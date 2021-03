Brandenburg

Sei es bei der Gesichtsmassage, dem Nasenhaarziehen oder das Make-up-Styling: Überall da, wo keine medizinische Mund-Nasen-Maske getragen werden kann, muss ein Selbsttest auf das Coronavirus durchgeführt werden. Das ist eine der vielen neuen Auflagen für Körpernahe Dienstleistungen in Brandenburg. Doch was ist, wenn ich schon geimpft bin?

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in diesem Fall muss solch ein tagesaktueller negativer Corona-Selbsttest vor der Behandlung vorlegt werden, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam auf MAZ-Nachfrage informiert. Das ist laut aktueller Eindämmungsverordnung in Kosmetik- und Nagelstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe, auch Sonnenstudios, vorgeschrieben.

Lesen Sie auch:

Es gibt aber auch Ausnahmen: Die Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Testergebnisses gilt nicht im Gesundheitsbereich bei der Erbringung medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen, heißt es in der Verordnung weiter. Weiterhin sind Abstände einzuhalten und die Personendaten der Kunden zu erfassen.

Stellen Sie uns Ihre Corona-Frage!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen?

Die MAZ beantwortet jeden Tag eine Corona-Frage.

Von MAZonline