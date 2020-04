Corona: So hat sich die Krise in Brandenburg entwickelt

Potsdam

Seit Wochen breitet sich das Coronavirus in Brandenburg immer weiter aus. Um ein Zusammenbrechen der Gesundheitssysteme zu verhindern und die Zahl der Infektionen einzudämmen, hat das Land eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Diese haben den Alltag der Brandenburger teils deutlich verändert.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie entwickelt sich Corona in Brandenburg ?

Täglich sammeln die Gesundheitsämter der Landkreise die Zahlen der Neuerkrankungen und Todesfälle und übermitteln sie an das Gesundheitsministerium in Brandenburg und das Robert-Koch-Institut. Das Gesundheitsministerium veröffentlicht diese Zahlen zweimal am Tag – und wir bilden sie auf unserer Seite ab. Dort ist nicht nur ersichtlich, wie viele Infizierte und Todesfälle es in den einzelnen Landkreisen gibt. Eine andere Grafik zeigt auch anhand dieser Zahlen, wie sich die Ausbreitung des Virus in Brandenburg entwickelt.

>>> Spreadsheet-Grafik

Den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Brandenburg gab es im Kreis Oberhavel. Betroffen war ein Mann, der gerade aus dem Italien-Urlaub heimgekehrt war. In der Folge wurden auch die Kontaktpersonen des 51-Jährigen aus Hohen Neuendorf unter Quarantäne gestellt. Auch den ersten Todesfall im Land Brandenburg gab es in Oberhavel. Ein 81 Jahre alter Mann ist gestorben.

Welche Auswirkungen hat das auf Brandenburgs Gesundheitssystem?

Wie die Karte zeigt, ist besonders Potsdam von Corona betroffen. Hier gibt es bislang die größte Zahl von Todesfällen und Infizierten. Das Ernst von Bergmann-Klinikum hat bereits einen Aufnahmestopp verhängt, weil die Zahl der Erkrankten, die im Klinikum behandelt werden müssen, so stark gestiegen war, dass die Betreuungskapazitäten nicht mehr ausreichten.

Weil die Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, die Kapazitäten des Ernst von Bergmann-Klinikums übersteigt, hat die Klinik jetzt einen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt. Quelle: MAZ

Infizierte, bei denen die Krankheit so schwer verläuft, dass sie intensive medizinische Betreuung brauchen, müssen daher auf andere Kliniken in der Stadt und der Umgebung ausweichen. Auch Verlegungen ins Klinikum gibt es nicht mehr. Lediglich „unabweisbare Notfälle“ und Frauen zur Entbindung werden noch aufgenommen.

Kurz nach der Entscheidung hatte die Stadt in Absprache mit dem Land ein Amtshilfeersuchen an das Robert-Koch-Institut ( RKI) gestellt und zehn sogenannte Containment-Scouts angefordert. Diese sollten die Infizierten und ihre Angehörigen befragen und die Wege der Infektion aufzeigen. Der Bericht des Robert-Koch-Instituts zum Geschehen im Potsdamer Bergmann-Klinikum hat nun schwere Versäumnisse bei den Meldeketten aufgedeckt.

Corona: Potsdam bittet Robert-Koch-Institut um Hilfe

Drei Ärzten und den beiden Geschäftsführern des Klinikums wird vorgeworfen, dass sie gegen ihre im Infektionsschutzgesetz festgeschriebene Meldepflicht verstoßen haben. So seien Meldungen über positive Befunde nicht unverzüglich mit Vorliegen des Laborergebnisses erfolgt, sondern erst später – oder auch gar nicht.

Corona-Fälle zu spät gemeldet? Stadt will im Klinikum ermitteln

Weil das Klinikum Ernst von Bergmann derzeit keine Patienten mehr aufnimmt, rechnet man in der Stadt Brandenburg mit einer höheren Belastung – und bereitet sich vor. Denn das Brandenburger Krankenhaus ist nach Potsdam das zweite Schwerpunktklinikum. Und in Notfällen – vom geplatzten Blinddarm bis zum Herzinfarkt – werden jetzt die Rettungsdienste Brandenburg an der Havel anfahren.

Kaum Schutzkleidung, aber Masken als Spende

Mit der Zunahme der Infizierten-Fälle steigt auch der Bedarf an Schutzkleidung. Nicht nur in Krankenhäusern, auch in Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sind Schutzkittel, Einmalhandschuhe, Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel Mangelware. Wenn Material kommt, wird es schnell verteilt, doch es ist auch fast ebenso schnell wieder aufgebraucht. Und dass welches kommt, ist nicht sicher planbar, da Bestellungen im Ausland mittlerweile des Öfteren kurzfristig an andere Kunden verkauft werden.

Corona: Das versteckte Materiallager für Brandenburgs Ärzte

In Brandenburg gibt es viele Einzelpersonen oder Initiativen, die jetzt Schutzmasken nähen. Quelle: dpa

Deshalb nähen jetzt viele Unternehmer und Privatpersonen selbst Mundschutzmasken. Sie spenden die Masken an die Einrichtungen oder verkaufen sie an die Bürger. Denn auch wenn in Brandenburg keine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes gilt, so wird dies zumindest empfohlen, um die Gefahr, andere Menschen anzustecken, zu minimieren. Und auch Desinfektionsmittel wird teilweise in Eigenregie hergestellt.

Welche Beschränkungen hat das Land getroffen, um die Verbreitung von Corona einzudämmen?

In Brandenburg gilt eine „Eindämmungsverordnung“. Sie ist nach derzeitigem Stand bis zum 19. April, also bis zum Ende der Osterferien inkraft. Das Betreten öffentlicher Orte ist bis dahin untersagt (Wege, Straßen, Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks), ebenso der Besuch oder das Durchführen von Veranstaltungen.

Spazieren gehen zu zweit oder allein ist jedoch auch im Park noch möglich. Quelle: MAZ

Um den Verboten Nachdruck zu verleihen, gibt es seit Anfang April einen Bußgeldkatalog, der bei Verstößen gegen die Landesverordnung Strafen von bis zu 25.000 Euro vorsieht. Wer etwa trotz des Verbots öffentliche oder nichtöffentliche Veranstaltungen durchführt, dem droht ein Bußgeld zwischen 500 und 2.500 Euro. Wer das Abstandsgebot nicht einhält, muss demnach etwa 50 bis 500 Euro zahlen. Wer ein Geschäft ohne Ausnahmeregelung öffnet oder wer gastronomische Einrichtungen betreibt, muss mit einem Bußgeld zwischen 1000 bis 10.000 Euro rechnen.

Und es geht noch teurer: In besonderen Wiederholungsfällen werden sogar bis zu 25.000 Euro fällig.

Hier gibt es alle Details zum Bußgeldkatalog

Ausgenommen von dem Betretungsverbot ist der Weg zum Einkaufen, zur Arbeit, zum Arzt oder Tierarzt, zur Physio- oder Psychotherapie, zur Blutspende, zum Besuch von Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen sowie zur Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich und zur Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen. Außerdem darf man die Wohnung verlassen, um Sterbende zu begleiten oder um Beerdigungen im engsten Familienkreis beizuwohnen.

Spaziergänge und Sport (Joggen, Laufen), auch das Ausführen oder Versorgen von Tieren bleibt erlaubt. Ausnahmen gibt es auch für dringende Behördengänge oder Termine bei Notaren, Gerichten oder Rechtsanwälten. Man darf jedoch nur allein oder in Begleitung der eigenen Familie bzw. Haushaltsangehörigen auf die Straße oder in Begleitung einer nicht im Haushalt lebenden Person. Dabei ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Einreiseverbot für Touristen vom Gericht gekippt

Davon unabhängig gelten in den einzelnen Landkreisen teils noch andere Beschränkungen. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin machte mit Wirkung vom 26. März seine Grenzen für Touristen dicht. Urlauber und Wochenendausflügler mussten draußen bleiben. Nachdem dies zunächst auch für Menschen galt, die sich schon länger an ihrem Zweitwohnsitz im Landkreis aufgehalten hatten, ist diese Regelung zuerst vom Potsdamer Verwaltungsgericht gekippt worden. Zwei Berliner mit Zweitwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin hatten geklagt – und Recht bekommen. Das Urteil wollte der Landkreis aber nicht akzeptieren und zog vors Oberverwaltungsgericht. Doch das bestätigte die Berliner in ihrem Recht. Deshalb hat der Landkreis die umstrittene Regelung wieder zurückgenommen. Ab Karfreitag dürfen Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsnutzer wieder einreisen.

Welche Geschäfte haben noch geöffnet?

Der Einkauf für den täglichen Bedarf bleibt weiterhin möglich. Ausgenommen vom Schließungsgebot sind deshalb der Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenmärkte, Tierbedarfshandel und der Großhandel.

Dies gilt auch für Dienstleister im medizinischen- und Gesundheitsbereich und sonstige helfende Berufe, insbesondere Arztpraxen und Krankenhäuser. Soweit entsprechende Waren und Dienstleistungen angeboten werden, dürfen auch Kaufhäuser, Outlet-Center und Einkaufszentren zumindest teilweise öffnen.

Wo sonst das Geschäft brummt, herrscht nun gähnende Leere

Ausnahme vom Sonntagsöffnungsverbot wird kaum genutzt

Sogar das Verbot der Sonntagsöffnung ist außer Kraft gesetzt. Die besagten Einzelhändler dürfen, soweit sie es für wichtig erachten, auch Sonntags von 12 bis 18 Uhr öffnen. Das gilt sogar an den Osterfeiertagen. Doch bislang machen davon nur wenige Einzelhändler von dieser Ausnahme Gebrauch. Denn die Situation in den Geschäften ist für das Personal meist sehr angespannt, weshalb der Sonntag oder Feiertag als Tag für Entspannung genutzt werden muss.

Corona: Brandenburg erlaubt Ladenöffnung am Osterfest

Viele Waren müssen täglich eingeräumt werden, viele Kunden bedient. Dazu kommt das Achten auf die Einhaltung der strengen Hygieneregeln. In Wartebereichen dürfen sich nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten. Zwischen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Supermärkte haben häufig die Regelung, dass jede Person, die hinein will, einen Einkaufswagen nehmen muss.

Auch beim Einkaufen gelten Hygiene- und Abstandregeln. Quelle: dpa

Restaurants müssen schließen, dürfen aber noch Essen ausliefern oder ausgeben (z.B. Drive-in) Verkaufsstellen müssen schließen, das gilt auch für körpernahe Dienstleistungen (Frisör, Massage, Tattoostudio, Kosmetikstudio), bei denen die 1,5 Meter nicht eingehalten werden können. Handwerker sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen. Hotels oder Campingplätze dürfen Gäste nicht mehr zu touristischen Zwecken beherbergen. Ausnahmen gibt es für Dauercamper.

Wie ist es mit Besuchen im Seniorenheim und Krankenhaus ?

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung sind Besuche von Geburtsstationen durch werdende Väter und Väter von Neugeborenen in der Regel erlaubt. Dies gilt auch für Partnerinnen in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Die Landeshauptstadt Potsdam weicht von dieser Erlaubnis ab. Hier sollen werdende Väter keinen Zutritt mehr zum Kreißsaal erhalten. Das haben beide Kliniken noch einmal bekräftigt. Inzwischen gibt es eine Petition, mit der werdende Eltern und andere Menschen ein Umdenken erwirken wollen.

Von Besuchen in Seniorenheimen wird dringend abgeraten. Denn auch in einigen Einrichtungen ist das Coronavirus mittlerweile aufgetreten. In einem Potsdamer Heim ist sogar nahezu die Hälfte aller Bewohner positiv getestet worden.

Corona-Krise: Pflegeheime in Brandenburg hoffen, verschont zu bleiben

Wie wirken sich die Regelungen auf das wirtschaftliche Leben aus?

Viele Unternehmen und Selbstständige trifft Corona in dem Maße, da durch die Restriktionen ihre Einkommensquellen weggebrochen sind. Nicht wenige bangen deshalb um ihre Existenz. Deshalb hat das Land einen Fonds mit Soforthilfe-Geldern aufgelegt. Bisher hat das Land rund zwei Milliarden Euro Soforthilfe für kleine Unternehmen sowie Freiberufler und Selbstständige eingeplant. Doch der Ansturm auf die Soforthilfen für Unternehmen in der Corona-Krise ist enorm. Innerhalb weniger Tage sind zehntausende Anträge von Firmen bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Spargel-Ernte durch fehlende Saison-Kräfte ausgebremst

Da es nicht möglich ist, Saisonarbeiter aus Polen und Rumänien ins Land zu holen, befürchteten die Landwirte den Ausfall der Spargelernte. Denn es gab nicht genügend Erntehelfer. Doch auf Gesuche nach Freiwilligen meldeten sich tatsächlich zahlreiche Menschen, sodass vielerorts der Spargel nun zumindest teilweise doch gestochen werden kann.

Wegen fehlender Erntehelfer aus Polen und Rumänien behelfen sich viele Landwirte auf den Spargelfeldern jetzt mit Freiwilligen. Quelle: dpa

Tafeln und Tierparks fehlen die Spenden

Weil in den Supermärkten mehr gekauft wird, bleibt weniger für die Tafeln übrig. Doch diese sind nach wie vor auf Spenden angewiesen.

Die Corona-Pandemie stellt auch viele Tierparks im Land vor große finanzielle Probleme. Einigen wurde jedoch schon mit größeren Spenden geholfen, zumindest in den kommenden Wochen die Tiere wie gewohnt versorgen zu können. Und die Tiere im Tierpark Kiez Frauensee ( Dahme-Spreewald) haben sogar vorübergehend ein neues Zuhause bei Freiwilligen gefunden.

Von MAZonline/RND/isc