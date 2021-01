Potsdam

Vor Treffen mit der Familie oder dem Besuch von Pflegeheimen: Schnelltests können das Risiko einer Coronavirus-Infektion minimieren. Die Ergebnisse des herkömmlichen und vor allem kostspieligen PCR-Tests lassen häufig auf sich warten. Es gibt Alternativen: Ein Rachen- und Nasenabstrich von zu Hause aus mit dem Befund in nur wenigen Minuten klingt verlockend. Doch hierbei ist Vorsicht geboten.

Antigen-Tests in Apotheken erhältlich

Corona-Schnelltests sind seit wenigen Wochen in fast allen Apotheken in Brandenburg erhältlich. Hierbei handelt es sich um sogenannte Antigen-Tests. Verkauft werden sie aber nur an Arztpraxen und Krankenhäuser. Laien blicken bislang in Röhre. Allein medizinisches Fachpersonal darf derzeit diese Tests durchführen. Dabei kommt der Abstrich mit einer Flüssigkeit in Kontakt. Sind Coronaviren nachweisbar färbt sich ein Strich ein.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Antigen-Tests sind im Gegensatz zu PCR-Tests deutlich günstiger. Sie kosten im Schnitt 50 Euro und sind in den meisten Fällen selbst zu tragen. Anders als bei den PCR-Tests: Gibt es Krankheitssymptome, fiel ein Schnelltest positiv aus oder hat die Corona-Warn-App Alarm geschlagen, übernehmen die Krankenkasse hier meistens die hohen Kosten von bis zu 200 Euro für Abstrich und Laborauswertung.

Ergebnis nach 15 bis 30 Minuten

Mittlerweile sind die Antigen-Tests weit verbreitet durchführbar. Neben zahlreichen privaten Anbietern sind sie auch in den Apotheken möglich. Theoretisch zumindest, denn die Auflagen dafür sind hoch. Die Schnelltests binden das Personal, dass dafür extra geschult werden muss und während des Abstrichs in Schutzbekleidung ausgerüstet ist. Für den Kunden sind mehrere Schriftstücke auszufüllen. Nach 15 bis 30 Minuten weiß er das Ergebnis.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Internet kursieren etliche Angebote von angeblichen Corona-Schnelltests. Hierbei handelt es sich jedoch meistens um sogenannte Antikörper-Tests, wie „Ökotest“ auf seiner Website warnt. Dabei werden über einen Tropfen Blut nicht das Virus selbst, sondern Antikörper nachgewiesen. Der Test kann also nur eine Aussage darüber machen, ob man bereits mit Sars-CoV-2 infiziert war und nicht, ob man es derzeit noch ist, heißt es dort.

Schnelltests längst nicht so sicher

Hinzu kommt, dass Corona-Schnelltests längst nicht so treffsicher sind, wie die herkömmlichen PCR-Tests, warnt „Ökotest“ weiter. Belegbare Zahlen dazu gibt es aber noch nicht. Sollte jedoch ein Antigen-Schnelltest positiv ausfallen, ist auf jeden Fall im Anschluss ein PCR-Test durchzuführen, um das Ergebnis zu überprüfen. Dieses Verfahren weist das Erbgut des Coronavirus nach. Unabhängig vom Testergebnis sind die Hygieneregeln für alle einzuhalten.

Von MAZonline