Corona: Seit drei Wochen keine Neuinfektionen in Cottbus

Potsdam

In Cottbus gibt es aktuell keinen aktiven Corona-Infizierten. Das hat die Stadt am Sonntag auf ihrer Internetseite verkündet. Seit mehr als drei Wochen seien keine Neuinfektionen mehr registriert worden. Die seit dem Ausbruch des Coronavirus insgesamt festgestellten 39 Infizierten, die in der 100.000-Einwohner-Stadt leben, seien allesamt bereits wieder genesen – die letzten drei am vergangenen Samstag. Auch im städtischen Carl-Thiem-Klinikum, dem der Bettenzahl nach größten Krankenhaus Brandenburgs wird derzeit kein Covid-19-Patient mehr behandelt.

Größtes Klinikum Brandenburgs ohne Covid-Patienten

Das „sehr zeitige und umfangreiche“ Krisenmanagement des Krankenhauses sei einer der Gründe, warum Cottbus im Gegensatz zu anderen Regionen verhältnismäßig milde betroffen sei, erklärte die Stadt. In der von der Corona-Krise besonders betroffenen Landeshauptstadt Potsdam zum Beispiel gilt auch die zwischenzeitliche Verbreitung im lokalen Schwerpunktklinikum „Ernst-von-Bergmann“ als einer der Gründe für hohe Fallzahlen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Cottbus dürfte darüber hinaus aber vor allem seine größere Distanz zur Pendler-Metropole Berlin und verhältnismäßig geringe Fallzahlen zu Beginn der Epidemie bei der Eindämmung des Geschehens geholfen haben. Für Cottbus gilt zudem im besonderen Maße, was auch für weite Teile des Landes gilt. Im Vergleich zu Schwerpunkt-Regionen in West- und Süddeutschland kehrten weniger Skiurlauber aus stark betroffenen Regionen wie Tirol zurück. Auch fehlten zentrale Veranstaltungen, die wie einige Karnevalssitzungen in Nordrhein-Westfalen maßgeblich die Verbreitung des Virus beschleunigten.

Cottbus bedankt sich bei seinen Bürgern

Die Stadt Cottbus bedankte sich zudem bei ihren Bürgern: Die gute aktuelle Lage sei nur möglich geworden, weil sich die große Mehrheit der Cottbuser in den vergangenen Wochen „besonnen, akribisch und verständnisvoll an die geltenden Regelungen zum gegenseitigen Schutz“ gehalten habe, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Lesen Sie auch: Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Lage in Brandenburg im Liveblog

Trotzdem wolle man nicht als Corona-freie Stadt gelten. Das Virus sei weiter in der Welt und in der Nachbarschaft. Es gebe daher weiter keinen Grund, leichtsinnig oder fahrlässig zu werden. „Der Stand lasse sich nur stabilisieren, wenn weiter behutsam vorgegangen wird, heißt es.

Cottbus steht auch im deutschlandweiten Vergleich gut dar

Auch im bundesweiten Vergleich schneidet Cottbus ausgesprochen gut ab. Laut Carl-Thiem-Klinikum ist die Stadt sogar diejenige mit der geringsten Corona-Belastung in Deutschland. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts jedenfalls haben ähnlich große Städte wie Kaiserslautern (100.000 Einwohner, 130 Fälle), oder Salzgitter (105.000 Einwohner, 130 Fälle) bislang deutlich mehr Corona-Infizierte registriert.

Von Ansgar Nehls