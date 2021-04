Potsdam

Der Lockdown geht in die Verlängerung. Das hat die Brandenburger Landesregierung beschlossen. Zunächst bis 18. April sollen die bestehenden Regeln grundsätzlich weiterhin gelten.

Shopping nur mit Reservierung

Der Eindämmungsverordnung zufolge dürfen alle Verkaufsstellen des Einzelhandels seit dem 8. März wieder öffnen, solange sie sich an folgende Regeln halten:

1. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde und nur für einen begrenzten Zeitraum aufhalten

2. Es muss eine vorherige Terminvergabe erfolgen

3. Die Personendaten aller Kunden müssen erfasst werden

4. Das Abstandsgebots muss eingehalten werden

5. Kunden und Personal müssen eine medizinische Maske tragen

6. Ein regelmäßiger Austausch der Raumluft durch Frischluft muss gewährleistet werden

Neu: Die bundesweite Notbremse kommt

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Landkreisen oder kreisfreien Städten an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, gelten gesonderte Regeln: Das Bundeskabinett hat eine bundesweit einheitliche Notbremse beschlossen, die voraussichtlich ab der Woche vom 19. April in Kraft tritt (Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen).

Damit ändert sich in Brandenburg gar nicht so viel: Wie bisher gilt, dass der Einzelhandel dann bis auf wenige Ausnahmen wieder schließen muss.

Demnach dürfen folgende Geschäfte weiter öffnen: Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte.

Neu ist, dass die schärferen Maßnahmen nicht mehr mindestens 14 Tage gelten, sondern bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Von MAZonline