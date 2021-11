Potsdam

Selbsttests in Brandenburg werden knapp – und teuer. Das zeigte eine MAZ-Umfrage in Apotheken, Testzentren und bei Drogeriemärkten im Land.

Laut dem Apothekerverband Brandenburg hätten momentan viele Apotheken, Schwierigkeiten beim Einkauf von Schnelltests. „Es kann dadurch regional zu Engpässen kommen.“ Grund für die Knappheit seien unter anderem die Schließung der öffentlichen Testzentren gewesen, sagte Verbandssprecher Mathias Braband-Trabandt gegenüber der MAZ. Seiner Kenntnis nach sei die Situation in Drogerien und dem Einzelhandel ähnlich.

Gestiegene Nachfrage seit September

Die Drogeriemarktkette Rossmann teilte auf MAZ-Anfrage mit, dass es seit September einen „kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage nach Corona-Selbsttests“ gebe. Die Verfügbarkeit sei grundsätzlich gesichert, betonte das Unternehmen. „Es kann jedoch aufgrund der derzeit hohen Nachfrage punktuell zu kurzfristigen Engpässen kommen.“

Auch Katharina Schreiner, Apothekerin in der Apotheke zum Schwarzen Bären in Potsdam, spürt eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Selbsttests. „Bis gestern hatten wir noch welche auf Lager und heute Nachmittag bekommen wir eine neue Lieferung.“ Jeden Tag kämen 20-25 Leute um sich testen zu lassen, sagte Schreiner. Auch dass die Nachfrage zu Engpässen führe, bestätigte die Apothekerin. Weil die Nachfrage überall so rapide steige rechne sie damit, dass die Testkits im Einkauf bald teurer würden, sagte Schreiner. „Im Sommer hatten wir ausreichend auf Lager und haben die Tests unter Einkaufspreis verkauft.“ Noch habe sie die neuen Einkaufspreise nicht gesehen, aber sie rechne fest mit einem Preisaufschlag.

Von einem deutlichen Preisanstieg spricht Katja Hirschberg, sie leitet ein Testzentrum des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Falkensee (Havelland). „Wir zahlen jetzt doppelt so viel im Einkaufspreis als noch im vergangenen Oktober.“ Statt einem Euro müssten sie nun 3,10 Euro pro Test bezahlen. „Das ist schon drastisch.“ Auch Hirschberg verzeichnet einen Anstieg in der Nachfrage. „Seitdem die Tests wieder gratis sind und die Inzidenzen so hochgehen, kommen wieder deutlich mehr Menschen.“ Rund 40 Tests pro Tag führe ihr Team momentan durch. Immer wieder höre sie, dass an anderen Stellen die Tests ausverkauft gewesen seien. Es kämen viele ältere Menschen, erzählt Hirschberg. Manche bevor sie die Enkel träfen. „Die haben einfach Angst vor Ansteckung.“

Preise haben sich verdreifacht

Karsten Krüger, Geschäftsführer im Krankenhaus Prignitz (Perleberg) berichtet auf MAZ-Anfrage von gestiegener Nachfrage im hauseigenen Testzentrum. „Aufgrund der neuen Regelungen kommen jetzt deutlich mehr Menschen.“ Auch für die Besucher im Krankenhaus gelte jetzt eine Testpflicht, betonte Krüger. „Für Geimpfte und Genesene, genauso wie für Ungeimpfte.“ Auch das Personal werde regelmäßig getestet. Engpässe bei der Versorgung oder Lieferung von Tests gebe es bisher keine, sagte Krankenhauschef Krüger. Allerdings hätten sich die Lieferzeiten deutlich verlängert. „Normalerweise ist eine Bestellung am nächsten Tag da. Auf die Test warten wir jetzt eine Woche.“ Lieferanten hätten ihm zurückgemeldet, dass der „Markt leer sei.“ Grundsätzlich sei es nötig, jetzt mehr Testmöglichkeiten zu schaffen, sagte Krüger. „Die Politik kann keine 2G-Regel einführen und dann keine Möglichkeiten zum testen bereitstellen.“

Auch an einigen Schulen in Brandenburg werden die Schnelltests knapp. So teilte das Bildungsministerium auf MAZ-Anfrage mit, die Schulen seien nach den Herbstferien alle ausgestattet worden, „für Test, die zwei Mal in der Woche stattfinden.“ Seit dem 15. November müssen alle Schülerinnen und Schüler in Brandenburg drei Mal die Woche getestet werden. Dafür reiche momentan aber die Kapazität nicht an alle Schulen aus, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums. Daher sei es nun an den Schulen zu entscheiden, wer getestet werde und wer nicht. „Ältere Schüler sind teilweise schon geimpft und könnte daher die Schule auch ohne negativen Test betreten.“ Eine nächste Lieferung von Tests erwartet das Bildungsministerium in der zweiten Dezemberwoche.

Kostenloser Bürgertest 1x pro Woche

Die Nachfrage sei gestiegen, regional könne es zu Engpässen kommen, aber flächendeckend seien genügend Tests vorhanden, hieß es aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium auf MAZ-Anfrage. Eigene Testzentren habe das Land nicht geplant, teilte ein Sprecher mit. „Im Sommer hatten wir über 500 Anbieter, es ist davon auszugehen, dass da auch jetzt wieder Anbieter nachkommen werden.“ Auch große Drogerieketten hätten angekündigt, eigene Testzentren in Brandenburg eröffnen zu wollen.

Ab dem 13. November haben alle Brandenburgerinnen und Brandenburger wieder Anspruch auf eine kostenlose Testungen pro Woche. Die Adressen der Brandenburger Teststellen sind auf den Internetseiten der Landkreise zu finden. Eine Übersichtskarte der Teststellen in Brandenburg finden Sie hier.

Von Gesa Steeger