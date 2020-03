Potsdam

Journalisten sollen berichten und möglichst nicht Gegenstand der Berichterstattung sein. Das gilt in normalen Zeiten. Corona aber hat alles verändert, auch die Art, wie wir bei der MAZ arbeiten. Weil Nachrichtenbeschaffung, zumindest seriöse, in der Krise durchaus systemrelevant ist, wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle einen kleinen Einblick in unseren Redaktionsalltag gewähren. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Bericht aus einem publizistischen Krisengebiet.

Wie alle Journalisten leben auch wir vom Informationsaustausch – und der funktioniert am besten im persönlichen Gespräch. Das aber ist in Zeiten der Pandemie schwieriger geworden. Pressekonferenzen, Informationsveranstaltungen, Fußballspiele, ja selbst Ratssitzungen, auf denen unsere Lokalreporter Stammgast sind, gibt es nicht mehr oder nur noch eingeschränkt. Im Terminkalender hagelt es Absagen, das öffentliche Leben findet immer weniger statt.

Die Redaktion arbeitet vor allem mobil

Auch wir selbst haben uns Beschränkungen auferlegt, um die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Schließlich wollen wir Sie weiter über alles Wichtige in Brandenburg, Deutschland und der Welt informieren. Und so arbeiten wir seit Ende vergangener Woche im Wesentlichen mobil. Für unsere Reporter ist das keine große Umstellung – sind sie doch ohnehin mit Laptop und Smartphone unterwegs. Allerdings schreiben sie ihre Texte nun nur noch von außerhalb. Das gilt für die Reporter im Berliner Hauptstadtbüro unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland genauso so wie für die Kollegen in Gransee oder Königs Wusterhausen.

Zur Galerie Weil sich das Coronavirus auch in Berlin-Brandenburg immer weiter ausbreitet, setzt auch die MAZ zum Schutz der Gesundheit auf Beschränkungen. Alle Reporter arbeiten deshalb nun mobil.

Im Newsroom, wie wir unsere Potsdamer Zentrale nennen, ist es still geworden. Wo sonst fleißige Kollegen an der gedruckten Ausgabe und am Internetauftritt MAZ-online.de arbeiten, herrscht gähnende Leere. Der Chefredakteur und einige wenige Kollegen koordinieren die Arbeit. Sonst ist da niemand. Auch in den Verlagsetagen ist es ruhig: Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing und Personalabteilung sind ins Homeoffice umgezogen.

Digitale Technik macht vieles möglich

Hilfreich ist bei alldem die digitale Technik. Sie ermöglicht uns den direkten Zugriff auf unser Redaktionssystem. Und sie erleichtert uns den Kontakt mit Bürgern, Politikern, Unternehmern und Institutionen. Schließlich wollen wir auf dem Laufenden bleiben. Das funktioniert – und dennoch merken wir gerade, dass keine Telefon- oder Videokonferenz, keine E-Mail und kein Messengerdienst ein direktes Gespräch ersetzen kann.

Sollte also in den kommenden Tagen nicht alles dem gewohnten Standard entsprechen, dann bitten wir Sie an dieser Stelle höflich um Nachsicht. Improvisationstalent ist momentan auch bei uns gefragt. Dass wir aber dranbleiben und gerade in dieser besonderen Situation alles geben, um Sie zuverlässig mit Informationen zu versorgen, darauf können Sie sich verlassen.

Schnelle und direkte Informationen via E-Paper

Das gilt übrigens auch für unsere Kollegen in der Druckerei und im Vertrieb. Auch sie bemühen sich nach Kräften, die Her- und Zustellung ihrer MAZ Tag für Tag zu sichern. Sollte es dennoch mal Schwierigkeiten geben, würden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne schnell und direkt informieren – und Ihnen unkompliziert den Zugang zu unserer elektronischen Ausgabe, dem E-Paper, ermöglichen. Dazu bitten wir unsere Abonnenten, Ihre E-Mail-Adresse unter www.maz-online.de/service zu hinterlegen.

Vielen Dank – und herzliche Grüße aus der MAZ-Redaktion!

Von Henry Lohmar