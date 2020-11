Potsdam

Die exponentielle Verbreitung des Coronavirus ist nach Einschätzung der Brandenburger Landesregierung im Bundesland und vielen Regionen Deutschlands „weitgehend gestoppt worden, verharrt aber auf hohem Niveau“, wie Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD) am Montagabend nach einer Besprechung der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und anderen Bundesministern sagte.

Beschränkungen von Anfang November bremsen Virus

Es zeige sich, „dass die jüngsten Beschränkungen von Anfang November zumindest die starke Steigerung abbremsen konnten“, so der Ministerpräsident. „Es muss uns aber gelingen, die Kurve nach unten zu drücken.“ Dazu würden jetzt Impfzentren im Land eingerichtet. „Leider gibt es derzeit keine Möglichkeit, die Beschränkungen zu lockern“, äußerte Woidke weiter, der sich – selbst an Corona erkrankt – aus dem heimischen Forst ( Spree-Neiße) per Video zugeschaltet hatte.

Ziel von Bund und Ländern ist, dass die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen den Grenzwert von 50 pro 100.000 Einwohner wieder unterschreitet. Dadurch sollen die Nachverfolgung gesichert und eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden. Aktuell liegt der Inzidenzwert bundesweit bei 143,3, in Brandenburg bei 96,9. Nur in der Prignitz liegt der Wert derzeit mit 35,5 unter der 50er-Grenze.

Weihnachten „vorsichtig planen“

Erst Anfang kommender Woche wollen die Regierungschefs der Länder und des Bundes verbindliche neue Regeln beschließen, dann aber für einen Zeitraum bis zum Jahresende, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte. Dieser Zeithorizont sei nötig, „damit Familien für die Weihnachtszeit zumindest vorsichtig planen können.“ Es sei derzeit allerdings „schwierig, Planungssicherheit zu geben“, sagte Woidke.

Die Landesregierung sprach sich ausdrücklich dafür aus, „dass Kita und Schule weiterhin grundsätzlich offenbleiben“.

Zum Streit sei es nicht gekommen bei der Beratung, sagte die Potsdamer Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider ( SPD): „Niemand war ungehalten, es war ein Arbeitsgespräch in einer Arbeitsatmosphäre“, so die Ministerin. „Alle sehen, dass die Lage ernst ist.“ Neue Regeln seien noch nicht festgelegt worden, weil man zwei bis drei Wochen brauche, um zu erkennen, wie die letzte Verschärfung tatsächlich wirke. Dazu müsse man noch eine Woche warten, so Schneider.

