Corona-Schutzmasken: Brandenburg will Reserve für vier Monate anlegen

Die Landesregierung will mit Blick auf eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle eine Reserve an Schutzausrüstung für vier Monate anlegen. Das haben Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Abteilungsleiter Michael Zaske aus dem Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam gesagt. Welche Artikel genau und in welchem Umfang gekauft und gelagert werden sollen, führten die beiden in einer von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi veranstalteten Video-Diskussion nicht weiter aus.

Krankenhäuser und andere Arbeitgeber müssen in absehbarer Zeit aber wohl wieder selbst für Schutzausrüstung aufkommen, kündigten Nonnemacher und Zaske an. Die Landesregierung kauft mit ihrem Krisenstab seit Wochen vor allem verschiedene Schutzmasken auf dem international umkämpften Markt und leitet sie kostenlos an die Kreise und Krankenhäuser weiter – obwohl sie eigentlich für solche Aufgaben nicht zuständig ist. Nonnemacher sagte am Montag: „Wir werden diese Masken nicht über Monate verschenken können“. Die Beschaffung solle aber vorerst weiter über den Zentraldienst der Polizei organisiert werden, der bislang innerhalb des Krisenstabes für die Organisation zuständig ist. Arbeitgeber sollen bei Bedarf dort Masken künftig bestellen können, sie aber wieder selbst bezahlen müssen.

Verdi : 3500 unterschreiben Krankenhaus-Petition

Die Online-Diskussion war von Verdi im Anschluss an eine Petition organisiert worden, in der rund 3500 Krankenhausbeschäftigte die Landesregierung zu Verbesserungen im Gesundheitsschutz, für mehr Personal und für die Anwendung des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes an den Brandenburger Krankenhäusern aufrufen. In der Petition wurde auch gefordert, die Finanzierung der Krankenhäuser über Fallpauschalen auszusetzen. In diesem Punkt stimmte Nonnemacher der grundsätzlichen Kritik zu. Sie sagte, „Fallpauschalen setzen falsche Anreize“ und dass die Finanzierung des Gesundheitssystems grundsätzlich renoviert werden müsse. Sie wehre sich aber gegen eine grundsätzliche Abschaffung, bis ein besseres System gefunden sei.

Unterdessen begrüßt Verdi den Beschluss des Brandenburger Landtags, die vom Bundestag beschlossene Corona-Prämie für die Altenpfleger um bis zu 500 Euro aufzustocken. Damit bekommen Pflegekräfte nun insgesamt bis zu 1500 Euro als Prämie. „Gerade in der ambulanten und stationären Altenpflege wird von den Beschäftigten Enormes geleistet. Sie kümmern sich um jene, die von der Corona-Pandemie am meisten betroffen und gefährdet sind und sind dadurch selbst auch stark gefährdet“, sagte der Verdi-Landesleiter Frank Wolf.

Land stockt Prämie für Altenpfleger auf

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte am Freitag angekündigt, Brandenburg werde die Aufstockung von 500 Euro für die Kräfte in Pflegeheimen, Tagespflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten übernehmen. „Es geht um ein besonderes Zeichen der Anerkennung für die Pflegekräfte, dass diese sich mehr als verdient haben“, erklärte Woidke. „Sie leisten Großes in der aktuellen Pandemielage und das unter oft sehr schwierigen Bedingungen.“ In der Altenpflege arbeiten nach jüngsten Zahlen im Land Brandenburg rund 37 000 Beschäftigte.

Nonnemacher dämpfte am Montag allerdings Erwartungen zur Ausweitung einer solchen Corona-Prämie für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen. „Ein Corona-Bonus ist nicht ganz ohne. Da ist immer ein Gerechtigkeitsproblem dabei“, sagte Nonnemacher.

Ansgar Nehls