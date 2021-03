Am 22. März wurden aufgrund der steigenden Infektionszahlen neue Vereinbarungen für das Land Brandenburg getroffen: So gilt für Kreise und kreisfreie Städte, die drei Tage hintereinander einen Inzidenzwert über 100 aufweisen, eine 14-tägige Rückkehr in den Komplett-Lockdown – mit Ausnahmen.