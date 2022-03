Potsdam

Kein Freedom-Day in Brandenburg. Die Landesregierung hat am Donnerstag in einer digitalen Sondersitzung die Corona-Maßnahmen bis zum 2. April weitgehend verlängert. Das Kabinett hat in einem Kompromiss entschieden, auf Drängen des Koalitionspartners CDU in einigen Bereichen die 3G-Regel ab Freitag, 18. März, aufzuheben – nämlich in Friseurläden und in Hotels. In Schulen bleibt die Maskenpflicht dagegen. Der Elternrat hatte auf eine Aufhebung der Maskenpflicht in den Grundschulen gedrängt.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verteidigte den Kompromiss. „Die Infektionszahlen sind in den letzten Tagen auch in Brandenburg wieder angestiegen. Deshalb bleiben, wie in anderen Bundesländern auch bei uns, wichtige Schutzmaßnahmen bis zum 2. April bestehen“, sagte er. „Danach werden voraussichtlich die wesentlichen Einschränkungen aufgehoben.“

Kein 3G für Hotels und Friseurbesuch

Im privaten Bereich gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr – auch nicht für Ungeimpfte.

Für körpernahe Dienstleistungen (z.B. Friseurbesuch), in Hotels, für Busreisen, Schiffsausflüge und Stadtrundfahrten entfällt die 3G-Regel. Für sexuelle Dienstleistungen gilt die 3G-Regel statt die 2G-Regel. Die 3G-Regel für Gaststättenbesuche bleibt.

Keine Obergrenze für Großveranstaltungen

Für Großveranstaltungen gibt es keine Zuschauer-Obergrenze und Kapazitätsbeschränkungen mehr wie bisher. Für Diskotheken, Clubs und Festivals gilt künftig 2G statt 2G-Plus. Für Besucherinnen und Besucher in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens entfällt die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung.

Maskenpflicht in Innenräumen

In Innenräumen gilt weiter eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Kirchen, bei Hochzeiten, körpernahen Dienstleistungen sowie in Gaststätten. Hier reicht eine medizinische Maske.

Eine FFP2-Maske ist weiterhin nötig beim Einkaufen sowie bei Konzerten, Theater- oder Kinobesuchen in geschlossenen Räumen. Auch im ÖPNV und in Taxen müssen FFP2-Masken getragen werden.

Die 3G-Regel gilt in Gaststätten ebenso wie bei Großveranstaltungen, Konzerten, Kinos, Ausstellungen, Theater oder Indoor-Spielplätze und Sporthallen und Fitnessstudios.

Regeln für Schulen und Kitas

An Schulen gilt weiterhin die Testpflicht (3 Tests pro Woche für Schüler, für Lehrer täglich). Ausgenommen sind vollständig geimpfte Personen.

Die Maskenpflicht, die vom Landeselternrat kritisiert worden war, bleibt. Schüler und Lehrkräfte müssen mindestens eine medizinische Maske tragen.

Die Testpflicht in den Kitas bleibt ebenfalls: Betreute Kinder müssen sich an mindestens zwei Tagen pro Woche zu Hause testen lassen. Ausgenommen davon sind Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr.

Am 3. April fallen die Masken

Am Freitag werden Bundestag und Bundesrat über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes entscheiden. Das neue Regelwerk lässt den Ländern die Möglichkeit für bestimmte Basismaßnahmen. Die Maskenpflicht in Geschäften oder in Schulen gehört nicht mehr dazu. Es gilt aber eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Bis dahin wird die Maskenpflicht also in Brandenburg bestehen bleiben.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann begrüßte den gefundenen Kompromiss. „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns mehr gewünscht hätten“, sagte er. „Für uns ist jetzt der Punkt für mehr Eigenverantwortung erreicht. Trotzdem hat sich die Landesregierung auf einen guten Kompromiss verständigt, schließlich werden schon zum 2. April die meisten übrigen Regeln fallen.“

Von MAZ-Online/gel