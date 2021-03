Potsdam

Wo kann man sich in der Nachbarschaft kostenlos auf das Coronavirus testen lassen? Antworten darauf bietet seit Donnerstag eine Internetseite, die das Brandenburger Gesundheitsministerium freigeschaltet hat.

Unter https://brandenburg-testet.de lassen sich die bekannten Schnellteststationen auf einer Landkarte auswählen. Auch eine Suche nach Landkreisen und kreisfreien Städten ist möglich. „Schnell- und Selbsttests sind mit dem Impfen der Weg heraus aus der Corona-Pandemie“, heißt es auf der Webseite, die zuvor von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) angekündigt worden war.

Mindestens ein kostenloser Test pro Woche

Seit 8. März haben Bürgerinnen und Bürger ohne Corona-Symptome mindestens einmal pro Woche die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Für den sogenannten Bürgertest wurden durch die Landkreise und kreisfreien Städte Schnellteststationen eingerichtet.

Die Liste der Stationen wird laufend aktualisiert. Sie informiert über Anschriften der Teststationen und Öffnungszeiten. In Potsdam tritt ab Sonnabend eine neue Regelung in Kraft: Einkaufen in Geschäften, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, ist dann nur noch mit negativem Schnelltest möglich.

Von MAZ-Online