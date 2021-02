Brandenburg

Im Impfzentrum oder Pflegeheim: Trotz zeitweiliger Lieferengpässe laufen die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus in Brandenburg weiter. Der kleine Nadelstich ist jedoch mit viel Bürokratie verbunden. Ist ein Termin über die Hotline vereinbart, erfolgt eine schriftliche Bestätigung per Mail oder Post. Es folgen weitere Unterlagen. Davon ist einiges zu unterschrieben. Was muss ich zum Termin mitbringen?

Zum Termin der Corona-Schutzimpfung ist zunächst die Terminbestätigung mitzubringen. Ihr liegen weitere Unterlagen bei: Das Aufklärungsblatt und die Impfeinwilligung. Beides muss unterschrieben und bei den Helfern vor Ort abgegeben werden.

Außerdem wird der Impfpass benötigt. Nicht zwingend erforderlich ist die Krankenversichertenkarte, um die persönlichen Daten schnell und einfach zu erfassen jedoch sehr hilfreich. Eine Abrechnung über die Krankenkasse erfolgt jedoch nicht.

