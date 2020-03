Corona: So funktioniert die Blutspende während des Kontaktverbotes

Potsdam

Auf dem Boden vor dem Institut für Transfusionsmedizin des Deutschen Roten Kreuz ( DRK) in Potsdam sind Abstandsmarkierungen wie derzeit in Supermärkten aufgeklebt. Wer hier in diesen Tagen zur Blutspende kommt, muss sich erst anstellen und am Eingang angekommen, eine kurze Prozedur über sich ergehen lassen.

Ein Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienst misst die Körpertemperatur mit einem kontaktlosen Infrarot-Fieberthermometer und stellt die wichtigsten Fragen, um mögliche Corona-Infizierte auszuschließen. Also: Hatten Sie Kontakt mit möglichen Infizierten? Oder: Waren Sie in den vergangenen vier Wochen im Ausland, vor allem in Corona-Risikogebieten? Fühlen Sie sich fit? Der Mitarbeiter trägt Mundschutz und Handschuhe, werden die Fragen zufriedenstellend beantwortet, lässt er hindurch – zur Desinfektion der Hände.

Lesen Sie auch: Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise in Brandenburg im Liveblog

Danach ist alles fast wie immer beim Blutspenden. Natürlich muss auch im Wartebereich ein Mindestabstand eingehalten werden, den Fahrstuhl darf nur eine Person benutzen, auch das komplette Personal trägt Mundschutz Die Sicherheitsmaßnahmen wurden deutlich verschärft in Zeiten, in denen das Coronavirus für einen Ausnahmezustand sorgt und die Gefahr einer möglichen Ansteckung so weit wie möglich reduziert werden muss.

Der Betrieb des Blutspendedienstes ist systemrelevant

Doch der Betrieb des Blutspendedienstes muss aufrecht erhalten werden. Denn auch wenn große Teile des gesellschaftlichen Lebens zur Zeit lahm liegen und ein Kontaktverbot gilt, brauchen Patienten weiterhin Spenderblut. Die Einrichtungen zur Blutspende gelten als systemrelevante Einrichtung in der Krankenversorgung. Schon in der vergangenen Woche rief Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) deshalb gesunde Menschen dazu auf, weiter Blut zu spenden.

Die Resonanz war hoch, schreibt Torsten Tonn, der medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost: „Wir danken den Blutspendern für die überaus große selbstlose Unterstützung“. Wichtig sei nun aber unbedingt, die Blutspende kontinuierlich auf einem ausreichend hohen Niveau zu halten, sagt Tonn.

Blutplättchen halten sich nur fünf Tage

Denn die Präparate, die aus dem Spenderblut gewonnen werden, haben nur eine kurze Halbwertszeit. Die Blutplättchen zum Beispiel, auf die unter anderem Krebspatienten immer wieder angewiesen sind, halten sich nur rund fünf Tage. Ein kurzes Hoch der Spenderzahlen reicht also nicht.

Wer wissen will, wie es gerade um die Vorräte der einzelnen Blutgruppen steht, kann diese auf der Seite des DRK in einem Spendebarometer live einsehen. So soll sicher gestellt werden, dass sich weiter kontinuierlich Spender finden – auch in den kommenden Wochen, wenn die Beschränkungen durch Corona noch immer gelten.

Spender sollten möglichst einen Termin ausmachen – um Menschenansammlungen zu vermeiden

Zur Info: Um Schlangen vor den Einrichtungen zu vermeiden, werden mögliche Spender gebeten, möglichst einen Termin auszumachen. Das geht unter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de. Sollten Termine doch zu gut besucht sein, könne es vorkommen, dass Menschen zur Vermeidung von Menschenansammlungen gebeten werden, an einem anderen Termin wieder zu kommen. Menschen, die kurzfristig eine Erkältung, Fieber oder Durchfall hatten, dürfen nicht spenden. Wer Blut spendet, wird nicht auf das Coronavirus getestet.

Von Ansgar Nehls