Potsdam

Die Brandenburger müssen sich weiter auf Einschnitte im öffentlichen und privaten Leben einstellen. Bund und Länder haben in der Nacht auf den 23. März eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 18. April beschlossen. Am 30. März einigte sich das Brandenburger Kabinett auf eine neue Eindämmungsverordnung:

Notbremse gilt weiterhin – an Ostern mit Ausgangssperre

Die am 18. März in einer Sondersitzung des Kabinetts beschlossene verschärfte Notbremsen-Regelung gilt weiterhin. Überschreiten Kreise oder kreisfreie Städte den 100er-Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen, werden Lockerungen im Einzelhandel wieder rückgängig gemacht. U.a. müssen dann Geschäfte des Einzelhandels, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wieder schließen bzw. auf „Click & Collect“ umschalten. Doch gelten einige Ausnahmen.

An den Osterfeiertagen – also vom 1. bis zum 5. April – gilt in den Kreisen, in denen die Notbremsen-Regelung greift, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Sie beginnt jeweils um 22 Uhr und endet um 5 Uhr des Folgetages. Ausnahmen gibt es – analog zur Regelung im Dezember – nur für triftige Gründe wie etwa der Weg zur Arbeit. Allerdings werden die Kontaktbeschränkungen im selben Zeitraum aufgeweicht.

Unabhängig von der Notbremse sind in ganz Brandenburg im Zeitraum vom 1. April bis Ostermontag, 24 Uhr, private Zusammenkünfte mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts, insgesamt jedoch mit höchstens fünf Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

In den Regionen, in denen die Notbremsen-Regel greift, ist an den übrigen Tagen den Angehörigen eines Haushalts nur ein Treffen mit einer haushaltsfremden Person gestattet.

Schulen in Brandenburg: Keine Präsenzpflicht

Die weiterführenden Schulen sowie die schon länger geöffneten Grundschulen bleiben im Wechselunterricht, allerdings besteht seit dem 22. März bis einschließlich Ostern keine Präsenzpflicht.

Bund und Länder einigten sich zudem bei der Schalte am 22./23. März darauf, dass Corona-Tests für Schüler, Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte ausgeweitet werden. Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie die Kanzlerin streben „baldmöglichst zwei Testungen pro Woche“ an.

Weiterhin verschärfte Maskenpflicht in Brandenburg

Soweit die Verordnung das Tragen von medizinischen Masken vorschreibt, genügen selbstgenähte und andere Stoffmasken an vielen Orten im Alltag nicht mehr. Zulässig sind seit dem 23. Januar oft nur noch medizinische Masken (die oft weiß-hellblauen mit den elastischen Bändern) oder solche des Typs FFP2 beziehungsweise N95, P2, DS2 oder eine Corona-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA), insbesondere KN95. Masken mit Außenventil sind nicht erlaubt. Daran hält die neue Eindämmungsverordnung fest.

So müssen Kunden in Geschäften medizinische Masken tragen, für das Personal reichen Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Maskenpflicht gilt auch auf dem Parkplatz. Auf Wochenmärkten gilt für Kunden wie Verkäufer die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Medizinische Dienstleister wie Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Fußpfleger müssen Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ihre Patienten dagegen medizinische Masken.

Für Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten und teilstationären Einrichtungen (Tagespflege) gilt FFP2-Masken-Pflicht beim Besuch der Patienten, außerdem müssen sie sich dreimal in der Woche testen lassen.

In Bussen, Bahnen und Taxis müssen die Fahrgäste medizinische Masken tragen. Dies gilt auch auf Bahnsteigen, an Haltestellen oder in Bahnhöfen. Fahrstühle sind auch erfasst.

An Arbeitsstätten gilt ebenfalls die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Ausnahmen gibt es, wenn der Sicherheitsabstand und eine sichere Belüftung gewährleistet sind und für den Aufenthalt am eigenen Arbeitsplatz.

Arbeitgeber müssen wöchentliche Corona-Tests sicherstellen

Das Brandenburger Kabinett einigte sich am 30. März darauf, dass Arbeitgeber auf Grundlage eines individuellen Testkonzepts sicherstellen müssen, dass alle Beschäftigten mindestens an einem Tag pro Woche einen Corona-Test (Schnell- oder Selbsttest) absolvieren können.

Das gilt in Brandenburg für Kontakte

Die Kontakte der Menschen sollen weiter reduziert und „auf ein nötiges Minimum“ beschränkt werden – allerdings sind Lockerungen vorgesehen. Brandenburg folgt der Bund-Länder-Regelung, wonach private Zusammenkünfte ab dem 8. März im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes mit Person eines weiteren Haushalts und dabei mit höchstens fünf Personen gestattet sind.

Weiter gilt demnach, dass Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nicht mitgezählt werden. Mit dieser Regelung war Brandenburg zuletzt von den Bund-Länder-Beschlüssen abgewichen. „Das hat einfach etwas mit der Lebenswirklichkeit zu tun“, hatte Ministerpräsident Woidke bereits im Januar das Vorgehen begründet und auf Alleinerziehende verwiesen, die sich mit ihren unter 14 Jahre alten Kindern weiter bewegen dürfen sollten. Nun ist die Regelung im Bund-Länder-Beschluss enthalten.

Diese Regel wird jedoch wieder aufgehoben, wenn im jeweiligen Kreis oder eine kreisfreie Stadt drei Tage hintereinander einen Inzidenz über 100 aufweist (Notbremsenregel). Dann gilt in diesen Kreisen oder kreisfreien Städten wieder die Regel: Ein Haushalt darf sich mit einer haushaltsfremden Person treffen.

Dies gilt nicht über die Oster-Feiertage. Unabhängig von der Notbremse sind in ganz Brandenburg im Zeitraum vom 1. April bis Ostermontag, 24 Uhr, private Zusammenkünfte mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts, insgesamt jedoch mit höchstens fünf Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Was ist mit der Einschränkung des Bewegungsradius oder Ausgangssperren?

Die Beschränkung der Bewegungfreiheit (15-Kilometer-Regel) in Landkreisen und kreisfreien Städten mit hohen Inzidenzen ist in der aktuellen Brandenburger Eindämmungsverordnung nicht mehr enthalten. Allerdings: An den Osterfeiertagen – also vom 1. bis zum 5. April – gilt in den Kreisen, in denen die Notbremsen-Regelung greift, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Sie beginnt jeweils um 22 Uhr und endet um 5 Uhr des Folgetages. Ausnahmen gibt es – analog zur Regelung im Dezember – nur für triftige Gründe wie etwa der Weg zur Arbeit. Allerdings werden die Kontaktbeschränkungen im selben Zeitraum aufgeweicht.

Schulen im Wechselunterricht

Die Grundschulen sind am 22. Februar in den Wechselunterricht in kleinen Gruppen mit maximal 15 Schülern pro Gruppe gestartet.

Nach den Grundschulen dürfen in Brandenburg auch die weiterführenden Schulen der Sekundarstufen 1 und 2 wieder öffnen. Die Öffnung dieser Schulen im Wechselunterricht beginnt am 15. März. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am 4. März im Landtag an. Bildungsministerin Britta Ernst erklärte am 21. März jedoch, dass die Präsenzpflicht an Schulen ab dem 22. März bis Ostern ausgesetzt werde.

Die Ausnahme vom Distanzunterricht für Abschlussklassen (10, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen und beruflichen Schulen), die während des gesamten zweiten Lockdowns in Präsenz unterrichtet wurden, bleibt unabhängig von der weiteren Zeitfolge bestehen. Auch die Förderschulen bleiben geöffnet.

Der Sportunterricht einschließlich des Schwimmunterrichts in geschlossenen Räumen bleibt laut Verordnung untersagt. Ausnahmen gelten demnach nur für Spezialschulen und Spezialklassen für Sport. Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schüler, Lehrer und weiteres Schulpersonal sind verpflichtet, medizinische Masken zu tragen. Bei Klausuren mit einer Dauer ab 240 Minuten sind Schüler davon befreit, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird. Weitere Ausnahmen gelten für den Sportunterricht, der nur im Freien gestattet ist, sowie für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Außenbereich von Schulen.

Schüler und Schulpersonal sollen sich an mindestens einem Tag pro Woche einem Corona-Test unterziehen können.

Es gibt weiterhin eine Notbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 4 für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Ebenfalls haben Alleinerziehende Betreuungssanspruch für ihre Kinder. Kinder, bei denen ein Elternteil im medizinischen oder pflegerischen Bereich arbeitet, haben bis zur 6. Klasse einen Anspruch auf Notbetruung.

Lesen Sie dazu auch: Diesen Vier-Stufen-Plan für Schulen und Sonderschulen in Brandenburg plant die Bildungsministerin

Kitas bleiben geöffnet – außer an Hotspots

Kitas und Krippen bleiben wie bisher weiter geöffnet. Kita-Personal soll sich an mindestens einem Tag pro Woche einem Corona-Test unterziehen können.

Ausnahme bleiben Hotspots, die entsprechenden Regeln werden in der neuen Eindämmungsverordnung strenger geregelt: Ab einem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen (bisher waren es 300) pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen müssen Kitas schließen. Dazu muss der Inzidenzwert 200 an drei Tagen ununterbrochen überschritten worden sein.

Nachdem dies der Kreis bzw. die kreisfreie Stadt festgestellt hat, „ist in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt ab dem vierten Werktag, der auf den Tag der Bekanntgabe folgt, der Betrieb von erlaubnispflichtigen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen für die Dauer von vier Wochen untersagt“.

Im Fall einer verordneten Kita-Schließung soll eine Notbetreuung organisiert werden.

Fällt der Inzidenzwert vom zehnten bis zum zwölften Tag der Schließung ununterbrochen unter 200, so endet die Schließung mit Ablauf des Sonntags, der auf die zwei geschlossenen Wochen folgt. Anderenfalls oder wenn vor dem maßgeblichen Sonntag der Inzidenzwert erneut für mindestens drei Tage ununterbrochen überschritten wird, verlängert sich die Schließung um eine Woche.

Einzelhandel darf öffnen – unter strengen Auflagen

Der Beschluss der Bund-Länder-Beratungen vom 3. März sieht vor, dass der Einzelhandel Bestandteil eines fünfstufigen Öffnungsplan ist. Darin heißt es, dass Länder oder Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 als dritten Öffnungsschritt die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einem Kunden pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter ermöglichen können.

Davon weicht Brandenburg ab. Aus der am 5. März beschlossenen Eindämmungsverordnung geht hervor, dass der Einzelhandel generell wieder öffnen darf – allerdings unter strengen Auflagen.

So darf sich nach vorheriger Terminvereinbarung nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche im Geschäft aufhalten und das auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Die Händler müssen zudem die Personendaten aller Kunden zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung erfassen und für einen vorgegebenen Zeitraum aufbewahren. Weiterhin müssen Kunden im Geschäft sowie auf den dazugehörigen Parkplätzen medizinische Masken tragen, beim Personal genügt eine Mund-Nase-Bedeckung. In den Geschäften muss regelmäßig gelüftet werden.

Damit gilt in Brandenburg generell, dass für Einzelhandelsgeschäfte, die nicht Waren des täglichen Bedarfs verkaufen – diese dürfen weiter wie bisher öffnen – neben Abhol- nur sogenannte „Click and meet“-Angebote zulässig sind. Diese sind zwar Teil des Bund-Länder-Beschlusses, darin aber lediglich für eine Inzidenz zwischen 50 und 100 vorgesehen.

Das Brandenburger Kabinett einigte sich jedoch am 18. März darauf, dass ab dem 22. März die Notbremse bereits ab einem Inzidenzwert von 100 greift. Das heißt: Die Geschäfte, die mit dem dritten Öffnungsschritt wieder öffnen durften (Einzelhandel für Waren außerhalb des täglichen Bedarfs), müssen wieder schließen, wenn ihr Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 100 überschreitet.

Ausnahmen gelten für Gartenmärkte und Floristikbetriebe, die bereits am 1. März wieder öffnen durften. Für sie entfällt die 50-Prozent-Regel zur Außenverkaufsfläche. Ebenfalls eine Sonderregelung gilt für Baumärkte, die regulär öffnen dürfen. Sie sind auch nicht von der Notbremse, sollte sie greifen, betroffen.

Auch die Eindämmungsverordnung, die das Brandenburger Kabinett am 30. März vorstellte, sieht keine Abweichung dieser Regel vor – allerdings gelten in fast allen Brandenburger Regionen zu dem Zeitpunkt die Notbremsen-Regelungen.

Gaststätten bleiben geschlossen

Gaststätten in Brandenburg bleiben weiter grundsätzlich geschlossen. Gestattet ist lediglich der Außer-Haus-Verkauf. Ausnahmen gibt es für Mensen und Cafeterien

Die Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte vom 22./23. März sehen hier keine Änderung vor.

Touristische Übernachtungen weiter untersagt

Hotels und Pensionen dürfen weiterhin keine Gäste zu touristischen Zwecken aufnehmen. Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare touristische Angebote bleiben untersagt.

Auf nicht zwingend notwendige Reisen im In- und Ausland soll verzichtet werden.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten können frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Corona-Test die eigentlich zehntägige Quarantäne beenden. Verschärfungen gelten seit dem 8. März für Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten. Diese müssen eine strikte 14-tägige Quarantäne einhalten.

Für Urlauber im Ausland gilt ab dem 30. Märzeine generelle Testpflicht vor dem Rückflug . Sie soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden.

Kosmetik, Tattoo und Massage möglich

Nach Friseuren, die bereits seit dem 1. März wieder öffnen dürfen, können seit dem 8. März auch andere Betriebe, die körperliche Dienstleistungen anbieten (darunter Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios), wieder öffnen. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept, so müssen Kunden medizinische Masken und Leistungserbringer Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.

Kunden, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, bei denen nicht ständig eine Maske getragen werden kann (zum Beispiel Kosmetik oder Rasur), müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnell- oder Selbsttest vorlegen.

Auch das ist Teil der neuen Brandenburger Verordnung. Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte zuvor bereits angekündigt, dass Brandenburg hier den Bund-Länder-Beschluss übernehmen wird.

Die körpernahen Dienstleistungen dürfen auch dann weiterarbeiten, wenn in dem jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt die Inzidenz über 100 liegt und die Notbremse greift.

Der Beschluss der Bund-Länder-Schalte sieht hier keine Änderung vor.

Versammlungen im Freien mit maximal 500 Teilnehmern

Versammlungen unter freiem Himmel sind mit höchstens 500 Teilnehmern zulässig, wenn ein individuelles Hygienekonzept (Abstand, Steuerung und Beschränkung des Zutritts, Mund-Nase-Bedeckung) vorliegt.

Der Beschluss der Bund-Länder-Schalte sieht hier keine Änderung vor.

Einige Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen öffnen

Die Brandenburger Verordnung sieht vor, dass Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive, Bibliotheken, Tierparks, Wildgehege, Zoologische und Botanische Gärten mit individuellen Hygienekonzepten und unter Einhaltung fester Regeln öffnen dürfen:

So müssen an alle Besucher vorab Termine vergeben werden. Die Betreiber müssen zudem die Personendaten aller Besucher zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung erfassen und für einen vorgegebenen Zeitraum aufbewahren. Weiterhin müssen Besucher medizinische Masken tragen (auch vor den Einrichtungen und auf Parkplätzen), beim Personal mit Kundenkontakt genügt eine Mund-Nase-Bedeckung. In geschlossenen Räumen muss regelmäßig gelüftet werden.

Greift die Notbremse, müssen sie jedoch wieder schließen.

Geschlossen bleiben weiterhin Theater, Konzert- und Opernhäuser, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Jahrmärkte, Volksfeste, Clubs, Diskotheken, Musikclubs, Kinos (außer Autokinos), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Dampfbäder, Thermen, Wellnesszentren, Solarien und Freizeitparks.

Das gilt in Pflegeheimen

Am 30. März beschloss das Brandenburger Kabinett, dass in Pflegeeinrichtungen, diesen gleichgestellten Wohnformen und besonderen Wohnformen keine Personengrenze für Besuche gelte, sofern mindestens 75 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner seit mindestens zwei Wochen den vollen Impfschutz gegen Corona erhalten haben, die Beschäftigten die Möglichkeit zur Impfung hatten und in der Einrichtung aktuell kein Corona-Ausbruch vorliegt.

Und was ist mit Sport?

In der Eindämmungsverordnung heißt es, dass „kontaktfreie Sportausübung auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel mit bis zu zehn Personen in festen wiederkehrenden Gruppen“ gestattet ist. Die Nutzung von Umkleiden und anderen Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Ausübung von Kontaktsport mit Personen eines anderen Haushalts ist untersagt.

Sportausübung auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel soll zudem für feste wiederkehrende Gruppen von bis zu 20 Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr inklusive des Betreuungspersonals gestattet sein.

Auf weitläufigen Außensportanlagen, etwa Golf-, Reit- und Modellflugsportplätzen, sollen sich mehrere Personengruppen aufhalten dürfen, sofern der Betreiber gewährleistet, dass den einzelnen Personengruppen eine Mindestfläche von 800 Quadratmetern zur alleinigen Nutzung haben.

Wenn die Corona-Notbremse greift, ist Individualsport auf allen Sportlanlagen unter freiem Himmel auf maximal 2 Personen bzw. die Person des eigenen Haushaltes beschränkt. Kindersport in Gruppen wird außerdem vollständig untersagt.

Von MAZonline