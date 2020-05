So könnten Restaurantbesuche während der Corona-Krise aussehen

Berlin/Potsdam

Die Wirte und ihre Kollegen stehen ungeduldig in den Startlöchern: „Ich habe noch nie erlebt, dass sich die Mitarbeiter so auf ihre Arbeit freuen wie jetzt“, sagt Olaf Schöpe, der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Brandenburg. Gerade eben hat er erfahren, dass die Eröffnungsszenarien für seine Branche nach der sechswöchigen Zwangspause konkret werden.

Brandenburg will ab 15. Mai wieder mehr Gastronomie wagen. In den vergangenen Wochen durften Restaurants allenfalls ihre Speisen und Getränke zum Abholen oder Ausliefern anbieten. „Für uns wird das eine Herausforderung. Wir werden mit einem höheren Personaleinsatz weniger Gäste bewirten können“, sagt Dehoga-Präsident Schöpe. Denn die Restaurants und Ende Mai auch die Hotels müssen ihre Gästekapazitäten begrenzen, um die die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.

Der Branchenverband Dehoga hat eine Ideensammlung erstellt, mit welchen Hygienemaßnahmen der Restaurantbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Der Berliner Landesverband hat das Papier noch detaillierter ausgearbeitet. Welche Maßnahmen in Brandenburg umgesetzt werden, ist noch unklar. Entsprechende Hinweise erwarten die Gastronomen vom Gesundheitsministerium in den nächsten Tagen. Diese Vorschläge für einen sicheren Restaurantbesuch liegen auf dem Tisch:

Begrenzter Aufenthalt

Wenn möglich, soll von den Gästen keine Garderobe entgegengenommen werden. Stattdessen soll man ihnen zur Begrüßung, sofern das möglich ist, ein Hygienetuch überreichen. Die Aufenthaltsdauer soll auf zwei Stunden beschränkt werden. Die Tische im Gastraum müssen so gestellt werden, dass zwischen ihnen mindestens anderthalb Meter Abstand sind.

Tischgrößen verkleinern, rät dabei auch der Dehoga: Es werden zunächst wegen der Kontaktbeschränkungen nur noch Einzelpersonen, Paare, Familien und Kleingruppen aus maximal zwei Haushalten zum Essen kommen, keine größeren Gruppen oder Stammtische. Letztere sind bis auf Weiteres nicht möglich, da dabei die Teilnehmer in aller Regel aus mehr als zwei Haushalten stammen.

Salat ja, Buffet nein

Auch bei wenigen Gästen sollten möglichst alle verfügbaren Räume wie Nebenzimmer genutzt werden, um die Menschen voneinander zu trennen. Gegebenenfalls sollen sogar Plexiglaswände eingesetzt werden, um das Übertragungsrisiko zu senken.

Auf ein All-you-can-eat-Buffett oder eine Salatbar müssen die Gäste wohl vorerst verzichten. Die große Balkanplatte zum Teilen soll ebenfalls tabu sein, so die Empfehlung. Stattdessen sollen alle Speisen von Kellnern gebracht werden.

Keine Pfeffer- und Salzstreuer

Auf den Tischen sollen keine Pfeffer- und Salzstreuer stehen. Die Gäste sollen ihre Getränke auf Tabletts angereicht bekommen, diese dann aber selbst herunternehmen. Kellner sollen die Gläser möglichst nie am Trinkbereich, also oben, sondern möglichst weit unten anfassen. Das sollte aber auch in normalen Zeiten Standard sein. Die Speisen sollten, sofern das praktikabel ist, mit Gloschen serviert werden –wie im Spitzenrestaurant.

Bitte kein Bargeld

Eine weitere Idee: Das Speisenangebot soll verkleinert und in Form einer digitalen Speisekarte präsentiert werden. So sei es möglich, die Karte per QR-Code auf das Smartphone zu laden. Kontakt- und bargeldlos soll möglichst auch das Bezahlen funktionieren.

Das Servicepersonal soll einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das gilt auch für die Köche. Sie sollen außerdem ein Haarnetz und bei der Zubereitung von Speisen Einmalhandschuhe tragen.

Für die Servicekräfte gilt folgende Etikette: Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen. Und beim Servieren und Abräumen der Speisen still sein und nicht sprechen.

Toilettengang auf Abstand

Auf Abstand sollten die Gäste auch auf der Toilette gehen können. Dort soll, sofern möglich, im Herrenklo jedes zweite Pissoir gesperrt werden. Seifen- und Desinfektionsspender sollen ebenfalls zur Grundausstattung gehören.

Hotels sollen ebenfalls auf Buffets verzichten, zum Beispiel beim Frühstück. Den Gästen solle dafür ein individuelles Frühstück angeboten werden. Im Wellnessbereich sei die Anzahl der Personen pro Sauna zu begrenzen. Beim Umgang mit den Gästen ruft der Dehoga die Beschäftigten auf, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten und auf Körperkontakt wie Händeschütteln zu verzichten. Den Reinigungskräften wiederum sollte möglichst ein eigenes Stockwerk mit den stets gleichen Zimmern zugewiesen werden.

Auch bei wenigen Gästen sollten möglichst alle verfügbaren Räume ausnutzen, um die Gäste möglichst voneinander zu trennen. Die Räume müssen gut gelüftet werden.

Von Torsten Gellner