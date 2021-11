Potsdam

Erstmals seit Januar ist die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro Tag in Brandenburg wieder über die 1000er-Marke gestiegen. Während das Land bei der Impfquote weiter Schlusslicht ist, bereiten sich die Krankenhäuser auf steigende Patientenzahlen vor. Erste Kliniken sehen sich schon wie in den ersten Wellen genötigt, Operationen zu verschieben. Doch von einer dramatischen Lage kann nach Aussage mehrere Klinikbetreiber noch nicht gesprochen werden. Die MAZ hat sich bei mehreren Krankenhäusern umgehört.

Ernst von Bergmann verschiebt OPs

Das größte Potsdamer Krankenhaus, das Klinikum Ernst von Bergmann, kündigte bereits Einschränkungen für bestimmte Operationen an. „Das Klinikum EvB wird im Zuge des schnellen und dynamisch steigenden Infektionsgeschehens ab Montag, 8.11. vorsorglich eine Begrenzung im OP-Programm vornehmen, um Kapazitäten für Corona-Patienten vorzuhalten“, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Mögliche Verschiebungen konzentrierten sich jedoch auf planbare Eingriffe.

„Alle Patientinnen und Patienten, die einer dringenden Behandlung bedürfen, werden vom Team des Klinikums Ernst von Bergmann weiterhin auf einem hohen medizinischen Niveau versorgt“, sagte Klinik-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. Sämtliche Notfall-Operationen fänden statt. Sämtliche OPs bei onkologischen Krankheitsbildern wie Krebs sowie Operationen von Patientinnen und Patienten, bei denen es ein hohes Risiko der Verschlechterung des Krankheitsbildes ohne OP gebe, würden ebenfalls durchgeführt.

Perleberg: Lage noch entspannt

Von einer Überlastung ist man im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg noch weit entfernt. Fünf Covid-Patienten werden dort gerade behandelt, allesamt mit milden Symptomen, wie Geschäftsführer Karsten Krüger berichtet. „Die Lage ist heute überhaupt nicht mit der im vorigen Winter zu vergleichen“, sagt er. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle seien es gleichzeitig 50 Corona-Patienten gewesen. Operationen müssten auch in naher Zukunft wohl keine verschoben werden, „allerdings kann sich die Situation immer schnell ändern“, sagte Krüger.

Da auch in der Prignitz die Infektionszahlen steigen, stellt sich das Klinikum auf mehr Corona-Patienten ein. Acht Betten hat die Intensivstation – das entspricht der Kapazität des Vorjahres. Wenn es nötig wird, könne auf 14 Betten aufgestockt werden.

Für die Beschäftigten sei die Arbeit mit Covid-Patienten zermürbend. „Mit Schutzkleidung und Maske zu arbeiten, das ist auf Dauer sehr belastend.“ Auch wenn das Personal nach anderthalb Jahren Pandemie müde und geschlaucht sei, gebe es auch gewisse Vorteile: „Wir haben gelernt, mit dem Virus umzugehen und können es viel besser einschätzen“, erklärt der Klinik-Chef. Ein großes Risiko sieht Krüger darin, dass Menschen anfangen, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen und zu denken, die Pandemie sei wegen der Impffortschritte vorbei.

Königs Wusterhausen: „herausfordernde Zeiten“

Am Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) mussten laut Sprecherin Ragnhild Münch auch noch keine Operationen abgesagt werden. „Wir beobachten und bewerten die Coronasituation im Landkreis kontinuierlich in enger Abstimmung mit den Ordnungsbehörden“, hieß es.

„Sofern es zu einer Verschiebung von Operationen kommen sollte, beurteilen unsere Chefärzte die Dringlichkeit der Operation auf individueller Patientenebene“, hieß es.

Personal hat das Klinikum während der Pandemie zumindest nicht in größerem Umfang eingebüßt. „Wie überall sind es herausfordernde Zeiten, aber im Klinikum ist die Personalsituation stabil, unter anderem auch, weil zuletzt neun Absolventen unserer Pflegeausbildung als Fachkräfte übernommen wurden.“

Havelland-Kliniken: Einschränkung nicht unwahrscheinlich

In Rathenow (Havelland) mussten bereits geplante Eingriffe verschoben werden, wie Babette Dietrich, Sprecherin der Havelland-Kliniken auf Anfrage mitteilt. Das elektive OP-Programm sei für eine Woche ausgesetzt worden – wegen eines „erhöhten Fallaufkommens“ und weil die Behandlung von Corona-Patienten personelle und räumliche Kapazitäten binde. Dabei kommt dem Klinikum zugute, dass es die Möglichkeit gibt, Operationen stattdessen am Klinikstandort Nauen durchzuführen. Aktuell finden in Rathenow aber schon wieder geplante Operationen statt.

Angesichts der steigenden Fallzahlen hält man es bei den Havelland-Kliniken nicht für unwahrscheinlich, dass es zu einer „Einschränkung des Regelbetriebs“ kommt. Wie dann mit vereinbarten Operationen umgegangen wird, erklärt die Sprecherin wie folgt: „Dann wird im Einzelfall vom verantwortlichen Chefarzt entschieden, ob ein zeitkritischer Fall vorliegt, der quasi keinen Aufschub duldet oder ob eine spätere Terminierung insofern vertretbar ist, dass sich der gesundheitliche Gesamtzustand des Patienten nicht relevant verschlechtert.“ Vorrang hätten dabei maligne und vergleichbare Erkrankungen, sprich Krebs; Erkrankungen, bei denen zur Wahrung des gebotenen medizinischen Standards eine Behandlung innerhalb von sechs Wochen erforderlich ist sowie Fälle, „in denen die besondere Konstellation des Einzelfalls eine Verschiebung nicht zulässt“.

Die Personalsituation in den Havelland-Kliniken habe sich gegenüber 2020 nicht verschlechtert, heißt es. „Natürlich hat es auch bei uns Kündigungen oder veränderte Arbeitszeitmodelle gegeben, doch sind diese im normalen Rahmen geblieben.“ Auf den Betrieb der Intensivbetten habe sich dies nicht ausgewirkt.

Von Torsten Gellner