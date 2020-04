Potsdam

Natürlich wollen Eltern wissen, wie es mit ihren schulpflichtigen Kindern weitergeht. Kehrt nach den Osterferien, also am 20. April, in Brandenburg schulischer Alltag ein? Nun, nach allem, was wir über die Pandemie wissen, wird die Schülerschaft am 20. April wohl eher nicht in die Schulen zurückkehren – zumindest nicht in Gänze. Das Datum des Schulbeginns hänge vor allem von der Entwicklung der Fallzahlen ab, heißt es. Einen genauen Termin wird man dieser Tage nicht erfahren, denn keiner kennt ihn. Im schlimmsten Fall ist das restliche Schuljahr futsch. Das ist gewissermaßen unfair. Unfair für die Schüler wie auch für die belasteten Eltern. Aber es ist sozusagen eine höhere Unfairness, die Politiker nicht zu verantworten haben. Es braucht Geduld und Ausdauer. Trotzdem sollte die Regierung schon jetzt – ähnlich wie in der Wirtschaft – über pädagogische Kompensationen nachdenken. Bei den Abiturienten könnte das heißen, die besonderen Bedingungen des Abiturs 2020 zu berücksichtigen, bei anderen Schülern könnten es nachholende Lernangebote im kommenden Schuljahr und vielleicht die ein oder andere Nachsicht bei der Versetzung sein. Fantasie und Improvisieren sind jetzt auch in den Schulen gefragt. Anders ist die nie gekannte Herausforderung Corona nicht zu bewältigen.

Von Rüdiger Braun