In Brandenburg gilt nur noch in wenigen Bereichen die Maskenpflicht.

Die Maskenpflicht gilt seit 3. April in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, also in Arztpraxen, Krankenhäusern, medizinischen Versorgungszentren sowie Asyl- und Obdachlosenheimen.

Maskenpflicht bleibt im ÖPNV bestehen

Besucher solcher Einrichtungen müssen eine FFP2-Maske tragen, die Beschäftigen beim Verrichten körpernaher Dienstleistungen. Menschen, die behandelt oder gepflegt werden, müssen während körpernaher Dienstleistungen eine OP-Maske tragen.

Die Maskenpflicht gilt auch weiter im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), allerdings nicht mehr an Bahnsteigen oder Haltestellen. Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Kinder bis 14 Jahren reicht eine medizinische Maske oder eine andere Mund-Nasen-Bedeckung, wenn professionelle Masken zu groß sind und nicht gut passen. Kinder bis zu sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Auch in Schulen gilt seit dem 2. April keine Maskenpflicht mehr. Die Testpflicht in Schulen soll mit den Osterferien fallen.

Diese Ausnahmen gelten in Brandenburg bei der FFP2-Maskenpflicht

Von der Maskenpflicht befreit sind laut neuer Eindämmungsverordnung:

Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,

Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitperson und im Bedarfsfall Personen, die mit diesen kommunizieren,

Personen, denen die Verwendung einer Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original nachzuweisen, das Personal, wenn es keinen direkten Gäste- oder Kundenkontakt hat oder wenn die Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel durch geeignete technische Vorrichtungen mit gleicher Wirkung wie durch das Tragen einer medizinischen Maske verringert wird.

